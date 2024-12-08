仁愛園區暨仁愛綜合長照機構揭牌！ 安享健康銀髮生活 在台中快樂變老！

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府社會局、Shutterstock】

仁愛之家創立於1974年，原名為台中市立綜合救濟院，早期主要收容、照顧市內孤苦無依、無人奉養的中低收入長輩，也是台中市唯一公設公營的老人福利機構，成立50年以來，不僅照料長者的日常生活，也為他們規劃多元的休閒活動、協助長者申請社會福利補助，並結合醫療保健資源，確保長者的身心健康。

中央地方協力 開啟長照服務新里程碑

隨著台灣邁入高齡化社會，民眾對長照設施的需求與日俱增，根據衛生局統計，台中市長照服務需求人數已經超過9萬人，市府因而積極佈建各類長照資源。經衛生福利部機構評鑑榮獲「優等」的仁愛之家，近年也逐步規劃轉型，除了保留原有的公費安養、養護功能，也提供自費養護、日間照顧服務、社區照顧關懷據點及老人緊急安置，致力擴大社會服務範圍。

為回應民眾期待，市府將社會局主責的仁愛之家，結合衛生局的綜合長照機構升級為「仁愛園區」。

為回應民眾期待，市府將社會局主責的仁愛之家，結合衛生局的綜合長照機構升級為「仁愛園區」，擴充長照資源與服務項目，並委由具專業醫療背景的佛教慈濟醫療財團法人經營，以尊重、健康、用心、快樂、如家等「五福（有福）」照護為核心精神，期盼達成孔子《禮運大同篇》中「使老有所終」、「矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」的目標，使台中市的長輩、身障者能安心地「健康老化、在地終養」。

坐落於大坑風景區的仁愛園區，設備完善豐富，滿足長照需求。

市長盧秀燕指出，於2023年落成的仁愛綜合長照機構，是設備更加多元完善的多功能中心，不僅大幅提升照護量能，可提供失智失能混合的日間照護60人服務，還設有高達200張的住宿式長照床，其中含30張公費長照床，持續為缺乏經濟來源的弱勢長輩提供無償照護，也為更多有長照需求的高齡長者與身障朋友，提供「一條龍」的連續性照護服務。

盧市長特別感謝立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、前立委莊競程等人鼎力相助，成功向中央爭取8,100萬元補助，減輕地方財政負擔，以及市議會通過市府自籌4億2,110萬5,000元預算，中央地方齊心協力，興建仁愛園區為市民謀福祉，為台中的長照服務立下全新里程碑。

設備豐富完善 享受幸福銀髮生活

仁愛園區位於台中市北屯區，緊鄰空氣清新的大坑風景區，占地高達8,500坪的寬敞園區內，花木扶疏，處處可見青翠的草坪綠地，自然景觀美不勝收，戶外還設有涼亭、噴水池、搖椅及槌球場供長輩賞景遊憩，甚至還設有可種田的園藝專區，鼓勵身體狀況良好的長輩種植花草植栽，調劑身心健康，打造適合休養生息的舒適空間。

因應住宿長輩的日常活動，原有的仁愛之家建物設有大禮堂、康樂室、閱覽室、醫務室、復健室、理髮室及各類宗教聚會空間，滿足長者休閒、娛樂、交際及心靈撫慰的需求。新落成的綜合長照機構則在一樓設立門診區、日照中心、接待大廳、懷舊區、高齡友善商店、輔具中心、中醫養生館、及美髮院等設施；二樓則是包括失智專區的住房區、戶外休憩區及禪風浴室，要讓長輩住得便利又安心。

仁愛園區的專業團隊，不僅提供健檢等生活照護，亦積極推廣敬老活動。

拓展全方位服務 善盡長照社會責任

仁愛園區除了硬體設施一應俱全，亦一併提升服務項目及品質，由護理師、職能治療師、社工師、營養師、及照服員組成的跨領域團隊，提供全方位日常生活照護，經由年度健檢及平日的追蹤觀察，隨時評估高齡者健康狀況，並量身打造個別化服務計畫，專業又貼心的照護，贏得許多住院長輩的讚許。

此外，園區更積極推廣社團活動，鼓勵長者培養興趣並拓展人際關係，重陽節則舉辦敬老活動，豐富長輩的老後生活；同時也引進寵物治療、音樂輔療等創新療癒模式，照顧長輩的身心健康。園區工作人員更積極與民間團體合作，成立社區關懷據點，將專業長照服務延伸至台中市各個角落，嘉惠更多市民。

仁愛園區積極推廣社團活動，鼓勵長者培養興趣並拓展人際關係。

與新建的長照機構相比，原有的仁愛之家館舍設備較老舊，亟需汰舊換新，因此，未來的仁愛園區將秉持「舊園區、新使命」理念，逐步規劃舊館舍翻新，同時擴大服務範圍，將身心障礙長輩納入服務對象，建置身障設施滿足其安置需求，提供更完善、更暖心的服務，使銀髮長輩與弱勢族群都能在台中安心地頤養天年。