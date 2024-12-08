台中在地特色甜點 療癒暖胃 嘗一口甜蜜過好冬！

【撰文｜趙心寧、攝影｜莊震烽】

走！去吃今年的第一塊草莓蛋糕

冬季甜點，絕不能錯過草莓！成立超過10年的「序曲」，在台中有三家分店，老屋建築外觀雖然低調，但卻販售不同特色的超人氣甜點，每年草莓季推出的品項更令人引頸期盼。

在太原路上的本店，可享用到最多樣的草莓甜點全席，「鮮奶油大湖草莓戚風」在蜂蜜戚風蛋糕體和草莓中，搭配了栗子泥夾餡，讓經典的草莓蛋糕多了豐富的層次。「草莓抹茶乳酪夾心餅乾」則是用酥脆的餅乾包裹濃抹茶乳酪和新鮮草莓優格奶霜，造型可愛討喜，入口後奶香、茶香更是迷人。「草莓水果布丁百匯」也是不敗的選擇，一口布丁、一口鮮奶油再一口草莓，簡單卻令人幸福感漫溢。

「草莓抹茶乳酪夾心餅乾」則是用酥脆的餅乾包裹濃抹茶乳酪和新鮮草莓優格奶霜，造型可愛討喜。

「開心果草莓千層」則為「序曲 國美12」季節限定的品項，層層堆疊的柔軟餅皮、濃郁的開心果香氣和酸甜草莓互相襯托，融合得平衡完美。熱愛草莓甜點的饕客，千萬別錯過這個冬季！

「鮮奶油大湖草莓戚風」在蜂蜜戚風蛋糕體和草莓中，搭配了栗子泥夾餡，讓經典的草莓蛋糕多了豐富的層次。

Overture序曲

地址：台中市北屯區太原路三段150巷8弄17號

電話：04-22338299

營業時間：12:00-19:00

Overture序曲 國美12

地址：台中市西區五權路2-72巷12號

電話：04-23715088

營業時間：12:00–18:30

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預約制美味秘境 上山吃甜點吧！

隱身於台中和平區的預約制甜點店「不在家」，品牌創立於疫情期間，以餐車形式現身於在地露營區，偶爾也快閃市區或市集，因此店家笑稱品牌名稱緣起是真的都不在家，直到今年才正式落腳於達觀部落。

不在家打造的甜點秘境，空間氣氛靜謐又優雅。

一踏入店內，大片的窗引進陽光和綠意，搭配木作的空間，和店家蒐集多年的老件家具，呈現出優雅又靜謐的氣氛，處處充滿巧思。不在家擅長將在地食材和當季美味融入甜點之中，「泰雅黑糖馬奧奶酪」就是將原住民的香料馬告融入奶酪，初嘗一口，奶香綜合了辛香料的刺激感，口感猶如在吃薑汁撞奶，細細品味還有檸檬草香，風味細膩。「酸酸檸檬塔」的檸檬奶餡，採用自家蛋雞下的雞蛋和自己種植的檸檬，酸度偏高，口感滑順又細緻，一咬下嘴裡和鼻腔都充滿檸檬清香。除此之外，也不要錯過當季水果口味的戚風蛋糕，以及老顧客最愛的肉桂捲、花生捲和吐司。

白葡萄戚風蛋糕運用當季水果搭配出最單純的美味。

除了甜點，店內也販售自家做的果醬，角落設有職人作品的選物區，上山一趟，不僅甜點胃被滿足了，心靈也得到療癒。店家提醒，想來店品嘗美味甜點記得事先預約，以免向隅。

不在家擅長將在地食材和當季美味融入甜點之中，能在此享受靜謐悠閒的午茶時光。

Not at Home 不在家甜點

地址：台中市和平區東崎路一段育英巷23號

電話：04-25912017

營業時間：13:00-18:00（週五至週一）

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夢幻玻璃屋的經典16宮格下午茶

位於精誠路巷弄的「偷偷」甜點，主打工業風搭配大面窗，其中一側客座區宛如透明玻璃屋，採光絕佳，白天陽光灑落看起來超夢幻，夜晚加上燈光效果，則神秘又浪漫感十足。

偷偷的玻璃屋是最受顧客喜愛的座位區。

「淋醬小山園抹茶戚風蛋糕」、「淋醬巧克力戚風蛋糕」都是推薦品項，甘納許和香緹淋在柔軟的戚風蛋糕體上，瀑布般的視覺效果令人垂涎欲滴。招牌「偷偷4X4」更是不少顧客必點，以16宮格端出店內各式精緻甜點組合，小山園抹茶塔、榛果巧克力戚風蛋糕、豹紋香乳酪派、可麗露、鹹派等，皆配合時令節慶不定時更換口味，每次吃都會有不同驚喜。華麗的16宮格甜點一上桌，還會配合乾冰營造煙霧繚繞、仙氣逼人的視覺感，直接吸引所有目光，讓人忍不住大讚太浮誇啦！若要品嘗這甜蜜滋味，建議提前預約，邀請三五好友一起享受午茶時光。

招牌「偷偷4X4」可以一次吃到店家推薦的多種經典甜點。

16宮格甜點上桌時還會配合乾冰營造煙霧夢幻的視覺感。

偷偷 Toutou Cuisine

地址：台中市西區精誠二街5號1樓

電話：04-23108102

營業時間：12:30-20:00

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暖呼呼湯圓 鹹甜都滿足

每到冬季，就是要來碗熱呼呼又甜滋滋的甜湯！位於北屯區的「翔記餛飩湯圓」是台中當地的老字號湯圓店，更是許多來健行爬山民眾的「大坑美食」口袋名單，依照季節販售各種冷熱甜湯、冰品，湯圓尤其是顧客最愛。店家熬煮的紅豆湯濃郁不甜膩，配上現點現煮的大顆芝麻湯圓，糯米外皮Q彈，咬下一口，濃郁的芝麻餡流淌而出，香氣十足。自製的酒釀湯圓也是天冷時的人氣品項，喝起來香醇回甘，無論搭配小湯圓或芝麻湯圓，都暖胃又暖心，還可以加上蛋花增添醇厚感。

位於北屯區的「翔記餛飩湯圓」是台中當地的老字號湯圓店，更是許多來健行爬山民眾的「大坑美食」口袋名單。

除了甜湯，也推薦「鹹肉湯圓」，湯圓外皮有彈性、餡料扎實飽滿，湯底喝起來鹹香甘甜，帶有油蔥和胡椒香，首次來店的顧客可以選擇「招牌湯圓」，內含鹹肉湯圓和餛飩，兩種口味一碗滿足。

冬日來碗紅豆湯芝麻湯圓，整個人都溫暖起來。

翔記餛飩湯圓

地址：台中市北屯區東山路一段396-1號

電話：04-24390777

營業時間：11:00-18:00