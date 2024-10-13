散步台中西區 吃新入選米其林美食！

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜卉寓、小樂沐】

卉寓Huist 在地食材創意新詮釋

粉粉嫩嫩的天使紅蝦，躺在黃地瓜製成的義式麵疙瘩上，底部是翠綠色的麻薏濃湯，帶有微微苦味的麻薏，在昆布小魚乾高湯的鮮味中和下，與甘甜Q彈的紅蝦、鬆鬆軟軟的麵疙瘩，檸檬橄欖油等，共譜出微酸、微苦到回甘的豐富味覺旅程，「天使紅蝦/地瓜」是卉寓夏季菜單其中一道料理，完美展現主廚選用在地食材的堅持。

「天使紅蝦/地瓜」是卉寓菜單其中一道料理，其底部搭配翠綠色的麻薏濃湯，展現主廚選用在地食材的堅持。

被選入米其林指南的卉寓，主廚陳莛諭榮獲本屆「米其林年輕主廚大獎」，他擅長以台灣家常食材入菜，結合中、西式烹飪技法，挑戰食材的多元可能，像是用芒果與鹹楊桃為主軸設計的水果拼盤，以含有鳳梨果醬的奶油磅蛋糕為底，佐香緹奶油與鹹楊桃果醬，上層則是新鮮的愛文芒果、芒果雪酪、鹹楊桃果凍，鹹甜交織的風味令人難忘。

卉寓主廚陳莛諭擅長以台灣家常食材入菜。

Huist是荷蘭文「家」的意思，卉寓的空間呈現復古質感，磨石子地板與暖色調裝潢質樸舒適，營造猶如在家用餐的親民氛圍，呼應店名。主廚透露，以傳統「炕窯」為發想靈感的秋季菜單，將在10月後陸續登場，歡迎美食愛好者提早預約。

卉寓的空間呼應其名之意義，是彷彿在家用餐的復古質樸氛圍。

在來 注入新意的古早好滋味

「在來碗粿米糕專門」的老闆東驊是民雄碗粿老店第三代，攜手好友子益在台中開店，店面由設計師出身的子益一手打造，大量運用溫和的原木色系，做出風格清爽，日式混合台式的文青風小店，牆壁上掛著阿嬤和媽媽賣碗粿的照片，象徵世代傳承，東驊要用家傳美食，繼續說老店的故事。

子益（左）和東驊（右）聯手打造台、日混合的風格小店「在來」。

特選秈糯製成的澎湃米糕，剛剛好的濕潤度不乾不柴，餡料幾乎快從碗裡滿出來，炒花生增添口感，小黃瓜清爽解膩，實在又美味；每日現做、以純米漿蒸出的碗粿，肉燥內餡香氣四溢，搭配現炸油蔥，吃起來米香濃厚、彈性十足。這兩款都是店內的限量美食，常常開店不到幾個小時就宣告完售。

特選秈糯製成的米糕加上澎湃配料，是家傳三代的好滋味。

傳統小吃原味已經夠迷人，在來還提供辣炒蘿蔔乾、靈魂小蒜汁、藥房胡椒粉以及台中特產東泉辣椒醬，讓顧客選配，自行客製化絕妙滋味。另外，特意裝在精美高腳杯中的奶糖碗粿，猶如布丁般閃閃發光，吃得到黑糖的香甜濃郁，是女性顧客的最愛。

奶糖碗粿一入口，滿是黑糖的香甜濃郁。

發愣吃VARMT 嗜辣者的味覺享受

皮蛋、豆芽、花生、肉燥、蒜泥、韭菜、及香菜在碗內各據一方，再淋上特調椒麻醬，豐富餡料拌入麵中，濃烈香氣撲鼻而來，清脆、軟嫩、Q彈兼具的豐富口感，以及香辣的濃厚重口味，讓發愣吃的「皮蛋擔擔麵」獲得米其林指南大力推崇，也成為店內必點的明星餐點。

獨家調配的辣醬是發愣吃麵食的靈魂。

綽號「天馬」的主廚表示，特製的兩款辣醬「蒜辣醬」與「椒麻醬」是發愣吃的靈魂，蒜辣醬以豬肉、辣椒、蒜調配，勁辣中帶有肉香，椒麻則選用多款辣椒與花椒，混出多重層次的辛香辣，以兩款獨家風味當基底，發想出琳瑯滿目的麵食。

主廚天馬表示，每道料理辣度適中，更貼近大眾口味。

主廚透露，發愣吃的辣醬風格傾向大眾口味，剛剛好的辣度，台灣民眾接受度更高，搭配擺盤精緻的皮蛋豆腐、米血、小黃瓜等平民小菜，使吃辣文化更普及，也提供饕客更多樣的選擇。而發愣吃店內則以造型燈具、掛畫與植栽，點綴出清爽整潔的文青風格，並設置吧台與高腳椅區，乍看還以為是早午餐店，沒想到卻是麵館，充滿創意。

文青風格的寬敞空間裡，吃的不是早午餐，而是傳統麵食。

繡球麵店 必嘗鮮美時令小菜

煙燻豆皮、紅蘿蔔、炸牛蒡分別切絲，上方點綴幾顆西式黑橄欖，堆疊出多層次的煙燻風味；刨成細絲的馬鈴薯搭配鮮黃甜椒，加點醋與特調花椒油，入口酸甜；看似平凡的滷蛋也經過三次反覆滷製，鹹香入味，都是繡球麵店極受歡迎的開胃小點。

除了麵食，繡球麵店的當季各式小菜幾乎都是人氣必點。

人氣菜色還有胡麻酸辣綠豆涼粉，以豇豆、花生、小黃瓜、豆芽菜營造豐富口感，涼粉入口滑順，辣勁十足，是嗜辣者的心頭好，黃魚雪菜筍絲麵鹹甜交雜，湯頭鮮美，令人回味。

素樸灰牆、木製櫥櫃、花窗玻璃及翠綠植栽，繡球優雅舒適的用餐氛圍，讓人可以放鬆心情細細品味料理，主廚林玎徽一頭俐落短髮，趁著廚房稍歇的空檔，穿梭在各桌爽朗地問候顧客，令人驚訝的是，她的手藝竟全靠自學而來「我喜歡隨節氣變化創意菜色，用最豐滿的元素做自己想做的菜。」

主廚林玎徽喜歡隨節氣變化創意菜色。

繡球麵店菜色混搭中國八大菜系，又著重江浙與川蜀風味，林玎徽使用台灣的客家梅干、菜脯等在地食材入菜，讓料理呈現多元層次與口感，繡球每週僅營業五、六、日三天，想嘗鮮的顧客務必留意，以免向隅。

繡球麵店的用餐環境優雅又具巧思，讓人可以好好坐下來品味料理。

小樂沐 頂級法式質感饗宴

一走進小樂沐，就感受到以米色、白色等淺色內裝，搭配精緻華美大吊燈，打造出高雅的法式用餐環境。喜愛與主廚互動的顧客，推薦選擇吧檯座位，直接觀賞開放式廚房裡的料理製程，有趣的是，小樂沐還特別開放內向特質的「I人友善座位」，只要提早預訂，就能在品嘗佳餚時，享有更隱密舒適的用餐體驗。

小樂沐的吧檯座位，可直接看到開放式廚房裡的料理過程。

煎得香酥的里肌肉，散發陣陣奶油與鼠尾草香氣，搭佐新鮮的烤朝鮮薊、油封蕃茄與帕達諾起司，不忘點綴刨得細碎的清香黃檸檬皮，這道「米蘭式豬排」奶香酸甜的口感，備受老饕喜愛，也是小樂沐夏季菜單的經典菜色之一，散發濃濃的地中海風情。

「米蘭式豬排」奶香酸甜的口感，備受老饕喜愛，也是小樂沐夏季菜單的經典菜色之一，散發濃濃的地中海風情。

延續陳嵐舒主廚的核心精神，主廚方柏儼以多變的當代料理手法，重新演繹歐洲料理，像是大家熟悉的培根蛋黃義大利麵，主廚以細緻米線包裹半熟的溫泉蛋，下油鍋炸至金黃，做出外酥脆、內軟嫩的獨特口感，再以帕瑪森起司與蛋黃調配泡沫醬汁，發揮魔術般的創意，賦予經典料理全新滋味。

主廚陳嵐舒和方柏儼聯手演繹料理的各種可能。

延續陳嵐舒主廚的核心精神，主廚方柏儼以多變的當代料理手法，重新演繹歐洲料理。

吃新入選米其林美食 周邊散步推薦

吃新入選米其林美食 周邊散步推薦

草悟道、PARK2草悟廣場、勤美誠品綠園道

草悟道和勤美誠品綠園道周邊，充滿綠意與悠然氣氛，一直是許多遊客散步漫遊與逛街的好去處，其中的PARK2草悟廣場，以大型沙漠植物與觀葉植栽、藝術裝置，營造出沙漠綠洲的特殊風格，集結公園綠地、多元商店與藝文空間，假日也經常舉辦創意市集或音樂活動，成為台中新崛起的文化與娛樂聚落。

審計新村

省府時期的員工宿舍改建而成，歷史感的建築散發懷舊氛圍，現為年輕人最喜愛的潮流集散地，特色店家林立，每逢假日時常舉辦文青市集，還能欣賞街頭藝人的精彩表演，逛街人潮絡繹不絕。

國立台灣美術館

全台規模最大的公共美術館，舉辦各種展覽，內容多元豐富。館外寬闊的園區內，擺放許多雕塑品，不時可看見遊客悠閒漫步其中，欣賞藝術的千姿百態。