台中爵士音樂節、搖滾台中 輪番登場 跟著音樂chill嗨台中！

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府新聞局】

已邁入第20屆的台中爵士音樂節，是台中10月的盛事之一。每年吸引百萬人次參與，為全台規模最大的爵士音樂節，內容也從單純的音樂表演，延伸為兼具藝術、文化、社交及教育等面向的系列活動。從7月便開始在台中各地——霧峰光復新村、港區藝術中心、北屯一德洋樓等地，進行巡演與快閃演出，同時結合podcast辦理教育推廣講座、與徵選青少年爵士樂團，不管是爵士發燒友還是一般民眾，都能找到自己感興趣的活動加入。

台中爵士音樂節 20週年「女力爵起」

台中爵士音樂節每年吸引百萬人次參與，為全台規模最大的爵士音樂節，內容也從單純的音樂表演，延伸為兼具藝術、文化、社交及教育等面向的系列活動。

今年音樂節的舉辦時間為10月11日至20日，為民眾帶來為期10天的音樂饗宴。其中，音樂節主舞台在台中市民廣場的大草皮，將由國內外知名樂手接連登場，和市民們一同搖擺。特別的是，今年主舞台節目以「女力」為主軸，除了邀請國內外多位優秀女性音樂家參與演出，展現不同以往的爵士音樂魅力，也策劃多組台灣與國外樂手共演的限定組合，為觀眾呈現多元文化交融的爵士音樂體驗，例如10月12日當天，就有來自美國的爵士教母Sherrie Maricle與Taipei DIVA Jazz Orchestra共演。

此外，從本地起家的「搖滾教室爵士樂團 SORJazz」、「台中青少年回娘家爵士樂 團」，榮獲多座金曲與金音獎的謝明諺、9m88，以及藤井俊充、小林香織、Rémi Panossian三重奏、Alex Sipiagin四重奏等來自日本、法國、美國等頂尖樂手，也將在音樂節演出，卡司堅強。

20屆限定音樂會 爵士迷必追的夢幻天團來台！

除了每晚主舞台的演出，本屆另一個重頭戲就是10月20日在台中國家歌劇院登場的「20屆限定音樂會」，邀請來自日本、爵士迷必追的夢幻天團「JABBERLOOP」來台演出！

在全球享有高知名度的日本天團JABBERLOOP將在今年的台中爵士音樂節演出。

在全球享有高知名度的JABBERLOOP，表演突破了傳統爵士的結構與框架，巧妙融合了Acid Jazz、Big Band Jazz、Future Jazz等多種曲風，搭配獨特的音樂風格和精湛的演奏技巧，為聽眾帶來耳目一新的音樂體驗！今年恰好也是「JABBERLOOP」成團20週年，在這個重要時刻，他們將以全新設計的音樂節目，作為送給台灣樂迷的大禮。

今年10月，連續10天，就跟著樂手們的悠揚樂聲，將爵士樂輕盈、自在的態度植入生活，也讓耳朵體驗一場出其不意的聽覺衝擊吧！

搖滾台中 嗨翻文心森林公園

緊接在台中爵士音樂節之後，則是邁入第17屆的「搖滾台中」。從街頭的獨立音樂節起家，2009年起由市府接手，隨著舉辦屆數增加，音樂元素也更加豐沛多元，每年都吸引上萬樂迷慕名而來。今年的舉辦日期為10月26日、27日，在文心森林公園與圓滿戶外劇場，以多舞台的展演形式，邀請從新生代到主流的樂團輪番登台演出，活動免費入場，要給市民朋友屬於台中、不一樣的秋日搖滾體驗。

本屆搖滾台中演出陣容同樣來自各國，如日本新東京等大團，萬眾期待。

搖滾台中的演出陣容，包含了來自台灣、日本、泰國、法國及韓國等地的樂團，如：TRASH、怕胖團、傻子與白痴、甜約翰、溫蒂漫步、新東京（日本）、DUMB.RONG（泰國）、Funkindustry（法國）、BUMJIN（韓國）等。各團的曲風從民謠搖滾、數學搖滾、流行搖滾到結合R&B、Funk等不同類型，多變的樂風，一次滿足所有搖滾愛好者的心！

耳朵注意！原汁原味FUJI ROCK來襲

今年搖滾台中還把音樂迷每年必朝聖的日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）舞台搬來了！

被譽為「此生必去音樂祭」的FUJI ROCK，是日本搖滾音樂祭先驅，自1997年起舉辦，至今已有27年的歷史，每年邀請超過200組以上的表演者，為日本最大規模的戶外音樂活動。本屆搖滾台中首度和FUJI ROCK合作，將音樂祭的「ROOKIE A GO-GO Stage」移師台灣，呈現期間限定、原汁原味的日本舞台，不用買機票、搭飛機，就能體驗正宗的FUJI ROCK氛圍！

日本富士搖滾音樂祭首度和搖滾台中合作，呈現原汁原味的「ROOKIE A GO-GO Stage」。

ROOKIE A GO-GO Stage除了邀請Ålborg、DNA GAINZ、SPENSR、水中スピカ等日本樂團演出，也呼應ROOKIE A GO-GO Stage的海選舞台性質，從6月起便和日方合作，徵選出3組台中在地樂團卡尼特Kanit、核果人NUTS、薄暮EVENFALL，並舉辦培訓課程，他們將在10月的音樂祭裡，與其他新星樂團，一同登上許多大團誕生的ROOKIE A GO-GO Stage，讓音樂祭不只是炫目的舞台，也將是蓄積未來表演能量的所在。

今年10月，從爵士到搖滾，讓我們一同在台中獨特的城市舞台中，迎接來自不同國度、不同類型的音樂洗禮！