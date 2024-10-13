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朝聖十大火鍋燒烤店家 來台中大啖鍋烤美食！

聯合新聞網／ 漾台中
乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳餐點採自助式吃到飽，涵蓋了各式碳烤、熟食百匯、海鮮、飲料等，百餘種新鮮食材無限量供應。
乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳餐點採自助式吃到飽，涵蓋了各式碳烤、熟食百匯、海鮮、飲料等，百餘種新鮮食材無限量供應。

【撰文｜趙心寧、攝影｜莊震烽】

燒烤巷弄美食第一名

戶外燒烤搭配海線最美無敵夜景

位於沙鹿的乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳，坐落在山坡上，佔地廣闊的餐廳可同時容納800人，還設有停車位，停車相當方便。半露天的座位區，視野相當遼闊，最吸引人的就是可以一邊享用美味碳烤，一邊欣賞夜景。

在乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳用餐，還有夕陽和夜景相伴。
在乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳用餐，還有夕陽和夜景相伴。

餐點採自助式吃到飽，涵蓋了各式碳烤、熟食百匯、海鮮、飲料等，百餘種新鮮食材無限量供應，尤其以碳烤生蠔聞名。肥美的鮮蚵在碳火上滋滋作響，帶著鹹香的海味隨著火焰升起，令人垂涎，烤熟後的生蠔外殼微微焦黑，蠔肉鮮嫩多汁，一口咬下，海味的鮮甜瞬間在口中爆發。

乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳最吸引人的就是可以一邊享用美味碳烤，一邊欣賞夜景。
乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳最吸引人的就是可以一邊享用美味碳烤，一邊欣賞夜景。

到了夜晚時分，星星與燈火相互輝映，若再遇上餐廳安排的駐唱表演，夜景、音樂和美食，瞬間讓氣氛滿點！超適合跟親朋好友一起來吃燒烤、聊天賞美景。

乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳

地址：台中市沙鹿區台灣大道六段399號旁

電話：04-26330128

營業時間：17:30-02:00

火鍋品牌第一名

麻辣火鍋再升級 和牛也能吃到飽！

新馬辣經典麻辣鍋Plus+坐落在鍋烤餐廳的一級戰區──公益路，一踏入店內，映入眼簾的是大理石桌面與柔和燈光交織出的時尚氛圍，空間寬敞又舒適。來到這裡，當然要點經典麻辣鍋湯底，色澤深紅誘人，老薑、大蒜、青花椒、大紅袍、朝天椒、燈籠椒等多種辛香料和辣椒濃厚的香氣一湧而上，讓人食指大動。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+主打麻辣鍋湯底和頂級肉品吃到飽。
新馬辣經典麻辣鍋Plus+主打麻辣鍋湯底和頂級肉品吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+主打頂級肉品吃到飽，搭配自助吧，不同的吃到飽方案可以同時享受澳洲、美國、日本等地的和牛肉盤以及各式海鮮，尤其是薄切的和牛，每片都帶著均勻的油花，輕輕在鍋裡涮過，肉質鮮嫩細緻、入口即化，根本是視覺與味覺的雙重享受。

豐富的自助吧和寬敞舒適的用餐環境，讓用餐的饕客都能好好享受麻辣鍋饗宴。
豐富的自助吧和寬敞舒適的用餐環境，讓用餐的饕客都能好好享受麻辣鍋饗宴。

一踏入新馬辣經典麻辣鍋Plus+店內，映入眼簾的是大理石桌面與柔和燈光交織出的時尚氛圍，空間寬敞又舒適。
一踏入新馬辣經典麻辣鍋Plus+店內，映入眼簾的是大理石桌面與柔和燈光交織出的時尚氛圍，空間寬敞又舒適。

至於豐富的自助吧，提供當季新鮮蔬菜與各式火鍋料、麵食、飲品，甚至還有安格斯黑牛咖哩可搭配白飯。當然，也少不了飯後冰淇淋，品牌和口味多樣，作為麻辣火鍋饗宴的完美收尾再適合不過。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+（台中公益店）

地址：台中市西區公益路152-1號1樓

電話：04-23202522

營業時間：11:30-02:00

火鍋巷弄美食第一名

豐富湯底 滿足一年四季都想吃鍋的幸福感

踏入隱身在竹林之中的八豆食府精緻鍋物，立刻感受到幽靜的禪意，餐廳內的落地窗引入自然光和窗外綠意，營造出寬敞的空間感，牆上的唐代仕女圖、木質桌椅設計，則是典雅低調的風格，無論是一般座位區或是包廂，都讓用餐舒心且自在，如同一場沉靜的味覺旅程。

窗外的自然光和竹林綠意，替八豆食府精緻鍋物的用餐空間增添了一股幽靜。
窗外的自然光和竹林綠意，替八豆食府精緻鍋物的用餐空間增添了一股幽靜。

八豆食府精緻鍋物以各種肉品與海鮮套餐為主，也有雙人套餐可供顧客一起享用，而且光是店家堅持自行熬煮的湯頭，就多達10種。昆布湯頭清爽鮮美，慢燉雞湯溫潤甘甜，南瓜牛奶湯頭尤為特別，將新鮮南瓜打成泥之後加入奶油、鮮奶以及獨家配方，建議上桌後可先將菜盤放入熬煮，會越加香甜濃郁。

八豆食府精緻鍋物有多達10種湯頭選擇，皆由店家堅持自行熬煮。
八豆食府精緻鍋物有多達10種湯頭選擇，皆由店家堅持自行熬煮。

除了湯頭，肉品也不馬虎，安格斯CAB牛小排、A5日本和牛、美國極黑和牛嫩肩、西班牙松阪豬等，輕涮即熟，入口時仍能感受到豐富的肉汁。如果喜歡海鮮的話，別錯過蝦盛合、海鮮盛合，烹煮過後鮮甜融入湯底，喝下一口都是滿滿海味的幸福感。

八豆食府精緻鍋物

地址：台中市北屯區崇德十路一段448號

電話：04-24228780

營業時間：11:00-14:30、17:00-22:30（週一到五），11:00-22:30（週六日）

燒烤品牌第一名

30cm 厚切牛舌！碳火之上的極致美味

以經典日式燒肉風格、氣派的用餐環境擄獲不少人心的老井極上燒肉，店內充滿淡淡的碳火香氣以及燒肉滋滋作響的美味悅音，再加上貼心的桌邊代烤、代切的優質服務，瞬間讓人融入這場美食盛宴。

「老井超認真30公分厚切牛舌」一上桌就是霸氣的視覺衝擊。
「老井超認真30公分厚切牛舌」一上桌就是霸氣的視覺衝擊。

老井極上燒肉的用餐形式為套餐，從前餐、主餐肉品、海鮮到湯物、甜點、飲品都經過精心安排。其中最特別的牛舌，選用紐西蘭天然放牧的放山牛，無論是「牛舌包」、「老井超認真1cm厚切牛舌」或需要事先預訂的「老井超認真30cm厚切牛舌」，都在服務人員的炙烤下，散發出誘人的光澤和香氣，呈現完美的熟度和口感，一入口就是美味的驚嘆號。而全和牛套餐裡的「入化金條」和牛肋眼老饕油脂花紋分布均勻，烤到適當的熟度後入口，肉質軟嫩又鮮甜。

日本A5和牛後腰脊肉，含適度的脂肪與瘦肉，烤過後就能享受到濃郁的肉味和嚼勁。
日本A5和牛後腰脊肉，含適度的脂肪與瘦肉，烤過後就能享受到濃郁的肉味和嚼勁。

除了各種頂級肉品，也推薦搭配「蒜蓉蝦石鍋釜飯」，蒜香和胡椒香氣濃郁，點綴蝦卵和蝦子的海鮮香氣，超滿足！

「蒜蓉蝦石鍋釜飯」融合了海鮮與辛香料的精華。
「蒜蓉蝦石鍋釜飯」融合了海鮮與辛香料的精華。

老井極上燒肉（美村店）

地址：台中市西區中興里美村路一段289號

電話：04- 23015511

營業時間：11:00-00:00

《漾台中》2024年10月號NO.33
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漾台中

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