漫畫迷看過來 走讀開箱！ 國家漫畫博物館園區

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽】

萬眾矚目的國家漫畫博物館，從選定場址到開館僅花費短短8個月，中央與地方密切配合，展現驚人效率達成不可能的任務，在2023年底以「開展先行」方式試營運，讓全台漫畫迷先睹為快！

在市府全力爭取下，國漫館去年4月確定落腳台中市西區林森路，日治時期舊台中監獄遷移後留下的刑務所與附屬建物，包括典獄官舍、浴場、刑務所官舍群等，百年建物在市府積極維護下，屋況保存良好，加上地點鄰近台中火車站，周邊還有台中州廳、台中市役所、台中文學館等景點，優越的條件成為雀屏中選的關鍵。

場地拍板定案後，市府加緊推動場地撥用與點交，改善園區周邊人行與交通環境，包括啟動人行道優化工程、盤點大眾運輸轉乘能量、建立明確交通指引，為遊客營造安全便利的參觀環境。

國漫館總基地面積達2.75公頃的寬廣空間，在文化部規劃下，園區內修復完畢的15棟日式館舍，分別打造為多元的主題展演與體驗空間，北側仍在修復的場域則會建設為全新的漫畫博物館主建築，預計2029年竣工，屆時將成為台灣漫畫產業的創意發展基地，培養在地人才，為漫畫產業蓄積豐沛能量。

公共浴場「泡漫畫」 放鬆洗滌心靈

展館編號05的台中刑務所浴場，是台灣少數完整留存的日式公共浴場，室內分為男女湯，女湯地面鋪滿復古的正方形小磁磚，還有木製小板凳、舀水洗澡的小木桶與牆面的圓鏡，浴池內則播放藝術家陳依純《日日暖暖的浴池—百美藝伎》作品，搭配飄散的陣陣白煙，懷舊氛圍滿點，吸引遊客拍照打卡。

05號展館的台中刑務所浴場，復古氣浴池內搭配美女入浴動畫，氣氛滿點。

男湯走的是可愛路線，設置漫畫家捲貓的作品《捲兔的台灣裸湯：北部篇》猴子、小黑貓和長頸鹿玩偶，舒適地在球池內泡澡，模樣逗趣吸睛，遊客也可以進入球池與牠們共浴，作品也象徵漫畫有助人們放鬆，進而洗滌疲累的心靈。公共浴場內還有獨特的「泡漫畫留言區」，牆面上貼滿遊客創作的便條紙，有的是隨手塗鴉，有的邊畫邊寫劇情，揮灑創意，人人都可以是漫畫家。

林森路33號租書店 重溫青春記憶

踏進03號展館，漫畫書層層疊疊，一本接一本擠在挑高的木製書架上，走在高聳書架排出的狹窄走道間，似曾相似的畫面，彷彿重返學生時代最愛的傳統租書店，遊客可以捧起一本漫畫，靜靜窩在角落，隨著心愛的角色進入精采劇情中，讀的是漫畫，也是青春的回憶。

跨一甲子的台灣期刊漫畫封面一字排開，十分壯觀。

為數眾多的漫畫典藏，是文化部籌備國漫館過程中多方蒐集而來，台灣漫畫包括《老夫子》、《烏龍院》、《傾國怨伶》、《Young Guns》等風靡一時的經典名作，也有去年榮獲金漫獎的《海倫娜與大野狼先生》等新銳作品。當然，台灣人熱愛的日本漫畫也不會缺席，像是《怪醫黑傑克》、《尼羅河女兒》、《幽遊白書》、《庫洛魔法使》、《火影忍者》等人氣作品都在書架上，等待漫畫迷來重溫舊夢。

除此之外，12號展館展出「時代封面-台灣漫畫雜誌流行回顧」，收錄從1950年至2010年代出版，橫跨一甲子的台灣期刊漫畫，其中以《美少女》、《花與夢》等連載月刊最受矚目，色彩繽紛的封面一字排開，展現台灣漫畫流行風格的變遷歷程，而漫畫描繪的主題，也讓遊客更了解時代背景。此外，園區還有《原住民主題漫畫展》、《英雄魂－記憶中的英雄展》、《諸葛四郎100年漫畫展》等多元主題，都值得細細品味。

靜謐奇幻光環境 愈夜愈美麗

天色逐漸暗去，鵝黃燈光點亮一間間木造建築，也照亮園區內的大榕樹與水池，樹影與水面光影交錯，成為「大樹榕光」與「鏡湖」兩處光環境景點，靜謐中帶點奇幻色彩的氛圍，為入夜後的園區增添一絲唯美浪漫，也是夜訪國漫館的最佳理由。

光影交錯之下，入夜後的國漫館呈現靜謐又浪漫的氛圍。

國漫館發光發熱，市府也積極建設台中流行影音中心，打造包括流行音樂表演空間、電競場域、VR與XR體驗場域、360裸視3D未來影院的複合式影視音體驗場域，推動電影、流行樂、動漫、遊戲等主題發展，創造在地就業機會，成為未來相關產業的創發基地、台灣流行文化的新地標。

國家漫畫博物館園區資訊

● 地址：台中市西區林森路33號

● 電話：04-23710360

● 開館時間：10:00–19:00（週一至週五），10:00–20:00（週六日），週二休館

● 逢國定假日比照週末開館

●展覽相關資訊，請上官網查詢。