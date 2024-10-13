動漫人才台中發光！ 產業育才基地 孵化原創IP

【撰文｜邱璟綾 圖片提供｜台中市政府】

一部動畫或漫畫得以問世，從來不是一件容易的事，從前期內容構思、角色外型設定，到製作階段來回討論與修正，必須經過嘔心瀝血才能成就一部佳作。為了成為創作者最強而有力的後盾，市府透過舉辦活動，為優秀作品與人才搭建舞台；另一方面透過補助，支持每一個追求卓越的夢想家，在台中發光發熱。

原創漫畫創作補助 為台漫注入活水

率六都之先，市府自2020年起推出原創漫畫創作補助，成為全國第一個專為漫畫產業提供漫畫輔導金的城市，透過實質經費挹注，展現扶持台灣漫畫產業的決心，並鼓勵創作者於作品中融入台中元素，藉此行銷城市形象。

「若有故事想透過漫畫分享給大眾，歡迎各地漫畫好手踴躍申請。」市府新聞局指出，為了讓創作者減少後顧之憂，投件作品只須符合「未完整公開」或「未出版發行」兩大前提，不限創作題材、出版方式與漫畫形式，皆可向新聞局提出申請，單一作品最高補助金額可達25萬元。

歷年入選作品無論是劇情、場景或圖像等方面，都能從中發現台中的城市縮影，例如2021年補助的《大貓族．再見廟東》，作者林盈縈巧妙結合包括豐原廟東夜市在內等台中各大觀光景點，創作出以動物為主角的故事，並入圍第13屆金漫獎。

導演吳德淳率團隊於2021年製作《海角天涯》於第58屆金馬獎獲頒最佳動畫短片獎。， 台中市政府

台中原創漫畫創作補助的作品《大貓族．再見廟東》。 台中市政府

「『台中市原創漫畫創作補助』最重要的意義，在於強調政府支持的決心，同時引領社會大眾認同漫畫的藝術價值！」新聞局提到，補助計畫推出至今已邁入第5年，共計補助56件漫畫作品。且為協助受補助漫畫家行銷推廣，於每年台中國際動漫博覽會規劃「台中專區」展出當年度最新漫畫補助作品，透過一系列的宣傳活動，希望讓好的作品與優秀人才不被埋沒，才能使台灣漫畫產業健全發展、源遠流長。

台中動畫製作計畫 挖掘在地故事

至於動畫影片多元且富創造力等特質，不受限於場景、演員與專業設備，也成為市府邀請創作者描繪台中印象的新選擇，2019年開辦「台中動畫製作計畫」，鼓勵國內動畫工作者以台中為主題創作動畫短片，實施至今已完成15支動畫短片，並透過官方臉書、YouTube推廣，累積近30萬觀看次數。

台中動畫在網路上引發討論熱潮，亦在動畫賽事屢創佳績。例如《神行台中》的導演蘇俊旭，以台中在地文化特色活動「大甲媽遶境」為構思靈感，創造出媽祖下凡抓妖除惡，體現台中庶民生活美好的故事。

2021年由導演楊子新製作的《轉呀》，結合輕快流暢的說唱藝術，向各地旅人介紹台中人文吃食與名勝古蹟，並在2021年台中國際動畫影展奪得台灣短片競賽首獎。而導演吳德淳率團隊於2021年製作《海角天涯》，創作靈感源自東海大學路思義教堂，故事描述修鞋匠與男孩為了尋找阿嬤，開啟一段造訪台中各地的旅程，貼近常民生活的小人物故事，在網路上引發共鳴，並於第58屆金馬獎獲頒最佳動畫短片獎。

導演楊子新製作《轉呀》在「台中電影Fun-In季」活動中播映宣傳。 台中市政府

由光電音造社製作的《童謠大天團》，則敘述懷舊童謠主角「虎姑婆」，召集其他兒歌主角們，組成童謠大天團，唱進台中國家歌劇院，更於動畫中設定了霧峰林家花園、光復新村、綠川等台中景點，畫面色彩豐富又帶有懷舊感。

又如導演林士鈞近期完成的動畫短片《台中囝仔》，劇情刻劃發跡台中的知名樂團「血肉果汁機」的成軍故事，動畫內容結合宮廟、重金屬樂團等元素，宣傳地方文化和風土民情，呈現出屬於年輕世代的搖滾台中。

「台中有很好的故事、人才和產業，所以市府能為大家做的事情就是推一把。」新聞局表示，透過台中動畫製作計畫，市府希望成為動畫產業最堅強的後盾，期待各路好手來到台中，以動畫短片呈現各方面皆精采的城市文化。

動漫跨域實作工作坊 為創作者提供養分

市府自2019年起，也從動漫的角度出發，結合不同產業舉辦跨域實作工作坊，歷年主題橫跨教育、Cosplay、漫畫創作及角色設計等課程，去年以培養種子教師為概念，授課主題包括漫畫、動畫、遊戲、模型（公仔）、AI繪圖及VTuber（虛擬實況主）等，展現動漫跨界的不同風貌；今年則搭上全球Cosplay熱潮，開辦Cosplay人才培育工作坊，邀請台日Cosplay大師分享經驗，學員們經過腦力激盪與數周排練，於2024年台中國際動漫博覽會舞台展現獨特Cosplay創意表演。

動漫跨域實作工作坊邀請台灣、日本頂尖Cosplay講師前來授課。 台中市政府

新聞局表示，跨域工作坊最大的價值，是將動漫結合各種創作形式，讓市府深耕漫畫產業的同時，亦能產出與社會大眾需求接軌的成果，如今在產官學界多方耕耘下，台中的動漫產業開枝散葉，走出更多面向的未來。