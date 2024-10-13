匯聚創作能量 看見台中動漫魅力

【撰文｜邱璟綾 攝影｜江茗洋 圖片提供｜台中市政府新聞局】

隨著YouTube和Netflix等串流影音平台普及，各式動畫、漫畫透過網路席捲全球，無論圖像、電影、遊戲、角色扮演、旅遊，甚至琳琅滿目的周邊產品，都成為動漫愛好者發揮的舞台，在地方上創造無限商機，也帶動相關產業的發展。

市府也因此透過人才、產業、基地三大面向，為城市厚植豐沛的創作能量，讓動漫文化帶動城市的競爭力。如今隨著「台中國際動漫博覽會」與「台中國際動畫影展」在國際間累積知名度，一座創意無限的「動漫之都」，儼然成形。

台中國際動漫博覽會 為創作者打造舞台

日前由市府新聞局主辦的「2024台中國際動漫博覽會」（下稱「台中漫博」），在文化部文化資產園區的國際展演館圓滿落幕，今年以「勇鬥漫魂」為主題，展出超過百本榮獲金漫獎與國內外大獎的漫畫作品，同時精選國內外多部漫畫，呈現出屬於不同世代漫畫迷的「熱血」故事。

今年台中漫博特別邀請台灣知名插畫家游翰元（筆名：B.c.N.y.）為活動設計主視覺，並分別以新台中火車站和日治時期的百年古蹟台中驛為靈感，為男女主角設計服裝造型，呈現新舊共榮、兼容並蓄的城市風格；海報中還藏著由台中歌劇院、圓滿劇場及帝國糖廠所化身的三隻小精靈，由浪漫、童趣卻又不衝突的角色，帶領全台動漫迷齊聚台中，展開一場熱血的動漫冒險！

盧市長化身《葬送的芙莉蓮》角色戰士艾冉到2024台中國際動漫博覽會現場與漫迷同歡！ 江茗洋

台中國際動漫博覽會自2017年首度開展後，至今已邁入第八屆，並在國際間逐漸打開知名度，使台中「動漫之都」形象日益鮮明。有別於其他漫展的定位，台中漫博以復育及鼓勵國家文化產業為目標，傾全力扶植、照顧在地漫畫創作者。

因此展覽期間除了在「主展區」陳列國內外相關主題漫畫，另獨立規劃「台中漫畫推廣特區」，展示由市府原創漫畫創作補助的作品，並提升台灣原創漫畫在國際文化產業市場上的能見度，吸引國內外漫迷齊聚台中，一同認識在地的優秀作品。

本次會場特別規劃展出台中原創漫畫補助作品，以及台灣VTuber大賽「金V獎」2023年的最佳得獎角色。 江茗洋

本次會場特別規劃展出台中原創漫畫補助作品，以及台灣VTuber大賽「金V獎」2023年的最佳得獎角色。 江茗洋

此外，為了豐富博覽會體驗，市府在展覽期間假日規劃動漫主題系列活動，包含文創市集、動漫名人講座與動漫偶像街頭音樂秀，9月28日當天，還特別邀請日本知名動畫《火影忍者一疾風傳》、《光之美少女》等作品的作曲家高梨康治及其團隊「刃-yaiba-」來台表演，替為期9天的盛會掀起熱烈高潮。

公私協力 帶動台灣動漫競爭力

在市府的努力下，兼具想像、創意且正向積極的動漫，可以帶給讀者很多啟發，甚至能安穩人心、釋放壓力，為動漫迷帶來熱血和勇氣！

市長盧秀燕曾表示，自己有一個「漫畫家庭」，小孩最喜歡《網球王子》、先生則是《神之雫》的粉絲，往年家族旅行時，全家人會一同參觀漫畫館，甚至在產品專賣店大買周邊商品；而她更於日前透過「長髮哥」許瑞顯，認識《葬送的芙莉蓮》裡，那位總是溫暖又充滿勇氣的欣梅爾。

「動漫文化對親子與年輕族群有龐大的影響力，因此市府必須扮演火車頭，為優秀創作者打造一座盡情發揮的舞台，讓台中成為台灣動漫產業的重鎮。」盧市長表示，在市府團隊多年努力下，歷年來已選拔出許多動漫佳作，相信能為讀者帶來正面影響，接下來會請社會局、教育局、區公所與圖書館等單位，一同推廣優質本土作品，使台中動漫人才的成果能被更多人看見。

新聞局表示，除了與文化部國家漫畫博物館攜手推廣，市府也與民間團體密切合作，透過各式各樣的講座與工作坊，拉近台漫IP與民眾間的距離，公私協力促進動漫文化發展，帶動台灣漫畫在國際文化產業市場的競爭力。

台中國際動畫影展 促成國際交流

台中國際動漫博覽會結束後，全台唯一以「動畫」為主題的台中國際動畫影展，將在10月18日接力登場。迎來10週年盛大慶典的台中國際動畫影展，今年主視覺持續邀約曾獲多項設計大獎的mixcode操刀，更特別在PARK2草悟廣場打造10週年限定的巨型角色IP裝置：吃著台中名產太陽餅的「餅餅」和喝著由台中發跡的珍珠奶茶「涼涼」，引領觀眾進入精采的動畫城市慶典。

為了迎接10週年，台中國際動畫影展在PARK2草悟廣場打造巨型角色IP裝置，超級吸睛。 台中市政府新聞局

今年的台中國際動畫影展特別在PARK2草悟廣場打造10週年限定的巨型角色IP裝置：吃著台中名產太陽餅的「餅餅」和喝著由台中發跡的珍珠奶茶「涼涼」。 台中市政府新聞局

今年最受矚目的「短片競賽」吸引來自107個國家與地區，共2,869件優秀動畫作品共襄盛舉。新聞局長欒治誼表示，台中國際動畫影展自2015年創辦至今邁入10週年，如雪片般飛來的投件，證明歷經10年耕耘，台中國際動畫影展已立足台灣、走向國際，躍升為動畫產業界的年度盛會。

台中國際動畫影展當中最競爭的「短片競賽」與「學生短片競賽」，兩組共入圍62部作品，入圍名單不乏已獲法國安錫動畫影展、威尼斯影展，與克羅埃西亞薩格勒布動畫影展等囊括多項國際大獎的動畫作品，而台灣本土動畫創作者表現也不遑多讓，從業界資深動畫工作者、動畫新星到優秀的學生，都有亮眼表現，將在影展一同角逐總獎金高達135萬的獎項。

值得注意的是，今年度入圍作品包含日本獨立動畫大師山村浩二新作《Extremely Short》，以及「威尼斯影展」最佳短片獎提名作品《In the Shadow of the Cypress》、安錫動畫影展《The Meatseller》、《Echoes》等優秀作品。

動畫影展節目總監王綺穗表示，本屆台灣本土作品表現十分亮眼，包含已入圍安錫動畫影展及薩格勒布動畫影展的王偉帆導演作品《嗨爸》（HEY DAD）；新銳動畫導演楊子新的作品《龍火》，與資深動畫導演李涌瑞的《電風》等，豐富多彩的藝術風格，讓台灣動畫在視覺效果與故事深度方面，展現厚植多年的實力。

「影展不僅是動畫創作者們展現才華的舞台，更是動畫愛好者們欣賞來自世界各地優秀動畫作品的絕佳機會。」台中市影視發展基金會進一步表示，為了讓在地的年輕動畫創作者擁有更多展示才華的機會，在學生短片競賽中，特別與動畫特效協會合作，提供「最佳技術獎」、「最佳美術獎」和「最佳故事劇情獎」，激勵後起新秀持續追求卓越與創新，使台灣的優質作品在國際上持續發光發熱。

「動漫之都已是台中發展的現在進行式！」盧市長表示，透過漫展和影展，市府以多元面向為動漫創作者打造交流平台、行銷在地原創的優質作品，帶領台中以藝術軟實力接軌國際，為城市再造無數亮點。