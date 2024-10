匯聚創作能量 看見台中動漫魅力

【撰文|邱璟綾 攝影|江茗洋 圖片提供|台中市政府新聞局】

隨著YouTube和Netflix等串流影音平台普及,各式動畫、漫畫透過網路席捲全球,無論圖像、電影、遊戲、角色扮演、旅遊,甚至琳琅滿目的周邊產品,都成為動漫愛好者發揮的舞台,在地方上創造無限商機,也帶動相關產業的發展。

市府也因此透過人才、產業、基地三大面向,為城市厚植豐沛的創作能量,讓動漫文化帶動城市的競爭力。如今隨著「台中國際動漫博覽會」與「台中國際動畫影展」在國際間累積知名度,一座創意無限的「動漫之都」,儼然成形。

台中國際動漫博覽會 為創作者打造舞台

日前由市府新聞局主辦的「2024台中國際動漫博覽會」(下稱「台中漫博」),在文化部文化資產園區的國際展演館圓滿落幕,今年以「勇鬥漫魂」為主題,展出超過百本榮獲金漫獎與國內外大獎的漫畫作品,同時精選國內外多部漫畫,呈現出屬於不同世代漫畫迷的「熱血」故事。

今年台中漫博特別邀請台灣知名插畫家游翰元(筆名:B.c.N.y.)為活動設計主視覺,並分別以新台中火車站和日治時期的百年古蹟台中驛為靈感,為男女主角設計服裝造型,呈現新舊共榮、兼容並蓄的城市風格;海報中還藏著由台中歌劇院、圓滿劇場及帝國糖廠所化身的三隻小精靈,由浪漫、童趣卻又不衝突的角色,帶領全台動漫迷齊聚台中,展開一場熱血的動漫冒險!

盧市長化身《葬送的芙莉蓮》角色戰士艾冉到2024台中國際動漫博覽會現場與漫迷同歡! 江茗洋

台中國際動漫博覽會自2017年首度開展後,至今已邁入第八屆,並在國際間逐漸打開知名度,使台中「動漫之都」形象日益鮮明。有別於其他漫展的定位,台中漫博以復育及鼓勵國家文化產業為目標,傾全力扶植、照顧在地漫畫創作者。

因此展覽期間除了在「主展區」陳列國內外相關主題漫畫,另獨立規劃「台中漫畫推廣特區」,展示由市府原創漫畫創作補助的作品,並提升台灣原創漫畫在國際文化產業市場上的能見度,吸引國內外漫迷齊聚台中,一同認識在地的優秀作品。

本次會場特別規劃展出台中原創漫畫補助作品,以及台灣VTuber大賽「金V獎」2023年的最佳得獎角色。 江茗洋

此外,為了豐富博覽會體驗,市府在展覽期間假日規劃動漫主題系列活動,包含文創市集、動漫名人講座與動漫偶像街頭音樂秀,9月28日當天,還特別邀請日本知名動畫《火影忍者一疾風傳》、《光之美少女》等作品的作曲家高梨康治及其團隊「刃-yaiba-」來台表演,替為期9天的盛會掀起熱烈高潮。

公私協力 帶動台灣動漫競爭力

在市府的努力下,兼具想像、創意且正向積極的動漫,可以帶給讀者很多啟發,甚至能安穩人心、釋放壓力,為動漫迷帶來熱血和勇氣!

市長盧秀燕曾表示,自己有一個「漫畫家庭」,小孩最喜歡《網球王子》、先生則是《神之雫》的粉絲,往年家族旅行時,全家人會一同參觀漫畫館,甚至在產品專賣店大買周邊商品;而她更於日前透過「長髮哥」許瑞顯,認識《葬送的芙莉蓮》裡,那位總是溫暖又充滿勇氣的欣梅爾。

「動漫文化對親子與年輕族群有龐大的影響力,因此市府必須扮演火車頭,為優秀創作者打造一座盡情發揮的舞台,讓台中成為台灣動漫產業的重鎮。」盧市長表示,在市府團隊多年努力下,歷年來已選拔出許多動漫佳作,相信能為讀者帶來正面影響,接下來會請社會局、教育局、區公所與圖書館等單位,一同推廣優質本土作品,使台中動漫人才的成果能被更多人看見。

新聞局表示,除了與文化部國家漫畫博物館攜手推廣,市府也與民間團體密切合作,透過各式各樣的講座與工作坊,拉近台漫IP與民眾間的距離,公私協力促進動漫文化發展,帶動台灣漫畫在國際文化產業市場的競爭力。

台中國際動畫影展 促成國際交流

台中國際動漫博覽會結束後,全台唯一以「動畫」為主題的台中國際動畫影展,將在10月18日接力登場。迎來10週年盛大慶典的台中國際動畫影展,今年主視覺持續邀約曾獲多項設計大獎的mixcode操刀,更特別在PARK2草悟廣場打造10週年限定的巨型角色IP裝置:吃著台中名產太陽餅的「餅餅」和喝著由台中發跡的珍珠奶茶「涼涼」,引領觀眾進入精采的動畫城市慶典。

為了迎接10週年,台中國際動畫影展在PARK2草悟廣場打造巨型角色IP裝置,超級吸睛。 台中市政府新聞局

今年的台中國際動畫影展特別在PARK2草悟廣場打造10週年限定的巨型角色IP裝置:吃著台中名產太陽餅的「餅餅」和喝著由台中發跡的珍珠奶茶「涼涼」。 台中市政府新聞局

今年最受矚目的「短片競賽」吸引來自107個國家與地區,共2,869件優秀動畫作品共襄盛舉。新聞局長欒治誼表示,台中國際動畫影展自2015年創辦至今邁入10週年,如雪片般飛來的投件,證明歷經10年耕耘,台中國際動畫影展已立足台灣、走向國際,躍升為動畫產業界的年度盛會。

台中國際動畫影展當中最競爭的「短片競賽」與「學生短片競賽」,兩組共入圍62部作品,入圍名單不乏已獲法國安錫動畫影展、威尼斯影展,與克羅埃西亞薩格勒布動畫影展等囊括多項國際大獎的動畫作品,而台灣本土動畫創作者表現也不遑多讓,從業界資深動畫工作者、動畫新星到優秀的學生,都有亮眼表現,將在影展一同角逐總獎金高達135萬的獎項。

值得注意的是,今年度入圍作品包含日本獨立動畫大師山村浩二新作《Extremely Short》,以及「威尼斯影展」最佳短片獎提名作品《In the Shadow of the Cypress》、安錫動畫影展《The Meatseller》、《Echoes》等優秀作品。

動畫影展節目總監王綺穗表示,本屆台灣本土作品表現十分亮眼,包含已入圍安錫動畫影展及薩格勒布動畫影展的王偉帆導演作品《嗨爸》(HEY DAD);新銳動畫導演楊子新的作品《龍火》,與資深動畫導演李涌瑞的《電風》等,豐富多彩的藝術風格,讓台灣動畫在視覺效果與故事深度方面,展現厚植多年的實力。

「影展不僅是動畫創作者們展現才華的舞台,更是動畫愛好者們欣賞來自世界各地優秀動畫作品的絕佳機會。」台中市影視發展基金會進一步表示,為了讓在地的年輕動畫創作者擁有更多展示才華的機會,在學生短片競賽中,特別與動畫特效協會合作,提供「最佳技術獎」、「最佳美術獎」和「最佳故事劇情獎」,激勵後起新秀持續追求卓越與創新,使台灣的優質作品在國際上持續發光發熱。

「動漫之都已是台中發展的現在進行式!」盧市長表示,透過漫展和影展,市府以多元面向為動漫創作者打造交流平台、行銷在地原創的優質作品,帶領台中以藝術軟實力接軌國際,為城市再造無數亮點。