亞洲唯一賽車展演 9/28台中封街炫技

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜台中市政府、Red Bull】

2024年亞洲唯一，同時也是台灣史上獨一無二的國際賽車展演賽，9月28日將在台中市政路前震撼登場，屆時將以極致速度與高難度技術，帶領全台車迷近距離目睹賽車手疾駛狂飆的速度感，也讓國際看見台中的城市魅力！

繼2022Red Bull飛行日大賽、2023世界棒球經典賽後，2024年台中又將迎來一場前所未有的運動盛會！9月28日登場的Red Bull Showrun Taichung，不僅由頂尖賽車手駕駛2012年世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破300公里的震撼，還會展現傳統賽事中難以窺見的車款性能與高超技術，讓全台車迷在台中感受賽車的速度與激情。

Red Bull Showrun Taichung，9月28日將在台中市政路前震撼登場。

Red Bull Showrun賽車展演 亞洲唯一站在台中

透過Showrun展演活動，可以親眼目睹現役賽車手表現原地燒胎、直線加速、競速甩尾等高難度動作，是車迷近接觸賽車的好機會。Red Bull Showrun展演活動在各大城市封街登場，而2024年唯一一場亞洲站，就落腳台中！在登台記者會中，市長盧秀燕表示，國際賽車展演有許多條件限制，爭取過程需要經過高度專業評估，除了考量籌備國際賽事的能力，還必須評估道路平整度、距離、交通運輸及市容等條件。而台中有幸成為2024亞洲站唯一場地，將是台灣賽車運動史上歷史性的一刻，期盼藉由此次國際展演活動，讓世界再度看見台中的城市魅力。

民眾於換胎挑戰活動中體驗換胎時的速度及準確度。

記者會當天，除發表頑童MJ116幫Red Bull Showrun創作的主題曲《Champagne Shower》，盧市長也與副市長鄭照新、運動局長李昱叡一同進行換胎挑戰與賽車模擬器示範賽，提前感受世界級魅力，期待9月28日的一系列表演，與全民一同寫下台灣賽車史的新頁。Red Bull台灣總經理廖千萩更表示，「非常榮幸能與台中市政府合作，將Red Bull車隊資源帶到台灣，讓更多人認識這項運動。」

頑童MJ116替Red Bull Showrun 創作主題曲，也在記者會參與換胎挑戰。

封街飆速 打造與賽車最近的距離

運動局透露，今年將世界冠軍──Red Bull車隊原裝空運來台，為車迷帶來一場全方位的賽車文化體驗，並特地運來2012年由車手維泰爾（Sebastian Vettel）駕駛拿下年度世界冠軍的座駕RB8，當作封街表演的賽車。活動當天預計在十字路口過彎甩尾，並在賽道上原地飄移，屆時觀眾與賽車的距離將縮短至5到10公尺，可在高亢的引擎聲中，近距離感受飆速震撼。

展演活動訂於9月28日下午1點到2點舉行，當天上午9時到下午4時間，市政路自朝富路到惠文路段將會進行封街。屆時市政路快車道會成為一條長達1.1公里的直線賽道，雙向兩側慢車道則規劃為觀眾席，預計將可容納2.5至3萬人，相關售票方案將於8月中旬公布。

民眾於換胎挑戰活動中體驗換胎時的速度及準確度。

跨局處破關 展現酷城市硬實力

運動局表示，Red Bull車隊之前曾在日本東京、西班牙馬德里等地進行展演活動，而台中早在2020年就已成功爭取到活動主辦權，可惜因為疫情因素，在最後一刻只能忍痛取消，但歷經市府多年鍥而不捨努力爭取，雙方都沒有放棄，終於在相隔4年後再度邀請車隊訪台，並選在台中主要幹道，完整呈現世界頂級的賽車饗宴。

由於市政路為台中精華區域，沿路有大面積綠茵植栽，能提升觀賞品質，且鄰近各大百貨商場，相信將替台中觀光與運動產業帶來相當大的助益。因此除了運動局以外，盧市長更召開多次跨局處協調會議，整合包括觀光、新聞、經濟、交通與農產等資源，以「城市行銷」的高度歡迎國內外車迷，在台中這座酷城市，感受酷運動的魅力。

盧市長於Red Bull Showrun展演活動登台記者會中搶先體驗賽車模擬器。