中台灣影視基地合作劇組 打造全台第一座拍攝用高鐵車廂。

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜華影國際影藝】

由《狂徒》導演洪子烜以及《粽邪》系列電影監製鄒介中共同合作的電影《96分鐘》，是台灣首部以高鐵為背景的動作片，更結合懸疑、犯罪、愛情等元素。最特別的是，拍攝用的全台第一座高鐵車廂，就落腳於中台灣影視基地，真實感大增。劇中角色們如何在車廂內共同面對突如其來的炸彈危機，電影又如何借助新科技的發展之力，呈現讓人震撼的視覺效果，令影迷萬分期待！

台北至高雄的高鐵直達列車上竟被安裝炸彈？這是電影《96分鐘》劇情主軸，這部台灣首部以高鐵為背景的動作片，讓96分鐘的車程成為充滿驚險的舞台。劇中演員林柏宏飾演防爆小組的拆彈專家，王柏傑則飾演一位物理補習班老師，其他主要演員包括蔡凡熙、巫建和和孔令元，他們將在這狹小的車廂內共同面對突如其來的炸彈危機，為觀眾呈現緊張刺激的情節。

電影《96分鐘》是台灣首部以高鐵為背景的動作片。

「這次的選角不僅是為了挑戰演員的演技，也是希望觀眾能看到他們不同以往的面貌。」導演洪子烜說，林柏宏曾憑藉《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角，而王柏傑的《疫起》則獲得台北電影節最佳男主角肯定，贏得多項國際獎項。今年上半年，《96分鐘》劇組花了2個月，在位於台中霧峰的中台灣影視基地密集拍攝，「雙柏」同台飆戲是他激賞的片段之一。

導演洪子烜（左）與搭檔《周處除三害》攝影王金城（中）傾力拍攝。

全台首座拍攝用高鐵車廂在台中

洪子烜說，《96分鐘》堪稱打破台灣電影現有框架，由於故事主線都在狹窄的高鐵車廂內發生，拍攝環境和技術要求非常高，對演員和製作團隊都是全新的挑戰，也因此經歷了超過6年的籌備期。監製鄒介中則表示，他非常欣賞洪子烜的原創劇本，但因拍攝難度和資金問題一度擱置。不過，新冠疫情期間，全球虛擬攝影棚技術的快速發展、降低技術成本，也讓《96分鐘》重新見到曙光。

「最初我們希望能直接租借高鐵車廂拍攝，但由於安全和形象問題被婉拒，後來才選擇自行打造高鐵車廂場景。」鄒介中說，為了實現電影的真實感，劇組特意從日本原廠購買零件及材料，車廂內的每一個細節，包括座椅防火布面都不馬虎，力求真實還原高鐵車廂的內部環境。劇組也特別獲得高鐵公司同意，拍攝實際運行時車窗外的風景，再透過後製完整電影的真實性。

「我們的群眾演員也會是一大亮點！」洪子烜說，真實世界中的高鐵北高直達車總是座無虛席，因此劇組也招募了一批專業演員飾演劇中搭乘該班高鐵的乘客，未來將釋出花絮，讓大家了解在狹小車廂中如何安排大批演員以及各種大動作的片段拍攝。

《96分鐘》劇組細膩打造拍用高鐵車廂，力求真實感。

創下台灣電影史 最大LED虛擬攝影棚紀錄

除了打造真實感的高鐵車廂場景，電影《96分鐘》也借助新科技的發展之力，例如虛擬攝影機、3D動態分鏡、虛擬美術建置和視覺預覽技術（Previs），讓劇組能在有限預算內完成視覺效果震撼的作品。鄒介中以好萊塢行之有年的Previs技術為例說明，開拍前模擬高鐵車廂內的打鬥場面和乘客逃跑的情景，能幫助導演在拍攝前詳細設計每個鏡頭，增加正式開拍期間的時間與成本效率。

電影《96分鐘》運用Previs技術，讓拍攝動作場景更有效率。

另一方面，《96分鐘》也揚棄傳統綠幕，創下台灣電影史首次以超過700片LED螢幕拼接成一座50公尺x50公尺的大型虛擬攝影棚的紀錄。優點是可以自由調整背景、減少後製流程，但由於是全新嘗試，劇組無不戰戰兢兢，擔心電力供應或設備故障等問題，甚至開拍前一週LED螢幕還在等待海關清關，讓大家相當緊張。

「最挑戰的是開拍後就不能再改動LED螢幕位置，非常考驗我們對畫面的掌握程度。」背負莫大壓力的洪子烜，甚至提前完成了全片90多個場次的完整分鏡圖，這在台灣電影圈是非常罕見的。他說，厚厚一疊分鏡圖的製作過程雖然不容易，但萬全的準備也讓實際拍攝現場更有紀律。

協拍支持、高規格片場 中台灣影視基地成拍片理想地

能突破重重難關，讓電影順利拍攝，鄒介中表示，「台中市政府替《96分鐘》的拍攝提供了莫大的協助。」由於中台灣影視基地的C棚空間大、設施也符合國際規格，能夠容納整個高鐵車廂的佈景，因此他們選擇與中台灣影視基地合作打造全台第一座拍攝用高鐵車廂。

中台灣影視基地C棚的空間大、設施也符合國際規格，是打造全台第一座拍攝用高鐵車廂的最佳選。

「拍攝期間，我們提供業內最強的拍攝支援，中影集團擁有業內最齊全的燈光和攝影設備，加上專業的幕後執行以及後期團隊，協助《96分鐘》順利完成拍攝。」中台灣影視基地總經理楊鴻志說，劇組帶來高規格的LED棚以及精緻的場景搭設，讓他非常感動。

而洪子烜和鄒介中都希望能保留這次為拍攝《96分鐘》而打造的高鐵車廂，也已獲得楊鴻志的應允。「這輛精心打造的1:1高鐵車廂留在中台灣影視基地，一定能替未來台灣的影視製作提供更多可能性。」楊鴻志說，中台灣影視基地本就是亞洲唯一的特色水景拍攝場域，未來再加入高鐵車廂，將更接近成為國際級片場的目標。

《96分鐘》劇組細膩打造拍用高鐵車廂，力求真實感。

此外，市府也全力協助劇組在台中市區的取景，鄒介中特別印象深刻的是，由於劇組團隊浩浩蕩蕩近200人，透過市府的協助，才能安排在靠近拍攝地的音樂世界旅邸「議蘆會館」住宿，讓他們省去了每日長途跋涉的困擾。

「而且霧峰的食物好吃、民眾熱情友善，這裡氛圍給了我創作的靈感和支持，整個劇組都感到非常舒適和放鬆。」洪子烜提起在霧峰拍片，笑說當地美食爌肉飯、鹹水雞、麵店與滷味等都讓他回味無窮。

《96分鐘》不僅是一部充滿動作和驚險的電影，更是一個台灣影視產業技術向前躍進的里程碑。至於，這輛96分鐘車程的高鐵車廂中，究竟還有哪些演技精湛的演員也搭乘其中呢？洪子烜和鄒介中笑著說，《96分鐘》預計於2025年上映，請觀眾密切鎖定官方在社群媒體陸續釋出的精彩片花，將會有更多驚喜！

電影《96分鐘》獲市府新聞局拍片取景補助以及「台中拍」獎勵，順利開鏡。