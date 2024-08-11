泡好湯、啖美食 療癒系山城谷關 擁抱自然沁涼

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

炎熱的夏天，最適合躲到山區避暑，群山環繞的谷關風景區，平均氣溫比平地低了5度，置身其中，猶如進入大自然的冷氣房；而除了泡湯、嘗在地美食，入夏後迎來的溫帶水果產季，也為上山避暑增添一抹甜蜜滋味。

台中和平區的谷關風景區，緊鄰大甲溪畔，水質清澈甘美，是台灣著名的溫泉旅遊景點，同時也是熱門避暑勝地。若從市區出發，無論自行駕車前往，或搭乘台中觀光公車153線，都能輕鬆造訪，讓滿山綠意陪伴遊客擁抱舒適通透的涼爽夏季。

山明水秀的谷關溫泉區位於大甲溪河谷兩側，由於泉質為弱鹼性碳酸泉，具有清澈、無硫磺味，以及沐浴後讓皮膚柔細等特點，讓谷關溫泉素有「美人湯」之稱。在風景區內，各類型湯屋座落其間，包含經濟實惠的「谷關溫泉飯店」、特色渡假村風格的「惠來谷關溫泉會館」，以及東洋風情的日本星野集團「虹夕諾雅谷關」等，而市府也針對旅宿環境、水權、泉質等項目不定期稽查，並透過合格溫泉標章，在第一線為旅客把關。

來谷關除了泡湯，還可步行串聯周邊景點，感受在地文化。走一趟經典的捎來步道、谷關吊橋，能盡覽壯闊山林美景；泡湯後鑽入桂花巷，感受那淡雅清香的悠然；還有溫泉業者營造的意象街道「谷關明治溫泉老街」，以紅白燈籠和寫下願望的繪馬，讓人彷彿置身日本，感受異國風情。

附近還有一處有微型博物館之稱的「入關博物館」，前身是谷關遊客中心，如今除了提供旅遊諮詢，還在館內空間展演生態、歷史與地理知識，帶領遊客由淺入深認識溫泉鄉。而戶外空間則與溫泉公園相互串聯，並打造一座注入山冷泉的親親魚泡腳池，讓沁涼的冷泉為遊客帶來消暑又有趣的體驗。

若想泡足湯，可步行至對面溫泉廣場，在足湯池周圍，還可看見許多吉祥物，例如來自日本的溫泉寶寶湯煙怪獸和三朝氡獸，還有7隻姿態各異的幸福泡湯熊，詼諧逗趣的神情，成為廣場上最吸睛的亮點。

溫泉廣場足湯。

鱘龍魚、五葉松冰 嘗谷關在地美味

谷關的好水質不只表現在溫泉上，還能襯托出在地食材的風味，為遊客帶來結合視覺、味覺與嗅覺的多重美食饗宴。

在谷關，不容錯過的便是鱘龍魚料理。由於鱘龍魚只能在純淨、低溫的水質下生存，養殖條件極高，熟門熟路的饕客，來到谷關都會品嘗鱘龍魚大餐。

如今谷關許多餐廳都推出自家拿手的鱘龍魚菜色，而當地飯店大廚也紛紛順應時節，創作出消暑解膩的鱘龍魚料理，例如將柿餅入湯，為鱘龍魚湯添一味；或巧妙搭配當季蔬果，變換出清爽、酸甜的泰式鱘龍魚料理，各種吃法都有擁護者，也讓鱘龍魚成為谷關的招牌美味。

鱘龍魚料理是造訪谷關不容錯過的在地美食。

順遊鄰近的大甲溪發電廠生態園區時，除了參觀壯觀的水壩，發電廠旁的台電「白冷冰棒」更是必嘗的美味。汲取當地山泉水過濾煮沸後製成的白冷冰棒，真才實料且物美價廉，當中最具特色的是全台獨有的「五葉松冰」，將谷關在地常見的五葉松結合蜂蜜，調配出帶有淡淡甜香的草本風味，入口清甜消暑。

白冷冰棒是造訪谷關不容錯過的在地美食。

在白冷冰棒斜對面，還有一家經營逾50年的「白冷肉包」，蒸得白白胖胖的麵皮，包入手切赤肉和筍乾，喜愛重口味的人，還可以在包子裡擠入辣椒醬，鹹香與麵香交織的好味道，讓看似平凡的包子成為暢銷半世紀的產品，而「包子配冰棒」也是許多遊客心中的美食清單。

白冷肉包用料實在，鹹香與麵香交織的好味道，也飄香半世紀。

農遊好時節 品味高山茶與高冷蔬果

往更高海拔的梨山風景區走，則能更深入壯麗景色、部落文化，其中武陵農場、福壽山農場、天池等觀光景點，即使邁入盛夏，依然維持比平地舒適的氣溫，讓梨山與谷關並列炎炎夏日的避暑首選。尤其每年7月進入溫帶水果產季，欣賞高山怡人風景同時，還可以品嘗滋味甜美的高冷蔬果，享受在地特色農遊。

梨山位於和平區，平均海拔2,000公尺以上，屬於溫帶氣候，適合栽種溫帶高級水果。由於得天獨厚的環境條件，使當地多達九成居民以務農為業，並以水梨、蜜蘋果及水蜜桃聞名海內外。

由於高山各類水果產期較短，再加上7月邁入水蜜桃、高接梨與西瓜李盛產的季節，讓梨山每到夏天旅遊人氣始終居高不下。農業局表示，梨山引進日本水蜜桃品種，年產量逾2,000公噸，是台灣最大的水蜜桃產地；而梨山茶區則因為常年雲霧壟罩、日夜溫差大，恰好提供高山茶生長最好的條件，使近年來梨山茶在評比與排名中表現突出，躋身台灣名茶之列。而夏天上山避暑，正是品味高山茶與高冷蔬果最好的時節！

為了方便民眾輕鬆出遊，交通部觀光署也推出「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與梨山、谷關地區特約旅宿飯店業者預約，即可申請由台中高鐵站出發的免費接駁服務，讓遊客輕鬆規劃一趟涼夏之旅。

除了高冷蔬果，谷關一帶的高山茶也遠近馳名，盧市長特別推薦用谷關的水泡的清心烏龍茶。