嘗美食、抽好禮 第二屆台中鍋烤節登場

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

第二屆台中鍋烤節登場！挾著去年的高人氣，今年有近600間店家加入「十大火鍋燒烤」票選，角逐台中美食霸主寶座。鍋烤節期間，民眾用餐不僅享有優惠，投票好禮更是「獎」不完！

火鍋冒出陣陣白煙，鮮嫩豬血與飽滿豆腐隨著濃郁湯頭翻騰滾動；另一間店裡，現切和牛在烤網上滋滋作響，撲鼻香氣伴隨流淌的鮮甜肉汁，令人食指大動。在台中市，約有1,400間燒烤與火鍋店，每年創造上百億商機，民眾對燒烤與火鍋的喜愛，比炎炎夏日更火熱。

下載「台中通」萬元抵用券、汽車等你抽

今年，鍋烤節依然在萬眾期待中展開，活動期間7月15日至8月15日，合作店家陸續推出優惠活動，民眾使用「台中通暨購物節APP」參與「十大鍋烤店家票選」，每日可以針對四大組別投出3至5票，票選結果將在8月21日公布。

而活動期間也會分為三階段抽獎，共抽出300位幸運兒，獲得價值10,000元的鍋烤抵用券，直接透過APP發放，持手機就能到合作店家兌換消費，除了實用的鍋烤抵用券，民眾還有機會抽中壓軸大獎油電車。

此外，今年還加碼推出「就是愛鍋烤——店家影片徵件競賽」，讓參賽店家自行拍攝影片，秀出餐廳特色與招牌美食，並在初審後進行影片觀看次數累積競賽、決賽實體活動，最後選出「最佳驚艷獎」、「食指大動獎」、「獨樹一幟獎」各1名以及「幸福滋味獎」3名，由經發局協助於媒體曝光，爭取行銷效益最大化，以鍋烤美食促進台中經濟發展，創造市府、店家、顧客三贏的共好局面。

去年人氣冠軍 拚金饗獎

鍋烤節報名店家分為「品牌店家組」與「巷弄美食組」。上屆品牌店家組奪冠的火鍋店，是以多元服務與精彩表演聞名，深受消費者歡迎的「海底撈火鍋中友店」；巷弄美食組冠軍「清真恩德元餃子館」，必點招牌有傳統炭燒的牛肉火鍋，鮮甜美味的軟嫩牛肉塊與Q彈牛肉丸，吸引饕客大排長龍。

海底撈火鍋中友店。

清真恩德元餃子館。

至於品牌店家組的燒烤店冠軍，頒給遠近馳名的「屋馬崇德店」，多樣的套餐組合加上喝到飽雞湯，是遊客來台中的指定美食；巷弄美食組冠軍是日式風格的「激旨燒き鳥」，琳瑯滿目的串燒塗上獨家醬汁，香氣四溢十分誘人。

屋馬崇德店。

激旨燒き鳥。

超越去年盛況，今年報名十大票選的店家近600家，競爭空前激烈，經發局表示，為了鼓勵更多優秀店家加入競賽，去年獲獎的各組前五名，共20間店家，不會加入十大票選名單，而是會同場較勁，爭奪新的「金饗獎」榮譽，由專業評審針對店內環境、餐點口味、整體吸引力等類似米其林的方式做評比，決定最終獎落誰家，同樣令人期待。

百家爭鳴 超值優惠搶客中

為了爭奪冠軍，鍋烤業者可說是卯足全力，推出五花八門的超值優惠，例如在「HOME燒肉」出示該店的投票畫面，每人可折扣50元；「火鍋世家台中復興店」，民眾只要參與投票活動，就送一份安格斯牛肉；「頑板Bar串燒町」則推出內用且達低消標準者，來店當日投票並經服務生確認後，可兌換一串主廚串燒；另外在「日上鍋物」出示該店投票畫面，消費滿300可折抵15元，以此類推，各種優惠等著消費者來大啖超值鍋烤美食。

店家端出好康與好料，摩拳擦掌爭奪鍋烤節冠軍，民眾大啖美食之餘，別忘了投票支持心目中的台中鍋烤霸主，把幸運好禮抽回家！