台中健兒世界發光 為奧運國手加油！

【撰文｜蔡蜜綺、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

夏日的巴黎，再次迎來奧運盛事，台中也有多位優秀運動員參賽，展現出驚人的實力。市府持續推動「酷城市、酷運動」政策，挹注資源支持運動員培育，也透過國民運動中心建設，推廣全民運動風氣。讓我們為這群逐夢的選手加油，為這座熱愛運動的城市喝采！

2024巴黎奧運，讓全台民眾殷殷企盼，在公布的中華隊參賽選手中，世界排名第一的柔道男神楊勇緯、柔道好手林真豪，以及輕艇項目的國手張筑涵、吳少璿皆是來自台中，他們過去於賽事中的出色表現不僅讓台中人自豪，也顯示台中在培育運動人才方面的成績。

用汗水與實力不斷刷新紀錄

近年來，柔道好手楊勇緯在全運會和全大運中分別實現了「三連霸」和「五連霸」的驚人成績， 2020東京奧運，他成功取得台灣首面柔道獎牌，為台灣柔道史寫下輝煌的一頁。他長期為台灣、台中征戰賽場，在2023年亞運勇奪個人亞運首金，也是台灣參賽的「第100面金牌」、更是柔道隊史上亞運「首金」，締造三個第一，意義非凡！

而柔道場上的女將林真豪，總是以耀眼的光芒吸引眾人目光。在2023年全運會上，她再次摘得金牌，完成了二連霸的壯舉，展現出無與倫比的實力與堅韌。2020東京奧運，林真豪也首次踏上奧運舞台，創下台灣女子柔道該量級的歷史最佳成績。

柔道國手林真豪。

除了柔道，台中子弟在輕艇項目也表現傲人。開創台灣輕艇激流傳奇的張筑涵，不僅是台灣首位登上奧運殿堂的輕艇激流選手，還是首位奪得亞運輕艇K1金牌的女將。在亞運賽場上的成績亮眼，2014仁川亞運奪銀，2018雅加達亞運摘銅，2022杭州亞運奪金，完成了連三屆奪牌的紀錄。

在國際賽場上同樣有非常優秀表現的吳少璿，曾經在2018雅加達亞運取得第四名，2022杭州亞運再接再厲，於輕艇男子K1項目為台灣隊贏得一面銅牌，為國家增光添彩，並憑藉2023亞錦賽成績獲得了奧運參賽資格。

輕艇國手張筑涵。

輕艇國手吳少璿。

獎勵栽培運動英才 台中奪牌激勵金倍增至100、300萬

培養全民運動風氣、培育運動人才等推展運動項目，一直是台中的重點政策之一，市府每年挹注資源，提升軟硬體設備，打造優質的運動環境。

為培育及獎勵優秀運動人才，市府增設國際四大賽會的獎勵計畫，從原先15萬元倍增至奧運金牌300萬元、亞運金牌100萬元的激勵金等。這不僅是對運動員成就的肯定，更是實質的支持，讓他們在國際賽場上有更大的發揮空間。

此外，更特別設立了「出賽獎金」，鼓勵績優選手持續努力，為台灣贏得更多的榮譽。無論是在奧運還是亞運，每位運動員都能感受到來自家鄉、來自台中的支持和溫暖，這股力量將伴隨著他們，共同追逐更高的運動夢想。