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透心涼！夏天就來台中吃浮誇冰品

聯合新聞網／ 漾台中
主打日式氛圍的花毛かき氷喫茶，販售堆成小山般的刨冰，色澤誘人。
主打日式氛圍的花毛かき氷喫茶，販售堆成小山般的刨冰，色澤誘人。

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、江茗洋】

每到夏天，就是吃冰消暑的季節。從傳統配料的古早味刨冰、華麗又有創意的霜淇淋、聖代，到視覺感十足的日式風格刨冰、以新鮮水果為主角的冰品，台中在地的冰品選擇就是這麼多，一起來大飽口福吧！

季節限定 日式風格高顏值刨冰山

循著地址走進黎明新村的巷弄，夏日午後陽光正閃耀，「花毛かき氷喫茶」就靜靜佇立在街角，白牆、大片窗景搭配綠意，以及店內懷舊的木作和佈置，散發著靜謐的日式復古氛圍。

花毛かき氷喫茶的刨冰，不同於傳統刨冰店使用糖水和配料，而是以各種自製的果醬和漬物，將整個季節的美味都濃縮到一碗冰裡。堆疊成一座座小山的刨冰色彩鮮豔、晶瑩透亮，一端上桌，超高的顏值就讓人忍不住多拍幾張照片。特別推薦「熱情雙果」刨冰，百香果醬和綜合莓果醬搭配底層牛奶煉乳，光用看的就讓人感到奔放的酸甜滋味。季節限定的「梨山櫻桃蜜李」刨冰，淋在上頭的李子果醬以糖漬和鹽麴處理，完全不加水熬煮而成，像紅寶石般發亮，濃郁誘人，入口味道鹹甘鹹甘，有層次又不甜膩。由於不少果醬、漬物都是當令水果製成，建議饕客可鎖定花毛かき氷喫茶的社群，把握機會一嘗期間限定的各式冰品！

【花毛かき氷喫茶】

｜地址：台中市南屯區干城街243巷4弄16號｜電話：04-22511052

｜營業時間：13:00-17:30

超狂臉盆冰 多人分享料多滿足

「大坑丁香豆花臉盆冰」以料多實在又美味實惠的冰品聞名，從太平區遷移至北屯區，不少鐵粉依舊死忠地指定這熟悉的好味道。冰櫃裡綠豆、仙草、紅豆、粉粿、薏仁、愛玉、米苔目、湯圓等五顏六色、琳瑯滿目，炎炎夏日來到這裡，先來碗招牌「獨家大坑臉盆冰」吧，手工熬煮的黑糖刨冰可自選6種不同配料，是大約2-3人一起分享都能大滿足的澎湃份量，售價還會讓人直呼太划算！

除了各式各樣的刨冰，雪花冰也有多種口味可選擇，「珍珠奶茶雪花冰」的茶香、奶香濃郁，搭配入口即化的冰、煮得Ｑ彈的珍珠，超享受。當然丁香豆花也不能錯過，熱情又好客的老闆娘推薦加綠豆蒜，冰冰涼涼的豆花口感滑嫩，入口淡雅清甜，是許多人記憶中的美好滋味。

【大坑丁香豆花臉盆冰】

｜地址：台中市北屯區東山路二段33號｜電話：04-22797145

｜營業時間：11:00-22:00

配料澎湃的「獨家大坑臉盆冰」和「丁香豆花」，都是招牌必點。
配料澎湃的「獨家大坑臉盆冰」和「丁香豆花」，都是招牌必點。

新鮮厚切、浮誇擺盤 來盤芒果冰甜蜜消暑

創立於1975年的「東海何媽媽冰店」就位於東海大學附近，經營數十年來是不少學子們求學時的美食回憶之一，下午營業時間才剛開始就人潮滿滿，陸續有人排隊，尤其夏天總是座無虛席。

東海何媽媽冰店主要販售各種口味的豆花、牛奶冰，季節限定的新鮮草莓牛奶冰和芒果牛奶冰品更是超人氣夢幻商品，擄獲不少人的心。「新鮮芒果大布丁牛奶冰」浮誇的份量，一上桌就是水果冰霸主的氣勢，令人忍不住「哇～」出聲。大塊厚切的芒果豪邁地擺滿盤面，中央再點綴一顆大布丁，整份冰品幾乎比臉還大。店家特別選用有「芒果之王」稱號的金煌芒果，黃澄澄的芒果肉質細嫩、甜度高，新鮮現切後和牛奶冰、煉乳一起吃，甜蜜又消暑。

【東海何媽媽冰店】

｜地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號｜電話：04-26328855

｜營業時間：14:00-20:00（週日休息）

現切大塊芒果擺得滿滿，「新鮮芒果大布丁牛奶冰」豪邁上桌！
現切大塊芒果擺得滿滿，「新鮮芒果大布丁牛奶冰」豪邁上桌！

半顆哈密瓜端上桌！人氣霜淇淋澎湃吃法

位在第二市場的「好事成霜」是霜淇淋專賣店，以牛奶霜淇淋為基底，搭配不同季節的新鮮水果和食材，變化出綿密又香甜的各式冰品。其中，高人氣的「哈密瓜牛奶霜淇淋」，居然直接採用半顆哈密瓜當碗！只見哈密瓜碗中，擠上滑順濃郁的牛奶霜淇淋，老闆親自挑選的熟甜哈密瓜則挖成球狀果肉裝飾，色澤鮮明討喜；最後淋上老闆自製充滿雞蛋和香草香味的布蕾醬，以及杏仁片增添層次，美味又吸睛，讓人無法抗拒。

其他熱銷冰品還有「海鹽巧克力牛奶霜淇淋」，鹹度輕輕點綴，襯托出巧克力高級的苦甜，完全不膩口。「鮮果牛奶霜淇淋」以當季的水果如西瓜、芒果等，搭配自製果醬，鮮甜果香一次滿足。老闆還特別提醒饕客們，來到這裡別顧著拍照打卡，霜淇淋因成分簡單，融化會較快，趕緊一嘗清甜的幸福滋味！

【好事成霜-第二市場店】

｜地址：台中市中區三民路二段105號（第二市場內）｜電話：04-22215858

｜營業時間：11:00-18:00（週二休息）

「哈密瓜牛奶霜淇淋」直接用半顆哈密瓜當碗，超級吸睛！
「哈密瓜牛奶霜淇淋」直接用半顆哈密瓜當碗，超級吸睛！

《漾台中》2024年8月號NO.32
《漾台中》2024年8月號NO.32

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