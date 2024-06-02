季節限定的回甘滋味 台式抹茶！來台中吃麻芛

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、江茗洋】

昔日為了生產麻繩、麻布袋，台中南屯遍地都是黃麻田，然而在製作過程中，不具價值的麻葉往往被摘除丟棄，於是惜物的人將嫩葉與嫩芽反覆搓揉洗去苦汁，煮成一碗苦中帶甜的「麻芛湯」，麻芛（也稱麻薏）的獨特風味成為台中人的夏日記憶，而「呷肉粽配麻芛」也是慶端午必吃的美味組合。時至今日，麻芛還被開發出各種創意美食，本期讓我們一起品嘗「台式抹茶」帶來的回甘滋味吧！

入夏限定麻芛湯的原始好滋味

台中第五市場的狀元米糕是在地經營超過40年的小吃攤，淋上東泉辣椒醬、加入蒜泥添香的招牌米糕與南投意麵，是許多人從小吃到大的懷舊滋味，但更讓台中人心心念念的，是季節限定開賣的「麻芛湯」。

狀元米糕的麻芛湯採用老闆自行栽種、採摘並手工去梗的黃麻嫩葉，每年清明到中秋都是產期，尤以端午最為盛產。煮麻芛的步驟可不簡單，需要先揀去麻芛老葉後，將嫩芽反覆搓揉，並將苦汁用力地擠壓出來，才算完成料理的前置作業，搓揉得越徹底苦味會越少，再以地瓜和小魚乾襯托湯底的甜味與鮮味，老闆最後還會加入切碎的秋葵勾芡，做成一碗消暑、降火氣還能增加飽足感的麻芛湯。

時序入夏，有機會來到狀元米糕，不妨來一碗季節限定的麻芛湯，細細品嘗這份在地人才知道的樸實滋味吧！由於麻芛湯是店家自栽自售，記得事先詢問當日是否供應，以免撲空了。

狀元米糕

地址：台中市西區自治街9之1號（台中第五市場內）

電話：04-23717998

營業時間：07:00-13:30（週二休息）

季節限定開賣的「麻芛湯」消暑降火。

文青餐廳也吃麻芛 「台中味」融入異國料理

季節限定的麻芛文化吹進文青餐廳，青子Aoko將麻芛日曬磨粉，並揉入麵糰之中，推出創意甜點與料理，包含帶有淡綠色澤的麻芛肉醬義大利麵、麻芛生乳捲，以及店內招牌青子麻芛酥；甚至將麻芛粉加入黑糖拿鐵與蜂蜜氣泡飲，以微苦調和甜味，創造出帶有青草香氣的味蕾饗宴。

特別的是，青子Aoko的名稱源自創辦人的奶奶，從復古的老宅空間，到台式和洋食料理，每一處細節都藏著創辦人對家人的愛與羈絆。由於創辦人的奶奶每逢夏日總會端上一鍋麻芛湯，苦後回甘的清雅香氣，成為奶奶留給孩子們的珍貴回憶。

青子Aoko

地址：台中市南屯區南光路83號

電話：0970-718-150

營業時間：12:00-20:00（週二休息）

除了將麻芛揉入肉醬義大利麵的麵體，青子也在黑糖拿鐵與蜂蜜氣泡飲中加入麻芛粉，散發青草香。

可甜可鹹！你沒吃過的麻芛糕點

坐落於南屯老街的林金生香是創立於1866年的糕餅店，至今仍以家族五代人的力量，讓傳統餅藝百年生香。雖然飲食習慣與祭祀文化已逐漸改變，林金生香依然堅持製作傳統糕點，更結合台中特有的飲食文化「麻芛」，創造出店內招牌「麻芛狀元糕」。

除了口感濕潤綿密的狀元糕，林金生香還將麻芛粉調入油皮，研發獨家的麻芛太陽餅與松子酥，糕點的甜味內餡淡化苦韻，並保留麻芛清爽的香氣，而帶著雅致色澤的翠綠餅皮，則體現林金生香對於口感與藝術的堅持；近年更推出限量版麻芛戚風蛋糕，可選配獨家特調的蜂蜜奶霜或麻芛奶霜，讓麻芛為傳統點心增添多重風味。

林金生香 WISH LIN 百年糕餅店

地址：台中市南屯區萬和路一段59號

電話：04-23899857

營業時間：08:30-19:00（週三休息）

林金生香將麻芛結合傳統糕點如狀元糕、太陽餅、松子酥等，展現在地飲食文化。

消暑首選麻芛冰沙 台式抹茶就這樣喝

台中南屯區萬和路與南屯路二段交叉路口，舊稱「三角街仔」，三角街人文茶館就位於此處，店內空間小巧溫馨，開業20餘年來，以濃厚的人情味款待遠道而來的遊客。茶館內提供簡餐、炸物及各式茶飲，其中最具特色的是麻芛系列飲品，將麻芛曬乾、磨粉，並調配成各式茶飲。初嘗麻芛的人，可試試以奶香中和苦韻的「麻芛奶冰沙」，是沁涼消暑的最佳選擇；而店員推薦「麻芛杏仁茶」則巧妙結合麻芛與杏仁的香氣，再撒上米香增加口感，成為一杯味道和諧、口感豐富的創意飲品。

若喜愛麻芛的香氣，推薦試試「麻芛茶」，入口帶有濃郁的草香與回甘口感，使這杯雖苦猶甜的「台式抹茶」，成為麻芛愛好者來到這裡的必喝茶飲！

三角街人文茶館（南屯店）

地址：台中市南屯區南屯路二段551號

電話：04-23891650

營業時間：09:00-21:00

以奶香和杏仁香平衡了苦韻，和諧順口。