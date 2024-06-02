台中在地酒莊走上國際舞台

【撰文｜張名榕、圖片提供｜安貝斯釀酒故事館】

台中大安在地酒莊安貝斯，擁有超過20年的釀酒歷史，使用天然發酵古法，嚴選在地小農食材做原料，釀出濃郁香醇的美酒，還將台中的歷史建物融入酒標設計中，出色的釀造品質與設計，獲得舊金山世界烈酒大賽雙金獎肯定，成為台中之光。

安貝斯是由釀酒師吳煥然與妻子洪麗霜共同創辦的品牌，由於吳煥然的阿祖、阿公、父親，三代都是討海人，出海捕魚時，就靠著自家釀造的米酒對抗冰冷的海風，自製米酒不含食用酒精或人工香精，靠著天然發酵創造獨特風味與滑順口感，而這樣家傳的釀造祕方代代傳承，就在吳煥然夫婦手中發揚光大。

釀一杯在地的濃醇香

「安貝斯的核心理念，就是喝酒要喝得舒服，也喝得幸福。」看似簡單的理念，背後卻是極度複雜的釀造工序，洪麗霜指出，安貝斯的酒多採用古老的「純糧固態發酵蒸餾法」，熟成期長達2年以上，比一般酒類釀造多出近10倍的時間，堅持用耐心換取品質。

古法費時費工，釀酒原料也不能馬虎，從原有100%進口高粱，現有40%自行栽種的台灣高粱，減少影響品質的運輸時間與環境因素，釀出來的白酒是安貝斯的招牌商品，儘管在烈酒圈已小有名氣，創辦人仍持續與地方小農合作開發新產品，協助解決農產品生產過剩的困境。

兩位創辦人走遍台中，尋找高品質的釀造原料，最終選定外埔葡萄、石岡橘子、東勢梅子等新鮮食材，研發出鮮甜帶果香的美味水果酒，攜手台灣小農，創作出屬於在地的風土好滋味。

洪麗霜（左）表示，安貝斯的酒多採用古老的純糧固態發酵蒸餾法，堅持用耐心換取品質。

勇奪烈酒大賽雙金獎 推台中走上世界舞台

在地土生土長的烈酒品質出色，也讓安貝斯首度參與2024舊金山世界烈酒大賽（SFWSC），就在來自全球5,500瓶競爭對手中脫穎而出，「安貝斯陳釀白酒53%」以93分摘下金獎，「安貝斯大麯陳年原釀59.9%」更獲得評審團一致好評，給予高達95分的雙金獎肯定。

安貝斯大麯陳年原釀59.9%獲得2024舊金山世界烈酒大賽雙金獎。 安貝斯陳釀白酒53%獲得2024舊金山世界烈酒大賽金獎。

陳釀白酒歷經6年緩慢熟成，香氣層次細膩，口感綿密中帶有香甜；大麯陳年原釀則以葡萄柚的酸香，巧妙平衡龍眼蜜與太妃糖的甜蜜，入口充滿芳香，酒標更畫有台中大安區歷史建物「虎尾寮厝」，用心典藏在地的美好，隨著一杯杯香醇美酒，留在品酒人的味蕾與記憶中。