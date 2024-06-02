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國際航線持續躍進 台中國際機場帶你飛

聯合新聞網／ 漾台中
整建後的台中國際機場，不僅外觀煥然一新，國際航班也持續開拓。
整建後的台中國際機場，不僅外觀煥然一新，國際航班也持續開拓。

【撰文｜蔡蜜綺、圖片提供｜台中市政府】

歷時3餘載整建，於2023年竣工的台中國際機場，不僅外觀煥然一新，國際航班也持續開拓。近期，星宇航空再添澳門、峴港、高松3條新航線，台灣虎航亦將在今年7月增加東京、名古屋、釜山3條新航線，機票並已宣布開賣。為台中帶來旅遊經濟，也為國內外遊客提供更多的便利和選擇。

台中國際機場是中部地區連接世界的重要紐帶，發展備受關注。疫情期間交通部民用航空局啟動一系列整修計畫，不但擴充設施能量，也提升了航站形象。充滿現代化的機場建設、快速順暢的通關流程，再加上往返市區與高鐵站密集的公車班次，大幅提升旅客使用的便利性。

在市府與中央的積極合作下，台中國際機場的國際航線正迅速拓展，從疫情後原本的3條（香港、胡志明市、河內），增至目前已開通13條，未來還將持續開設。現有航線包括胡志明市、河內、澳門、峴港、香港、南京、仁川等7條定期化航線，以及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、順化、高松等6條不定期包機航線。今年夏季，預計將新增台中至東京成田、名古屋、釜山及富國島定期化航線，香港航空也預計開航香港航線，並有多條航線籌設中，預估會達到15條航線。

根據民航局統計，今年1月至3月份，台中國際機場的出入境旅客達20多萬人次，呈現出持續增長的趨勢。而今年夏季的航班數量，也較去年同期增長了81%，成長量為全台各機場首屈一指。

整建過後的台中國際機場，提升了服務旅客的能量。
整建過後的台中國際機場，提升了服務旅客的能量。

旅遊經濟正夯 生力軍加入拚觀光

國際航線的增長，提供中部地區居民更方便的出入境選擇，也進一步促進地方經濟和觀光發展，這一成就的展現，除了公部門的推動，也感謝各航空公司的積極響應。例如，今年初迎來的生力軍星宇航空，於3至4月間先後開通了澳門、峴港及高松3條國際航線。此外，台灣虎航也預計在今年7月起，開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線，還有多條航線籌設中，值得期待。

隨著國際航線的開通不斷傳出喜訊，台中也積極準備迎接更多來自世界各地的旅客，展示這座城市的獨特魅力。為此，市府特別與在地超過百家的業者合作推出專屬優惠活動，一起慶祝新航線的啟程。凡是搭乘星宇航空的旅客，只要在合作店家出示今年3月31日至9月30日期間的登機證和護照，就能享受包括觀光工廠、旅宿業和伴手禮店家所提供的各項好康，期待透過優惠活動吸引旅客，活絡旅遊經濟。

台灣虎航和星宇航空先後在台中開通國際航線，為旅客提供更多出行選擇。
台灣虎航和星宇航空先後在台中開通國際航線，為旅客提供更多出行選擇。

《漾台中》2024年6月號NO.31
《漾台中》2024年6月號NO.31

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