台味塗鴉妝點台中街頭

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽、圖片提供｜逃亡計劃Escape Plan“X”】

整面連續的塗鴉牆佔領市場、火車站和地下道，這畫面可不是在紐約，而是台中街頭！今年4月20日起，由台中在地塗鴉團隊「逃亡計劃Escape Plan“X”」號召國內外10組知名塗鴉藝術家，在PARK2草悟廣場、第二市場、火車站新民街倉庫共同創作，用塗鴉改變城市風景。展期只到8月31日，要打卡可得把握機會。

10年前，「逃亡計劃Escape Plan“X”」在台中成立，林森陸橋、千越大樓是他們噴灑色彩與想法的基地，在塗鴉創作不容於街景的時代，他們埋伏街頭與警車諜對諜。10年後，社會風氣轉變，塗鴉創作不再只是與社會秩序對抗的存在，而是轉換街景的媒介。這一次，10年有成的逃亡計劃，要將過往邊緣的塗鴉創作，融合在地文化、不同材質（霓虹燈、光雕）運用，一步一步將塗鴉帶入主流的公眾視線。

發源於台中的逃亡計劃Escape Plan“X”，持續端出「台味」創作。

塗鴉X在地 最台味的街頭創作

本次「逃亡計劃塗鴉團隊10週年特展」的3個展區，都有著與台中對話的元素。如在第二市場展區，藝術家Ctrl K將市場內的關聖帝君信仰帶入，廟前石獅和廟宇建築都成為塗鴉的一部分，藝術家ALLO（愛羅）更直接把古蹟市場建築放在畫作裡。傳統市場與前衛塗鴉的結合，也為市場帶來了新氣象，不僅藝術家們在創作時，吸引了不少居民、長輩圍觀，還有人特地留到最後，只為了把作品完整紀錄下來。

在地文化融合藝術家天馬行空的想像，一幅幅的塗鴉創作，是逃亡計劃塗鴉團隊在成立10週年時，為發源地台中獻上的紀念。

逃亡計劃塗鴉團隊在台中街頭噴灑色彩與想像，完成一幅幅畫作。

跨文化、跨材質 激盪新視覺饗宴

你看過用噴漆的巨型媽祖畫像嗎?位在火車站旁的新民街倉庫，牆上一尊抿著藍唇、戴著太陽眼鏡，擁有冰山美人姿態的媽祖，兩旁還有背著畫具和顏料的狗護衛，是台灣人熟悉的千里眼和順風耳。來台時剛好遇到的大甲媽祖遶境，文化衝擊成為靈感，讓馬來西亞藝術家蔡狗(kenji)和愛羅(ALLO)、小巴共同創造出這幅作品。

火車站旁的新民街倉庫群，則由逃亡計劃親自操刀。未來這裡將是流行音樂的孵化基地，呼應場所精神，團隊用了音符、鋼琴、小提琴等符號，以規律性重複的方式，製造出音樂的視覺節奏。

蔡狗(kenji)和愛羅(ALLO)、小巴以媽祖信仰為靈感，共同創造出這幅作品。

PARK2草悟廣場展區，入口以藝術家蔡狗（kenji）的作品開場，來自馬來西亞的他，將自己化身為穿著花襯衫的鱷魚，描繪他穿梭在台灣街頭，如夢似幻的感受，而熟悉的交通號誌和變電箱，則成為夢境的一部分。

夢裡那兔（MAR2INA）畫下了代表自己的兔子角色，在草悟廣場噴漆並且用IG打卡的畫面，將現實與想像結合。在地下道的盡頭，則是逃亡計劃塗鴉團隊的10週年創作，畫上了「起家厝」的大樓和陸橋、相處最久的顏料和警車，以及被認為「永生」的燈塔水母，象徵塗鴉精神不死，也永遠與城市同在。

藝術家蔡狗(kenji)將自己化身為穿著花襯衫的鱷魚，穿梭在地街頭。

除了靜態的創作，為了讓更多人對塗鴉藝術有新的認識，本次也邀請了光雕創作團隊「光滿樓」的藝術家卓立偉，以建築光雕投影的互動形式，讓塗鴉「動起來」，結合光影的明暗與塗鴉的多彩，製造出新的視覺饗宴。

這些琳琅滿目的創作該如何逛起？策展人謝孟勳最推薦從火車站出發，先逛逛新民街倉庫展區，接著走到第二市場，那裡是不容錯過的美食集散地，吃完再逛旁邊的廊道創作，晚上趁著天氣涼爽，再到PARK2草悟廣場喝點飲料，走入打光的地下道，感受塗鴉藝術的生命力，讓散落街頭的精彩塗鴉創作盡收眼底。

第二市場展區裡，Ctrl K將廟前石獅和廟宇建築融入塗鴉中。