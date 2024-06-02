喝出台中味 周信成打造咖啡小酒館

【撰文｜陳怡如、攝影｜江茗洋】

擁有13年知名飯店經驗的吧檯老手，4年前從台北到台中創業，在光復新村打造一間咖啡酒館。他結合台中特色，端出創意飲品，讓顧客不自覺跟著酒香跳舞。

來到霧峰，漫步在光復新村的眷村老宅中，蓊鬱大樹茂密成蔭，一處戶外庭院的水泥灰牆上，掛著「跳舞的酒香」招牌。這裡白天是咖啡館，晚上又化身小酒館，創辦人周信成(Denny)融合在地特色調製創意飲品，用咖啡與酒香讓訪客的味蕾不斷舞動。

有多年吧檯經驗的周信成，善於調製創意飲品。

落腳台中 開店圓夢

曾在2020年拿下韓國AFA國際廚藝大賽創意調酒銀牌的周信成，站在吧檯俐落搖動雪克杯，不到幾分鐘，一杯有三色漸層的「霧峰之美」就優雅上桌。

周信成出生台北，4年前落腳台中開店，他和餐飲業的淵源頗深，從17歲打工開始，曾和朋友開過小吃店，也當過咖啡店店長。喜歡喝酒的他，心想不如把它變成工作，於是應徵飯店吧檯，從無到有開始學起。13年來，他待過台北W飯店、加賀屋、慕軒、美福、天成文旅等知名飯店，又進修取得咖啡師、日本酒唎酒師和講師、英國City & Guilds國際培訓師等證照，周信成笑說，「我比較不務正業，有很多斜槓！」但也讓他磨練出扎實功底。

飯店繞了一圈，周信成想要嘗試不一樣的工作形態，於是辭職。恰好那時認識了一個國際證照機構，想開拓中部市場，一直想做教育推廣的他，覺得是個好機會，「很多人想學調酒，卻苦無門道。」另一方面，他也在那時認識了有咖啡師證照的創業夥伴，有相同愛好的兩人討論，不如結合各自擅長的酒與咖啡，一起開店。

兩人看到台中市政府協助20至45歲青年一圓創業夢的「摘星計畫」，不僅能以優惠租金進駐審計新村和光復新村兩大創業基地，在進駐的4年期間，還提供各式輔導和資源。在申請計畫前，兩人特意先到光復新村看看環境，「我們都非常喜歡這裡！庭院很大，空間舒服。」於是申請進駐，2020年跳舞的酒香正式開張。

台中特產當靈感 端出在地特調

周信成說，他有不少飲品的研發靈感都是從霧峰當地而來，而且菜單上的「地區特調」，全都融入台中特色。像是霧峰盛產鳳梨、荔枝、龍眼、香蕉等水果，店裡不少飲品也結合水果，招牌調酒「霧峰之美」以甘蔗發酵的蘭姆酒為基底，再加入柳橙汁和檸檬汁，最後倒入自行研發的葡萄紅酒，再放上一片親手烘的柳橙果乾，整杯呈現漂亮的三色漸層，喝來果味十足。

特別的「921」，則將喝酒時的微醺感覺，比喻成地震。周信成特別設計1到9級，1級只有一種酒，9級混了九種酒，他笑說，「921」現在很常成為客人想陷害壽星朋友的必點酒款，「喝下去半小時見真章！」另一款人氣也很旺的「吃土滋味」，以伏特加、牛奶和巧克力，打造自製的巧克力奶酒風味，最後再撒上巧克力粉，看起來就像在吃土一樣，甜甜的奶酒滋味非常討喜。

除了調酒，店裡飲品還有咖啡、茶飲和果汁，選擇琳琅滿目。同樣結合水果風味的「蘋果咖啡」和「鳳梨冰茶」，以自行熬煮的蘋果醬和鳳梨醬，加入咖啡和紅茶中，最後再點綴蘋果和鳳梨果乾，微甜的水果滋味，是酒類以外的熱銷單品。

除了調酒，店裡飲品還有咖啡、茶飲和果汁，選擇琳琅滿目。

市府伸援手 順利挺過疫情難關

相比其他進駐店家大多從早上開到下午，跳舞的酒香卻是下午開到半夜，周信成說，一來是讓遊客在晚上也有店可去，二來霧峰少有酒吧夜生活，「我們不一定要被侷限在觀光園區的定位，而是應該朝向在地客群經營。」

周信成也因此結交不少在地好友，附近大學生常來小酌，即使半夜關門還是捨不得離開，周信成就陪他們聊到早上，再一起吃早餐。他感性的說，「當初來台中原以為只是做生意，從沒想過可以認識這麼多在地朋友。」

他也回憶，店剛開的時候，最大關卡就是疫情，「那時真的一個客人都沒有。」好在有市府資源補助，除了店租優惠外，也向進駐店家傳達中央紓困資訊，才讓他順利挺過疫情難關，周信成直言，「如果不是因為計畫進駐這場域，這家店應該是直接收掉了。」

也因為進駐基地，周信成認識不少創業店家，大家彼此幫忙，例如他和另一間精釀啤酒老闆就會互相轉介客人，創業之路再也不孤單，「這也是另一個進駐園區的好處，店家彼此交流，就有更多資源可以利用。」

吧檯教練 培訓調酒人才

除了開店外，周信成很大的重心則擺在教育推廣上，「我對自己的定位是『吧檯教練』。」除了國際證照培訓，他還擔任其他店家的餐飲吧檯顧問，也是大專院校的講師和社團指導老師，還曾帶領學生參加南投名間鄉創意茶飲比賽，拿下社會組和學生組技術獎第一名。

以前周信成對台中的印象，是很寬闊的城市，地大空間大，實際在台中生活這麼長時間後，更愛上這裡閒適的生活步調和陽光普照的好天氣。周信成慶幸當時選擇在光復新村創業，「到其他地方很難打造一模一樣的感覺。」不管白天夜晚，想要一個舒心所在好好啜飲，跳舞的酒香一直都在。

跳舞的酒香為白天夜晚都想啜飲一杯的顧客們打造一個舒適的所在。