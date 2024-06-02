來審計新村「呷弁」！ 回鄉創業 陳意昌翻玩台灣小吃

【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽】

首次創業的八年級生，以吸睛可愛的電鍋飯，在審計新村闖出名聲。台中這塊土地滋養了他的研發靈感，未來期許自己也能成為新一代的台中之光。

縮小版的迷你電鍋，裝滿濃郁松露飯和香噴噴的臘腸，可愛模樣讓人眼睛為之一亮，才推出第一週就吸引知名美食部落客主動推薦，一舉爆紅。這碗可愛的電鍋飯出自「來呷弁」，背後操刀的人，是年僅27歲的陳意昌。

在台中出生長大的陳意昌，從小就對料理有興趣，國中開始接觸烘焙，常在家裡烤麵包、餅乾，也去糕餅店打工，國三就拿到烘焙丙級證照，還以烘焙技能保送中興大學附屬台中高級農業職業學校。

畢業後，陳意昌赴日攻讀餐飲專門學校，從日式料理、中餐、西餐到餐廳經營管理，打下紮實基礎。學成後陳意昌原打算留在日本工作，卻爆發疫情，於是回台。他心想，與其再找相關工作，「不如就創業吧！」

主打創意小吃的「來呷弁」，概念來自陳意昌很喜歡的「Fusion」手法，也就是融合各國料理的烹調方式，像是當紅的中菜西做，「我覺得這很有趣，一個熟悉味道，加入不同元素，就能呈現全新體驗。」但Fusion料理大多出現在高端的「Fine Dining」中，動輒數千元起跳，並非人人都能負擔，陳意昌琢磨，「這件事是不是可以下放到小吃店去做？」

迷你電鍋 成功吸引眾人目光

「來呷弁」端出的第一樣商品，就是招牌的「小電鍋松露肝腸飯」，上頭是大家熟悉的港式臘味肝腸，底下卻鋪滿西式松露飯。陳意昌介紹，肝腸飯是他平日常吃的料理，某天家裡多了松露，他靈機一動，把松露拌在飯裡，再搭配肝腸，「結果味道出奇的好！」

來呷弁的招牌「小電鍋松露肝腸飯」，可愛又具有話題性。

2021年「來呷弁」品牌誕生時，陳意昌先鎖定人潮洶湧的審計新村開始擺攤，「我想做有趣的小吃店，不是一個正規餐廳，市集是我覺得最適合切入的方式，比較輕鬆，又可以接觸更多人群；另一方面，市集投入成本也較低，更適合新品牌試水溫。」

很有行銷頭腦的他又考量，如果只把飯裝在紙盒裡，大家第一眼不一定會被吸引，加上審計新村是觀光熱區，更需要話題性。於是他想到很有台灣味的電鍋，特意找廠商開模，訂製迷你電鍋，「因為再放大就不可愛了！」陳意昌笑說。如果客人喜歡的話，還能額外加價把電鍋帶回家。此舉果真奏效，攤位開張第一週，有位美食部落客走訪審計新村，無意發現可愛的電鍋飯，主動發文推薦，讓「來呷弁」一舉爆紅，每天完售。

而市集擺了半年多，因營業時間不固定，客人容易撲空，才讓陳意昌萌生開店念頭。「來呷弁」曾一度進駐綠光計畫的老屋，歷經疫情休息，直到去年，陳意昌發現市府的「摘星計畫」協助20至45歲青年一圓創業夢，不僅能以優惠租金進駐審計新村和光復新村兩大創業基地，在進駐的4年期間，也提供各式輔導和資源協助，對新手創業非常友善，於是申請進駐。

中西合併 創意翻玩台灣小吃

為了貼合小吃印象，「來呷弁」的店面走復古風設計，出餐口更發揮創意，把餐點擺在古董冰箱裡，讓客人開門自取。陳意昌笑說這是重現兒時記憶，「小時候大家都很喜歡開冰箱，從冰箱取餐是一個有趣體驗。」

來呷弁的出餐口設計成古董冰箱，讓客人開門自取特別有趣。

有了店面後，「來呷弁」的創意小吃陣容更加豐富。近期熱銷的「Chill豆腐」，靈感來自許多外國人不敢嘗試的臭豆腐，陳意昌以手工鹽滷豆腐取代有臭味的臭豆腐，再淋上濃郁的藍紋乳酪醬，雖然同樣有股特殊臭味，但卻是外國人熟悉的乳酪，大受外國遊客歡迎。「麻婆Dog」則復刻陳意昌以前在東京看過的創意美食，以美式熱狗堡為基底，再把辣醬換成麻婆豆腐醬。

「來呷弁」不只餐點讓人驚喜，就連飲品也不馬虎。最受歡迎的「台中人的拿鐵」，將台中標誌性的東泉辣椒醬結合拿鐵，入口有股鹹辣尾韻；「大力expresso」把台灣人熟悉的維大力加入黑咖啡中，意外有彈珠汽水風味；「茶香檳」則以台灣的高山烏龍茶，混合特調的葡萄糖漿，再打入氣泡，喝來就像微甜白酒。

「Chill豆腐」、「麻婆Dog」和「台中人的拿鐵」，都是來呷弁近期熱銷的創意餐點。

故鄉創業 打造新的台中品牌

陳意昌有感而發的說，在台中創業，給了他不少助力。除了熟悉環境，減少許多溝通和尋找食材的成本，台中鮮明的飲食特色也成了他的靈感來源，像是結合東泉辣椒醬，未來他也想翻玩台中知名的大麵羹和麻芛。

而「摘星計畫」更讓他以優惠租金承租店面，在疫情時還有額外減免；今年陳意昌以冰箱取餐概念，取得台灣設計型專利，市府也補助申請費用，減輕不少壓力，「畢竟資金是最重要的。」

此外，市府也開設創業課程，並安排專業顧問，陳意昌就曾請教過勞資問題，「市府資源很多，只要提出你的疑難雜症，他們就會請相關專員輔導，對第一次創業的人來說，就像有一個人在旁邊顧著。」

陳意昌不諱言，雖然從小在台中長大，但對故鄉已經習以為常，直到去了日本才發現，台中四季如春，生活步調也更加放鬆，反而更喜歡台中。他希望未來「來呷弁」也能成為台中代表，甚至進軍日本，打造另一個台中之光。

從小在台中長大的陳意昌，創業後在餐飲中融入不少在地特色。