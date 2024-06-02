守護市民 抗震防災一起來

【撰文｜薛雅菁、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

今年4月初，花蓮發生強烈地震，全台都感受到劇烈搖晃，加上後續大大小小的餘震，災害預防的觀念再次受到重視。雖然無法預測災害什麼時候發生，但假如日常就有充足的整備與正確知識，在災害發生時將更能臨機應變。

由於台灣獨特的地理位置導致地震與颱風災害頻繁，若能落實防災重於救災的觀念、加強防範知識，當災害發生時才能適時應變，減輕生命財產損失。

防震三要點：趴下、掩護、穩住

根據內政部統計，台灣的天災類型，以颱風最多，其次是水患與地震。消防局呼籲市民要提高防災意識與應變能力，才能在緊急情況迅速應對，以減輕傷害。因此，為了讓民眾了解各類天然災害（如地震、颱風、土石流等）以及傳達「災前準備」、「災時應變」、「災後復原重建」等正確防災觀念，消防局除了救災任務外，也舉辦各種天然災害應變的宣導活動。

舉例來說，每年921前夕，台中消防局結合國家防災日舉辦地震防災演練活動，教導民眾實地演練「趴下、掩護、穩住」三大步驟來保護身體、勿搭乘電梯以及等待地震結束後再到空曠地等基本觀念外，也呼籲平時就要做好防震準備，包括準備緊急避難包、3日份食物飲水等以及了解避難收容所位置。同時也規劃地震情境互動式體驗與益智問答等活動，用寓教於樂的方式，深化民眾的防災知識。

台中市消防局透過地震防災演練活動，讓民眾了解防災知識。

消防局也配合各機關單位，如學校、醫院、社區或企業等團體，針對不同參與對象設計適合的防震知識。在教育單位方面，宣導當地震時高樓層教室學生應躲在書桌下；低樓層教室學生用書包保護頭部，並依指示快速地往空曠地區疏散。坐在靠近窗戶邊的同學應將臉背向窗戶，避免被玻璃碎片割傷，以及必須要等地震搖晃感覺停止時，才能離開躲避地點等正確知識。

校園防災演練中，位於高樓層的學生躲在書桌下做緊急躲避。

學生於地震疏散時可使用防災頭套，減低避難逃生時的頭部傷害。

在企業端部分，呼籲公共危險物品應有防止傾倒的固定措施，以避免地震掉落造成災害風險等注意事項外，以及地震時的行車安全。當地震發生時，行駛中的車子可能發生如爆胎一樣不受控或駕駛人抓不穩方向盤的狀況，此時切勿緊急煞車，應將車子慢慢停靠在空曠的路邊，熄火並待在車內。

在社區方面，則是規劃有獎徵答活動，向民眾宣導平時把大型家俱與家電固定好，預想地震發生時可躲避的位置。當地震來時要躲在堅固的家具下保護頭部並小心頭頂的掉落物；當離開住所到外避難前，則必定要將瓦斯熄滅等，並提醒緊急救難包最好放在隨手可拿到的地方以便攜出。若地震發生時人在戶外，一定要在空曠安全的地方，遠離路樹、工地與圍牆等區域。

夏季防颱與防溺並重

台灣每年7至9月為颱風季節，除了帶來狂風暴雨外，還可能造成海水倒灌、土石流與山坡地崩塌等災害。因此，颱風季節將至前，消防局會與市府各單位分工執行「安颱專案」，包括減災工程、減災管理、防災教育宣導、應變整備、救災整備及災民收容暨物資整備等6大項計畫。以減災作業來說，包括檢查河道疏濬、下水道清淤、行道樹修剪以及拆除危險及大型廣告物等，以避免淹水或大型物體被風吹落砸傷路人。颱風來臨時，將會加強救災器材整備以及預防性疏散撤離的規劃，如發生淹水、道路阻斷或土石流等災情，儘速與權管單位合作搶救，將民眾疏散至安全地方。

在防颱宣導上，則提醒民眾做好颱風來襲前、中、後的準備工作，如颱風前檢查門窗是否牢固、清理水溝渠道、將車輛移置安全處，以及準備食物、飲水、手電筒、簡單急救藥品等，以備停水停電不時之需外；颱風期間，盡量減少不必要的外出，尤其不要到海邊觀浪或登山，以免發生意外。

颱風季前，盧市長特別視察道路側溝清淤，做好防颱整備。

夏季不僅有防颱任務，因戲水活動增多，另一個重責大任是防溺。消防隊平時即會協助各高中及國中小進行防溺宣導，如挑選有救生設備與人員的合法戲水地點、下水時避免穿厚重衣物與下水前必須先暖身外；若遇他人溺水，應儘快大聲呼救、電話報警，利用身邊如木條等延伸物或岸上器材協助救溺，而非貿然跳下水裡救人等。此外，消防局也針對危險水域聯合稽查，加強水上救生器材的操作演練，並加強宣導水上安全與自救防溺，提高市民的自救和互救能力。

為確保水域活動安全，民眾應選擇有救生設備的合法戲水地點。

台中市搜救隊 配有獸醫師的搜救勁旅

在救災方面，台中市消防局目前有8個救災救護大隊、1個特搜大隊、1個專責救護隊及1個搜救犬隊。為因應地震救災任務，編組成立台中市搜救隊，成員包含警消、醫師、土木技師團隊與搜救犬，人數超過百人，更有獸醫師隨行照顧搜救犬。

早在2018年時，台中市消防局為提升災害搜救能力，即成立搜救犬隊，由具有搜救犬訓練專長人員編制組成，其中3組領犬員及搜救犬通過搜救犬國際任務救援能力檢測(MRT)，可執行國內外重大災害人道救援任務。在2023年2月土耳其發生百年來最嚴重的強震，台中市搜救隊即派出2隻搜救犬和獸醫師加入國際救援。

搜救犬本丸退役時，盧市長特別與牠合影。

台中市搜救隊也在2023年通過國家搜救能力分級檢測(NAP，National Accreditation Process)，取得中型搜救隊伍能力認證，是中部第一， 同時也是全國第5個取得認證的隊伍，成為國家搜救隊的一份子，具備資格前往世界各地進行人道救援。

過去，台中市搜救隊也曾支援花蓮和台南等地震重災區，救援經驗豐富。今年4月3日花蓮大地震，台中市災害防救辦公室及消防局於災害發生後，立即成立地震災害應變中心三級開設，緊急應變小組加強整備。同時，台中市搜救隊包括30名搜救隊成員（含3位醫師、1位獸醫師、2位土木技師）與2隻搜救犬，各式救援用品也整裝完備，等候指令展開救援行動。未來台中市搜救隊也將配合消防署執行國際人道救援任務，讓世界看見台灣的救援能量。

台中消防局特搜大隊成員包含了可執行救援任務的搜救犬。