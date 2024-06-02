友善寵物之城 帶毛小孩暢玩台中Fun風趣！

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府建設局、台中市動物保護防疫處、shutterstock】

台中的毛小孩好幸福！台中市長期推廣寵物福利，重視毛孩「玩」的權益，不僅推出「友善寵物空間認證」，部分公園內還有專為毛孩設置的「寵物專區」，供毛小孩盡情玩耍奔馳，與主人共度歡樂時光。

在台中，有上百處適合與毛孩同遊的場所，其中包括由市府建設局設置「寵物專區」的10座公園，公園裡的寵物專區用安全圍籬與公園其他場域做區隔，並以告示牌標明使用規則，專區內擁有寬廣綠地與創意遊具。寵物專區一般會區分大犬區與小犬區，出入口設有兩扇門防止寵物逃脫，並在周邊備有狗便袋、垃圾桶、清洗台、飲水台等設施，營造寵物友善的便利環境。

除了設備完善的寵物專區公園，台中市還有許多允許寵物進入的餐廳、旅館、商店與遊憩場所，動保處更積極推動「友善寵物空間認證」，鼓勵店家打造適合與寵物同遊的環境，比如提供遊戲區、便溺區、寵物食物等友善措施，全台中目前已有165處空間成功取得認證標章，飼主不妨趁著閒暇時間，帶著心愛的毛孩一一踩點，創造與寶貝的美好回憶。

追趕跑跳碰！寵物專區好好玩

設有「寵物專區」的10座公園，每座各具特色，值得飼主一一走訪，找出最適合與自家寵物同遊的好所在。其中，北區中正公園設有「萌兔專區」，是台中市首座為寵物兔打造的專屬空間，分為「已結紮公、母兔、未結紮母兔」的A區與「未結紮公兔」的B區，園區內有大片翠綠青草地，還有以水泥涵管搭建的小土坡，供寵物兔鑽洞玩耍、活動筋骨，並配合兔子尺寸設計低矮的清洗池，方便飼主打理寶貝，還設置了休憩涼亭供愛兔人士交流。

北區中正公園的「萌兔專區」，讓飼主也有地方可蹓寵物兔。

精力旺盛的狗寶貝，推薦到后里區環保公園「蹓蹓寵物專區」放電，有高達2,800平方公尺的廣闊空間供狗狗奔跑，是台中目前面積最大的寵物專區，經常能看見狗狗在草地上彼此追逐，或與同伴穿梭在水泥涵管中嬉戲的模樣。環保公園還有一大亮點，就是種有向日葵、波斯菊等花卉，壯觀花海隨著季節變換接力綻放，美不勝收，也是飼主帶毛小孩散步賞花的好選擇。

馬卡龍公園寵物專區裡設置的水泥涵管讓毛小孩自在穿梭嬉戲。

北屯區首座設有寵物專區的新平公園，擁有廣達2,025平方公尺的專區空間，還設有穿梭涵管、寵物蹺蹺板、S型桿等造型遊具，狗狗不僅能恣意奔跑，玩起來更多了趣味與挑戰性，狗骨頭形狀的清洗池也令人看了會心一笑，毛孩放電時，飼主們也能坐在樹蔭下休息聊天，欣賞狗狗活潑可愛的模樣，無論人或寵物都能好好放鬆。

位於東區的泉源公園寵物專區，周邊寬敞好停車，無論平假日，都有許多飼主帶毛小孩來玩耍交流，開放以來人氣始終居高不下。泉源公園鄰近購物商場、帝國製糖廠、建國市場、東光園道自行車道等觀光景點，都很適合飼主帶著寵物順道一遊。建設局也提醒飼主遵守規則，包括落實大小犬分區制度，善用狗便袋清理排泄物等，發揮公德心，共同維護良好的使用環境。

泉源公園草坪空間廣闊，適合毛孩奔跑放電。

暢玩台中必備！友善寵物空間認證

飼主帶毛小孩出門時，最傷腦筋的莫過於尋找寵物能進入的友善空間，只要上台中市動物保護防疫處官網，利用「友善寵物空間查詢」功能，就能輕鬆找到台中165處獲得「友善寵物空間認證」的地點，無論是想用餐、逛街、住宿或是遊憩，都能帶著毛孩同行。

「友善寵物空間認證」的店家類型包羅萬象，餐飲類有居酒屋、咖啡廳、燒烤店、早午餐、火鍋店、親子餐廳等；想逛街有寵物店、家居用品店、書店、Outlet、運動用品店，還能帶寵物上沙龍，陪自己做個美美的造型；住宿有飯店、民宿、溫泉旅館可選擇，無論想去哪裡玩，都能找到符合需求的店家。從外縣市來玩的飼主，還能善用寵物友善計程車與租賃車行的資訊，輕鬆找到代步工具，出遊前先上動保處官網做功課，就能與心愛的寵物輕鬆玩台中！

透過動保處官網的「友善寵物空間查詢」功能，更方便飼主找到適合毛孩同行的場所。

吃喝玩樂之餘，主人還能帶毛小孩去政府機關洽公呢！大雅區公所與霧峰區公所雙雙取得「友善寵物空間認證標章」，飼主皆可以帶犬貓進入，大雅區公所還提供免費狗便袋，以貼心服務滿足寵物的即時需求，等待的時間，毛孩還能在公所外的空地與草坪放風玩耍，完全不怕無聊。

當然，飼主帶寵物進入友善空間仍必須遵守相關規定，包括準備好牽繩、禮貌帶，同時與店家確認寵物已施打法定疫苗，也要隨時注意寵物的情緒與行為，必要時維持秩序，避免打擾到其他顧客，人與動物彼此尊重共好，維護寵物友善空間的最佳品質。

愛寵物學新知！動保處優質好課

飼主適時地「吸收新知」才能與寵物建立更緊密的互動關係。為了促進寵物福祉，動保處每年皆會邀請講師開設「浪愛有家關懷動物講座」，今年共開設5堂課，分別教授犬、貓、爬蟲類的正確飼養觀念，免費又實用的課程內容大受歡迎，每次開放報名都快速秒殺。

同樣高人氣的「幸福毛孩生活課程」則安排10堂課程，採分齡分眾方式舉辦，包括針對幼兒的音樂繪本導讀、戲劇與創作活動，針對8歲以上兒童的動物剪紙藝術，以及15歲以上民眾的手作乾燥花寵物相框、寵物燒陶創作、寵物蠟筆寫生、寵物皮件燙金字、寵物攝影等豐富課程，藉由趣味十足的內容，將「尊重生命」的概念融入日常生活中。

浪愛有家關懷動物講座的講師示範如何透過零食引出毛孩最上相的一面。

除了各式藝術創作，動保處也持續開設「友善蛋雞」課程，帶領學員認識蛋雞的飼育環境，教導大家如何透過消費做選擇，為動物謀求更佳的福祉，深具生命教育意義。無論是現任飼主、有意願養寵物或是單純喜愛動物的民眾，都可以追蹤動保處臉書粉絲頁「Pet你玩台中」，掌握課程資訊，學習知識之餘，也為動物福利盡心力。

動保處建議有心飼養寵物的民眾，可以到官網的「鼓勵認養公告」，觀看待領養的犬貓照片與基本資料，鼓勵大家認養不棄養，給等家的毛孩一個充滿愛的小窩，將尊重生命、友善動物的價值觀深植在市民心中，使台中成為人與寵物安居樂活的幸福之城。

致力打造寵物友善空間的盧市長，家中也有寶貝毛小孩路易。