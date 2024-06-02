友善寵物之城 帶毛小孩暢玩台中Fun風趣！
【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府建設局、台中市動物保護防疫處、shutterstock】
台中的毛小孩好幸福！台中市長期推廣寵物福利，重視毛孩「玩」的權益，不僅推出「友善寵物空間認證」，部分公園內還有專為毛孩設置的「寵物專區」，供毛小孩盡情玩耍奔馳，與主人共度歡樂時光。
在台中，有上百處適合與毛孩同遊的場所，其中包括由市府建設局設置「寵物專區」的10座公園，公園裡的寵物專區用安全圍籬與公園其他場域做區隔，並以告示牌標明使用規則，專區內擁有寬廣綠地與創意遊具。寵物專區一般會區分大犬區與小犬區，出入口設有兩扇門防止寵物逃脫，並在周邊備有狗便袋、垃圾桶、清洗台、飲水台等設施，營造寵物友善的便利環境。
除了設備完善的寵物專區公園，台中市還有許多允許寵物進入的餐廳、旅館、商店與遊憩場所，動保處更積極推動「友善寵物空間認證」，鼓勵店家打造適合與寵物同遊的環境，比如提供遊戲區、便溺區、寵物食物等友善措施，全台中目前已有165處空間成功取得認證標章，飼主不妨趁著閒暇時間，帶著心愛的毛孩一一踩點，創造與寶貝的美好回憶。
追趕跑跳碰！寵物專區好好玩
設有「寵物專區」的10座公園，每座各具特色，值得飼主一一走訪，找出最適合與自家寵物同遊的好所在。其中，北區中正公園設有「萌兔專區」，是台中市首座為寵物兔打造的專屬空間，分為「已結紮公、母兔、未結紮母兔」的A區與「未結紮公兔」的B區，園區內有大片翠綠青草地，還有以水泥涵管搭建的小土坡，供寵物兔鑽洞玩耍、活動筋骨，並配合兔子尺寸設計低矮的清洗池，方便飼主打理寶貝，還設置了休憩涼亭供愛兔人士交流。
精力旺盛的狗寶貝，推薦到后里區環保公園「蹓蹓寵物專區」放電，有高達2,800平方公尺的廣闊空間供狗狗奔跑，是台中目前面積最大的寵物專區，經常能看見狗狗在草地上彼此追逐，或與同伴穿梭在水泥涵管中嬉戲的模樣。環保公園還有一大亮點，就是種有向日葵、波斯菊等花卉，壯觀花海隨著季節變換接力綻放，美不勝收，也是飼主帶毛小孩散步賞花的好選擇。
北屯區首座設有寵物專區的新平公園，擁有廣達2,025平方公尺的專區空間，還設有穿梭涵管、寵物蹺蹺板、S型桿等造型遊具，狗狗不僅能恣意奔跑，玩起來更多了趣味與挑戰性，狗骨頭形狀的清洗池也令人看了會心一笑，毛孩放電時，飼主們也能坐在樹蔭下休息聊天，欣賞狗狗活潑可愛的模樣，無論人或寵物都能好好放鬆。
位於東區的泉源公園寵物專區，周邊寬敞好停車，無論平假日，都有許多飼主帶毛小孩來玩耍交流，開放以來人氣始終居高不下。泉源公園鄰近購物商場、帝國製糖廠、建國市場、東光園道自行車道等觀光景點，都很適合飼主帶著寵物順道一遊。建設局也提醒飼主遵守規則，包括落實大小犬分區制度，善用狗便袋清理排泄物等，發揮公德心，共同維護良好的使用環境。
暢玩台中必備！友善寵物空間認證
飼主帶毛小孩出門時，最傷腦筋的莫過於尋找寵物能進入的友善空間，只要上台中市動物保護防疫處官網，利用「友善寵物空間查詢」功能，就能輕鬆找到台中165處獲得「友善寵物空間認證」的地點，無論是想用餐、逛街、住宿或是遊憩，都能帶著毛孩同行。
「友善寵物空間認證」的店家類型包羅萬象，餐飲類有居酒屋、咖啡廳、燒烤店、早午餐、火鍋店、親子餐廳等；想逛街有寵物店、家居用品店、書店、Outlet、運動用品店，還能帶寵物上沙龍，陪自己做個美美的造型；住宿有飯店、民宿、溫泉旅館可選擇，無論想去哪裡玩，都能找到符合需求的店家。從外縣市來玩的飼主，還能善用寵物友善計程車與租賃車行的資訊，輕鬆找到代步工具，出遊前先上動保處官網做功課，就能與心愛的寵物輕鬆玩台中！
吃喝玩樂之餘，主人還能帶毛小孩去政府機關洽公呢！大雅區公所與霧峰區公所雙雙取得「友善寵物空間認證標章」，飼主皆可以帶犬貓進入，大雅區公所還提供免費狗便袋，以貼心服務滿足寵物的即時需求，等待的時間，毛孩還能在公所外的空地與草坪放風玩耍，完全不怕無聊。
當然，飼主帶寵物進入友善空間仍必須遵守相關規定，包括準備好牽繩、禮貌帶，同時與店家確認寵物已施打法定疫苗，也要隨時注意寵物的情緒與行為，必要時維持秩序，避免打擾到其他顧客，人與動物彼此尊重共好，維護寵物友善空間的最佳品質。
愛寵物學新知！動保處優質好課
飼主適時地「吸收新知」才能與寵物建立更緊密的互動關係。為了促進寵物福祉，動保處每年皆會邀請講師開設「浪愛有家關懷動物講座」，今年共開設5堂課，分別教授犬、貓、爬蟲類的正確飼養觀念，免費又實用的課程內容大受歡迎，每次開放報名都快速秒殺。
同樣高人氣的「幸福毛孩生活課程」則安排10堂課程，採分齡分眾方式舉辦，包括針對幼兒的音樂繪本導讀、戲劇與創作活動，針對8歲以上兒童的動物剪紙藝術，以及15歲以上民眾的手作乾燥花寵物相框、寵物燒陶創作、寵物蠟筆寫生、寵物皮件燙金字、寵物攝影等豐富課程，藉由趣味十足的內容，將「尊重生命」的概念融入日常生活中。
除了各式藝術創作，動保處也持續開設「友善蛋雞」課程，帶領學員認識蛋雞的飼育環境，教導大家如何透過消費做選擇，為動物謀求更佳的福祉，深具生命教育意義。無論是現任飼主、有意願養寵物或是單純喜愛動物的民眾，都可以追蹤動保處臉書粉絲頁「Pet你玩台中」，掌握課程資訊，學習知識之餘，也為動物福利盡心力。
動保處建議有心飼養寵物的民眾，可以到官網的「鼓勵認養公告」，觀看待領養的犬貓照片與基本資料，鼓勵大家認養不棄養，給等家的毛孩一個充滿愛的小窩，將尊重生命、友善動物的價值觀深植在市民心中，使台中成為人與寵物安居樂活的幸福之城。
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