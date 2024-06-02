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台中新人 結婚拍照牆秀幸福

聯合新聞網／ 漾台中
石岡戶所的拍照結婚牆。
石岡戶所的拍照結婚牆。

【撰文｜張名榕、邱璟綾、圖片提供｜台中市政府】

結婚登記、補發身分證、領取生育津貼……生活中偶有需要戶政服務的情境發生，戶政單位負責的業務包山包海，除了日常業務外，台中市各戶政事務所人員更使出渾身解數，為結婚新人們陳設媲美攝影棚的結婚拍照牆，讓新人拍好拍滿，在登記日當天，留下幸福的儀式感。

「愛」在台中好幸福

台中市政府積極鼓勵民眾婚育，除了健全社福、文教措施與生活機能，增加在台中共同生活的意願；並結合各地戶政事務所，攜手為民眾提供優質的結婚登記服務，多方誘因加值下，連續數年有效提升台中結婚率，讓年輕人在宜居城市，感受「愛」在台中的甜蜜氛圍。

根據內政部資料，台中市2021年及2022年粗結婚率分別為5.46‰及5.9‰，連續2年高居六都第一；2023年粗結婚率為5.85‰，以千分之0.01之差暫居六都第二，但今年1至4月累積的粗結婚率為1.94‰，再度重返六都第一寶座，而近5年結婚率均遠高於全國平均，顯見越來越多年輕人選擇來到台中，在婚育友善的宜居城市，攜手創造幸福人生。

結婚牆見證幸福時刻

人生的各個階段活動與戶政事務所息息相關，像是出生、死亡、結婚、離婚、戶籍遷徙、道路命名與門牌整編等業務的登記管理，其中大家最熟悉的業務之一就是結婚登記。

清水戶所的結婚拍照牆，結合木棧道、帳篷等戶外元素，綠意十足。
清水戶所的結婚拍照牆，結合木棧道、帳篷等戶外元素，綠意十足。

為了讓新人留下美好回憶，台中各區戶政事務所發揮創意，呼應在地特色佈置拍照專區供新人合影。例如中區以台中火車站為靈感，為新人打造夢幻粉紅車廂，並張貼多國語言的「我愛你」海報，展現台中多元文化融合的城市特色。

豐原戶所打造拍照專區見證新人幸福時刻。
豐原戶所打造拍照專區見證新人幸福時刻。

沙鹿戶所則以台中國際航空站為靈感，設置520登機門，祝福新人飛向幸褔未來；清水區則將結婚牆移至戶外，結合高美濕地木棧道、風車、帳篷等元素，打造浪漫綠野風格的拍照牆，無論晴雨不同風格，相當受到新人喜愛。

在后里戶所結婚登記的新人，拿到由市花「山櫻花」設計且有盧市長署名祝福的結婚書約，表示好有專屬儀式感。
在后里戶所結婚登記的新人，拿到由市花「山櫻花」設計且有盧市長署名祝福的結婚書約，表示好有專屬儀式感。

由於結婚登記不一定要在戶籍地辦理，市民可到民政局網站「結婚拍照牆專區」查詢喜愛的風格，並前往該戶所登記結婚。此外，市府也為新人打造市民專屬儀式感，將浪漫唯美的市花「山櫻花」設計成結婚書約，並由市長盧秀燕署名，見證兩人雋永的愛情，全台中各戶所皆可索取，並提供網站下載版供新人使用。

「山櫻花」設計成結婚書約。
「山櫻花」設計成結婚書約。

戶政扮月老點姻緣

有趣的是，戶政事務所不僅為婚約留下正式紀錄，更扮演月老角色，自2021年推出「主題式單身聯誼」為未婚男女牽起姻緣紅線。主題式單身聯誼活動以電影、城市微旅行、電競與桌遊、寵物、實境解謎、料理烘焙、西洋歌曲為主題，創造自然的交友氛圍，吸引來自各行各業優秀民眾報名參加，讓他們有機會尋覓興趣相投的人生伴侶。

今年度的單身聯誼內容更多元，日前舉辦的「射箭」及「賞螢」主題單身聯誼活動，兩天就促成38對民眾互表心意，配對率高達五成六。民政局表示，今年聯誼活動高達25場次，內容設計融入地方元素如東區樂成宮、豐原慈濟宮的月老參拜行程等，增添趣味，歡迎市民朋友踴躍報名。

戶政事務所舉辦主題式單身聯誼活動，扮起月老。
戶政事務所舉辦主題式單身聯誼活動，扮起月老。

《漾台中》2024年6月號NO.31
《漾台中》2024年6月號NO.31

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