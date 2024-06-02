移居台中 我們愛上台中

【撰文｜邱璟綾、攝影｜王士豪、圖片提供｜溫先生、陳沛萱、謝月喜】

許多人選擇定居的城市，未必是出生的地方，他們為了婚姻、求學或工作所需而遷移。這些自四面八方匯聚台中的移居者，因為喜歡上這塊土地，從此他鄉成為故鄉。本期透過他們的故事，看見台中多元樣貌。

台中市人口數正式突破285萬人！盧市長於日前邀請10多位「新好市民」參與達標記者會，一同熱鬧見證城市的重要里程碑。第285萬名前後入籍台中的市民，有人因為工作需求、有人為了下一代的教育，還有人在旅行時，喜歡上這塊土地，從此將台中視為人生的新故鄉。

旅外攝影師 愛上人文藝術之都

52歲的溫先生是知名攝影師，原為高雄人的他，在疫情爆發前與妻兒長居上海，並以拍攝建築與設計空間聞名，未料一場時疫打亂人生規劃，使他重新思考回台定居的可能性。

「台中天氣比台北、高雄更舒服，除了氣候宜人、交通便利，城市裡各種展覽、表演活動相當豐富，人文薈萃的文化氛圍相當吸引我。」溫先生笑說，由於姐姐早一步遷居台中，他幾次帶著妻小返台探親時，發現相較老家，台中在短短數年內，快速蛻變為人文氣息濃厚的藝術之都，「無論和孩子一起看展覽、聽音樂會，或是到圖書館閱讀、公園寫生，永遠不必擔心孩子沒地方跑！」

美好的旅遊回憶，讓他們不知不覺被台中「黏」住腳，此後無論是歌劇院、審計新村、科博館，或是郊山漫遊、海港吹風，台中的山、海、屯處處盡是全家人的笑聲與回憶。

被城市風景深深吸引

溫先生回憶，當返台長居的念頭不斷滋長時，浮上心頭的，竟然是一幅全家人在台中快樂生活的畫面。因此，他們最後選擇定居南屯，並舉家自高雄遷入台中，除了和姐姐互相照應，他更希望3個孩子都能在這座充滿藝術氛圍的城市快樂成長。

「移居」對許多人而言，是生命中很大的轉變，即使是自海外歸國的溫先生一家人也不例外，但只要想起充滿活力的台中，他們都會對未來抱以深深的期待，相信這座全齡友善的宜居城市，將會陪伴他們開啟另一段幸福且美好的旅程！

溫先生一家人熱愛旅遊和藝文活動，整個台中都有他們的足跡與回憶。

他鄉是故鄉 醬菜女王的斜槓人生

本名陳金玲的陳沛萱來自柬埔寨金邊，2002年才21歲的她和前夫在製鞋工廠相戀後，遠嫁來台中，從此一待22年。

落地生根台中22年的陳沛萱，早已將台中視為家。

「踏上台灣土地的那一刻，才感受到語言的差異，後來先生買腳踏車給我，讓我認識環境。」回憶起初來台時，陳沛萱總是在家附近的小公園獨坐，看著3、4歲的孩子都會說中文，不服輸的她，立志要將中文練得如母語一樣流利！

靠著看電視、對字幕，她努力融入社會，正當一切看似步上軌道時，婚姻卻因故畫下休止符。家鄉姊妹曾多次勸陳沛萱回到柬埔寨發展，但為了孩子，她毅然決然留在異鄉打拚。

為孩子選擇堅強

「我的孩子情況比較特殊，從國小到國中都必須家長陪讀。」為了和孩子活下去，母子倆日子忙得連喊苦的時間都不夠。接連數年，她每天清晨擺早市、日間到校陪讀，孩子放學後，還得趕去各大夜市，販售柬埔寨的家鄉味與自製的各種醬菜，一幫饕客隨她南征北討，旱溪夜市、文心夜市、大雅夜市都曾有過她的足跡，也因為一手好廚藝被封為「阿玲醬菜女王」。

陳沛萱不僅擺攤擺出「阿玲醬菜女王」稱號，更在台中創業開設美容工作室。

「擺攤讓我認識很多朋友，才發現台中人真的很熱情又善良。」有些人看著嬌小的她獨自設攤，主動前來幫忙扛起重物；就連陌生路人也熱心為不熟悉路況的她引路，點點滴滴的善意成為生活裡的光，陪她在台中立足，讓相依為命的母子，擁有簡單且幸福的日常。

隨著孩子漸漸成長，陳沛萱的生活少了忙碌多了從容，她也開始擔任柬語老師、通譯。不過由於長期擺攤的辛勞，她腳傷開刀後休息了幾乎大半年，但也因為這個契機，她學習紋繡、泰式按摩，再結合過去曾從事過的美容業，成功轉行，在北區開設「美之萱美容工作室」，一圓創業夢想。

「前陣子我突然發現，中文說得比柬文流利了！」陳沛萱笑說，不知不覺，在台中生活的時間，已快要超越在母國成長的歲月，回想那些酸甜苦辣的日子，她從昔日得依靠先生的新住民媽媽，成為落地生根的台中人，勇敢走過人生風雨，展開多元且精采的斜槓人生，未來她還有個夢想，希望在台中置產，讓這座友善熱情的城市，成為實質意義上真正的家。

陳沛萱不僅擺攤擺出「阿玲醬菜女王」稱號，更在台中創業開設美容工作室。

陪姊妹落地生根 樂當台印文化的橋梁

初夏時節，謝月喜換上一身印尼國服接受訪問，熱情健談的她，談話主題從印尼的童年到台中大肚的家，兩地生活經驗完美融合在她的身上。來自印尼巨港的她，是華僑之後，由於父母離異，從小與母親和哥哥一同生活。直到小學五年級時，母親隻身來台，進而再婚成為台灣媳婦，從那一刻起，「台灣」彷彿成為謝月喜生命中熟悉且陌生的存在，無數個與母親離別的日子裡，她常想著，有朝一日要來台與母親相聚。

穿著印尼國服的謝月喜，期許自己成為台、印文化的橋梁。

2007年，高中畢業的謝月喜來台，於文化大學整體造型系取得二專學位，畢業後回印尼工作，2011年再度來台，成為逢甲大學國際企業管理系新生。大學4年的生活經驗，使她習慣藉台中便捷的大眾運輸系統，暢遊城市各個角落，甚至成為同鄉眼中的「台中通」，常帶著海外朋友玩台中。

大學畢業後，正逢新南向政策蓬勃發展，精通台印雙語的謝月喜搭上經濟列車，回印尼的台灣公司工作，並認識同為逢甲畢業的先生。在台中生活的經驗，成為兩人聊不完的話題，婚後她隨先生在台中大肚區定居，育有一名5歲的可愛女兒。

「雖然台灣的素食很好吃，但懷孕的時候，還是會特別想念家鄉味。」謝月喜說，台中的飲食文化相當多元，然而卻找不到印尼口味的素菜，於是她從自家廚房開始嘗試，慢慢復刻兒時舌尖的記憶，讓滿足的味蕾消解內心的鄉愁。

站在台上推廣印尼文化

南洋料理的香氣，引起街坊鄰居的好奇，謝月喜不藏私地分享她的好手藝，透過美食交流一步步培養自信心，漸漸打開封閉的生活圈。數年前，因加入社團法人台灣新移民協會，讓她多了文化推廣教師的身分，除了在國小和國中當任印尼語老師，她也走訪許多社區與校園，不遺餘力地推廣母國文化。

謝月喜在新住民活動中教學、演出，推廣異國文化。

「雖然很忙，可是每個人都要有自己的舞台呀！」謝月喜爽朗地笑著，去年她甚至嘗試拍攝影片，以印尼語介紹台中美食和旅遊景點，同時透過主持廣播節目，分享新住民的異鄉生活，帶台灣人認識異國文化。

這些年，她看見太多新住民姊妹，因為婚姻、語言帶來的種種挫折，無暇感受異國文化的萬種風情，為了幫助其他新住民姊妹適應在台生活，她期許自己發揮影響力，成為台、印文化的橋梁，除了和更多台灣人分享母國文化，也希望陪伴更多姊妹，在台中找到幸福的家。

謝月喜在新住民活動中教學、演出，推廣異國文化。