人口突破285萬！ 安居樂活在台中

【撰文｜邱璟綾、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

充滿活力的台中市，以得天獨厚的地理條件、日益便捷的交通路網，加上體貼入微的社福政策，逐漸形成適合安居樂活之城市，並發揮磁吸效應，讓越來越多人選擇於台中落地生根、成家立業。

台中市總人口數於4月中旬突破285萬大關，根據民政局統計數據，台中市2023年度社會增加率以12.44‰遠高於全國平均9.66‰。不斷移入的青年人口，象徵民眾對城市發展的肯定與信心，而台中也在幸福、共榮的施政主軸下，從各面向一步步朝著越來越永續、宜居的幸福城市邁進。

願生樂養 移居更宜居

為了支持年輕人養兒育女，台中廣設公設民營托嬰中心與親子館，同時力推平價托育政策，使台中近年不僅總人口數與粗出生率持續攀升，更名列台灣年輕城市的前段班。

目前台中以「區區親子館」、「公托倍倍增」為目標，公托中心數量由2018年的5處，至今年5月倍增至43處，未來預計達到60處；親子館則由2018年的4間，迄今為止已增加至17間，並補助民間團體開辦11處Mini親子館，為育兒家庭提供友善舒適的活動空間。

台中以區區親子館為目標，提供更多育兒友善空間。

除了普設公托資源，台中配合中央今年起調高托育補助，將公托補助費用從每月5,500元提升至7,000元，使家長育兒負擔六都最低；更加碼育兒租金補助，育有12歲以下子女之租屋家庭，可補貼每名孩子4,000元。此外，全國托嬰照顧比為1:5，台中公托提供1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，以最平價的收托費用，為台中的小市民提供最高品質的照顧。

多管齊下的托育福利，讓移居台中的年輕人願生敢養，同時無後顧之憂地在職場打拚，而市府也將持續透過暖心施政，與市民共創友善育兒的宜居城市。

盧市長重視托育福利，和兒童一起製作母親節卡片。

萬戶共好社宅 安心成家

「安居樂業」是我們共同努力的目標，只租不賣的社會住宅，成為台中重要的政策，也是年輕人選擇在台中落戶安居的關鍵。根據都發局資料，統計至2024年5月為止，台中社宅興辦已達標1萬戶，迄今興辦戶數為10,189戶，興辦量在六都之中位居第二，將持續與中央攜手合作，未來預計提供約1.8萬戶社宅。

有別於一般社會住宅只滿足居住需求，台中以「共好聚落」為概念，規劃多元房型，例如部分社宅規劃共居房、SOHO房等特殊規格，並整合青創店鋪、社福設施、樂齡中心等全齡服務，不只具體展現居住正義，也讓台中社宅多了「台中好宅」的美稱。而為了提升青年入住的機會，台中獨步全台推出加分機制，針對設籍台中的勞工、新婚及育幼家庭提高加分權重，讓社宅成為青年移居打拚的起點。

另一方面，市府今年將關懷戶租期自6年延長到12年，增加扶植弱勢的時間；並因應高齡社會，推出「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，鼓勵銀髮族，將無電梯的舊宅透過政府協助包租代管，就能「以屋換屋」申請入住具有無障礙環境和長照據點的社會住宅。

台中社宅完善的規劃與設計，獲得「台中好宅」的美稱。

優質敬老政策 樂齡樂活

台中市65歲以上長者約有45萬人，佔總人口數約15.9%，面對高齡社會趨勢，市府提出系列優質敬老政策，使長者享有自在、尊嚴且身心健康的生活。

台中市自2019年起恢復老人健保補助，並針對設籍台中市滿1年以上、年滿65歲以上，且近一年綜合所得稅率核定5%以下的年長者補助健保自付額，超過34萬市民受惠，不僅免除長輩負擔，同時減輕家人的經濟重擔。

此外，市府持續打造銀髮友善環境，以六都最優惠的敬老愛心卡，提供交通、就醫及運動等優惠服務；並開辦上千班的長青學苑，鼓勵長輩走入人群、終身學習。

公設公營的市立仁愛之家開辦社區關懷據點，鼓勵長輩們終身學習。

智慧交通 促進就業繁榮

交通建設是城市繁榮的大動脈，是創造就業機會的社會經濟核心，更是天天需要面對的民生問題，因此，市府為優化中部路網，積極推動智慧交通管理系統及發展智慧運輸系統，期望打造「安心、貼心、稱心、順心、窩心」的「五心級」交通運輸環境。

交通局於中清路、台灣大道、五權西路、環中路及環中東路等重要道路，導入的「智慧化動態號誌系統」，就是透過即時車流數據調配紅綠燈秒數，有效疏導車流並提升行車效率。此外，因應城市停車需求，市府透過圓形地磁感應，推動停車智慧化服務，用路人可透過「臺中交通網APP」掌握車位資訊，降低車輛繞行時產生的空氣汙染，使生活更加便利。

良善的交通政策也為台中產業發展奠定基礎，間接促進就業繁榮。為協助青壯年扎根台中，市府推出「青秀樂台中 就業成功」方案，提供免費職業適性診斷、面試技巧指導及就業獎勵金等12項資源，今年更創新開辦「青年求職就業安心保險」，在全民努力下，去年（2023年）台中15-24歲青年失業率以9.6%，創下六都最低的好成績！

「把市民當作家人照顧」是市府團隊的承諾，隨著台中總人口數持續攀升，市府將以創新和改變，持續營造幸福宜居的理想城市，陪伴不同世代的市民，在台中展開美好人生。