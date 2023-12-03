為「吃得安心」把關 守護食安超級任務解密

【圖片提供｜台中市食品藥物安全處、撰文｜趙心寧、攝影｜黃建彬】

從近期的「液蛋稽查」事件，到前陣子的「美豬洗產地」、「好市多毒莓果」事件，不僅引起全民關注食安議題，學習識別食品資訊的同時，還有一群稽查團隊，始終做民眾的幕後英雄守護食品安全。

「您好，我們是台中市食品藥物安全處的稽查人員，請提供這批產品的流向與產地標示證明。」穿著背心、背著裝備的台中市食品藥物安全處稽查同仁，來到一間液蛋加工廠進行稽查，因這家協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋的公司，將來自土耳其或巴西的進口蛋，產地標示為「台灣」。

食安處突襲，稽查人員花了4天，每天都從白天忙到深夜11點才收隊，業者卻依然拿不出相應文件，台中市政府衛生局依照《食品安全衛生管理法》規定重罰50萬元。在這波稽查中，查獲2家台中市業者蛋品產地涉嫌造假而遭移送地檢署偵辦。

「我們每年都會針對賣場、傳統市場或餐飲業、液蛋工廠等不同通路進行例行蛋品衛生稽查與抽驗，今年蛋的食安議題鬧得沸沸揚揚，主要肇因為今年中央開放進口蛋品沒有建立完善的追蹤追溯制度。」台中市政府衛生局長曾梓展解釋液蛋事件的來龍去脈。

因應「液蛋事件」，台中市食品藥物安全處啟動液蛋製造廠擴大稽查專案。

因應「液蛋事件」，台中市食品藥物安全處啟動液蛋製造廠擴大稽查專案。

揪出壞「蛋」宛如柯南辦案

曾梓展說，5月開始，衛生局食安處就陸續接獲民眾檢舉，表示自己買到了發霉的泰國蛋，這時同仁心中的雷達就開始嗡嗡作響。果不其然，9月，高雄爆發台農蛋品公司延長進口巴西蛋效期事件，民眾深恐買到過期蛋品、人心惶惶，全台掀起一陣「混蛋風波」。

第一時間，食安處立刻命業者將市售通路的1萬7,000顆蛋下架，但這遠遠不夠，台中市政府啟動第二波的擴大稽查，追查進口蛋品產銷鏈流向。食安處主動致電中央農業部，詢問能否提供相關資料，不想卻吃了閉門羹。山不轉、路轉，衛生局食安處同仁在網路公開資訊搜尋蛛絲馬跡，從畜產會新聞稿取得進口蛋商名單、再交叉比對衛福部食藥署的資料，每天都挑燈夜戰，抽絲剝繭找出關聯性。

「假設蛋商跟食藥署申報進口10,000顆蛋，我們就去請蛋商提供報表，這10,000顆蛋分別賣給了誰？我們再去下游查，交叉比對、找出問題所在。」曾梓展說。

食安處同仁們就像是推理漫畫主角「柯南」，要有沈著耐心埋首報表文件中細心核對、更要有縝密的思維推敲數據邏輯，才能找出隱藏其中的線索。比如，1公斤的雞蛋加工成液蛋的過程中，由於需要去掉蛋殼重量、不可能成品還是1公斤。但如果差異太大也不合理，這就是訊號，需要進一步追查中間黑數流向。

身為第一線稽查人員的台中市食品藥物安全處同仁們，日常工作繁瑣，還得有「柯南辦案」的細心。

扮黑臉 第一線稽查同仁衝鋒陷陣

液蛋事件只是守護民眾食品安全的其中一個戰場。曾梓展說，守護食安講求時間效率，即便沒有辦法第一時間取得中央協助，只要善用資訊管理系統，還是有機會在最短時間內找到商品去向。另對民眾與媒體關注之萊劑豬肉，食安處專案列管輸入及使用美國豬肉業者並進行風險管控。故日前桃園爆發進口豬肉疑涉標示不實「洗產地」，食安處即成立專案全面清查高風險廠商，核對產品標示與來源屬實性，查核結果皆符合規定。

曾梓展說，第一線稽查員日常工作挑戰甚鉅，出勤時，密錄器、相機、冰桶、溫度計，各種工具都須具備，到了現場也多半得不到業者的好臉色，輕則詫異抱怨，重則遭到叫囂威脅。「曾經有業者，直接把同仁用來記錄的稽查板拍落至地上。」台中市食品藥物安全處長傅瓊慧不捨的說，稽查現場環境條件不一，在沒有空調的工廠汗如雨下、或是在大型冷凍庫裏凍得快失溫，都是第一線同仁必須克服的困難。

台中市食品藥物安全處為市民食品及藥物安全把關！

跨局處、跨縣市、跨中央與地方的聯手作戰

此外，現今食品工業發達，一家公司可能工廠在A縣市、總公司營業登記在B縣市；再加上許多食材仰賴進口，管理單位橫跨中央與地方，只靠單一縣市政府的努力，很難有效率地追查食安爭議產品流向。也因此，想要積極守護民眾安全，另一大關鍵是要夠「雞婆」，化被動為主動，並不斷滾動式調整查驗機制。比如，今年4月在全台掀起風波的「好市多毒莓果事件」，就是發揮「雞婆」精神立大功的案例。

傅瓊慧說，一開始是食藥署在邊境查獲帶有A肝病毒的好市多進口冷凍三種綜合莓，後來，位於高雄市的好市多總公司查出前幾批進口的冷凍三種綜合莓也有A肝病毒，通知各分店下架該商品，然而，由於沒有即時通報本市，台中市府祭出台中2家分店各100萬元的重罰。這次經驗讓食安處調整作法，每日積極監測食藥署所公布的邊境不符合食品資訊，只要有台中業者曾向這些進口商採購，即使不是同批進口的商品，也要立刻採取行動、派人前往業者的倉儲或賣場稽查抽驗，尤其是針對大型賣場與輸入食品業者加強查驗，若不合格，立刻下架、回收銷毀。

幸好有這項精進措施，過了幾個月，由於好市多進口的油漬乾酪在邊境被驗出致癌物質環氧乙烷，同仁除了在第一時間抽驗台中分店已進口的油漬乾酪之外，也啟動風險評估，針對另一個容易殘留環氧乙烷的高風險產品—美國進口辛香料調味粉進行抽驗，果然有大蒜香料調味粉「中鏢」，即時回收下架。

六星級實驗室 檢驗量全國第一

有沒有毒？含量超不超標？「台中市食品藥物安全處實驗室」是最公正的科學辦案者。鎮殿之寶就是這台重達約1.5公噸的「純鍺偵檢器」。去年，中央解除日本福島等5縣食品輸台禁令，民眾開始擔憂吃到含輻食品，台中市長盧秀燕二話不說，動用第二預備金自購可檢驗碘131、銫134 及銫137這三種放射性核種的檢驗設備。

「檢驗人員將稽查人員從賣場帶回來的日本魚打成碎泥，放進儀器裡檢測。」傅瓊慧說，除了純鍺偵檢器，還有各式要價不斐的食藥精密檢測儀器，可以檢測各式添加劑、動物用藥、農藥等。台中的檢驗數量是全國之冠，平均一年有超過7,500件檢驗量能。

「日本進口食品單價高，查到干貝、和牛等要價不斐的商品，業者難免會心疼成本。」傅瓊慧說，稽查人員還可能會面對面色不悅的店家，以致稽查過程充滿挑戰。實驗室人員也分享他們的工作趣聞，檢體取樣過程，禽畜水產品得去皮、骨、殼，由於與烹飪備料流程相似，許多同仁打趣回家都不想煮飯了。此外，讓同仁們印象最深刻的食材莫過於大閘蟹！由於單價高且只能取蟹肉，檢驗同仁更得悉心去殼取肉，再進行下一步的檢驗流程。

最後，台中市政府將所有食安查驗結果透明公開於「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」網站，讓民眾能隨時上網查詢、共同監督自己的食品安全。

台中市食品藥物安全處實驗室不斷提升檢驗儀器設備，檢驗數量居全國之冠。 台中市食品藥物安全處實驗室不斷提升檢驗儀器設備，檢驗數量居全國之冠。

攜手業者共同守護民眾食安！

傅瓊慧補充，政府雖是從民眾最大利益的角度出發，但絕非與業者為敵，而是有賞也有罰、期待與業者共好。台中市食品藥物安全處同時也積極推動產學合作，讓專家學者帶領業者了解最新食安法令規定、手把手解決需要改善的環節。每年也舉辦盛大的授證活動，表揚守護食安、友善環境的優質餐飲業者。

曾梓展提醒，雞蛋食安問題餘波盪漾，民眾選購生鮮雞蛋時，須注意蛋殼有無損傷裂縫、外觀有無雞糞與污泥，買回家後放進冰箱冷藏貯存；具備台灣優良農產品標章CAS之產品自然多一重保障，若選擇國產雞蛋，可透過「國產雞蛋溯源平台系統」查詢完整產銷資訊，更能放心享受美食帶來的樂趣！

為了提升食品製造業者衛生自主管理能力，食安處與大專院校共同合作執行產學聯盟計畫。 為了提升食品製造業者衛生自主管理能力，食安處與大專院校共同合作執行產學聯盟計畫。