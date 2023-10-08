品佳釀 好生活 台中地酒百味俱全

【撰文｜蔡蜜綺、攝影｜黃建彬、圖片提供｜安貝斯釀酒故事館、雅啤精釀啤酒、督拿開酒莊】

10月將於烏日國際展覽館熱鬧登場的「2023台中國際品酒生活節」，展現台中地酒文化的魅力，也邀請大家可實際走訪台中的酒廠，感受在地風土。

地酒，顧名思義是採用當地的原材料製作的酒，包括米、高粱、小麥、水果等農產，而首屆「台中國際品酒生活節」，讓民眾一睹「台中地酒」的魅力。

這場盛事由臺中市直轄市酒類商業同業公會精心策劃，展期自10月13日起至10月16日止。展出品項涵蓋威士忌、日本酒、葡萄酒、精釀啤酒、利口酒、酒器等，並邀請台中在地釀酒匠人與大家分享釀酒的心得與故事。

令人期待的亮點之一，是活動中將會有多名調酒師現場示範地酒調配的秘訣，無論是家庭派對還是好友相聚，人人都能輕鬆掌握微醺的樂趣。另外也以沙龍形式邀請專家，採輕鬆互動的方式，與民眾一同探討酒的趣味，為愛酒之人帶來新的視角。活動現場也請來飯店名廚烹調融合地酒的美味佳餚，展現台中地酒的百搭風情。

除了參與展覽活動，閒暇時不妨走訪各酒廠，藉著旅遊認識台中地酒，以悠閒愜意方式，感受在地風土。

>>安貝斯釀酒故事館 在地穀糧化身甘美醇飲

安貝斯釀酒故事館位於大安區，由大安甘醇股份有限公司所設立。創始人吳煥然、洪麗霜夫婦受家族釀酒傳統影響，培養出對酒的濃厚興趣，並於多所大學修習釀酒課程，提升專業技能。2003年政府開放民間業者合法釀酒與販酒後，夫妻倆成立首家釀酒廠，採用自家稻米釀造米酒。2014年成立二廠，並推出新品牌生產高粱酒、水果酒。2022年打造釀酒故事館，2023年正式對外營運開放故事館，迎接遊客來訪參觀。

洪麗霜表示，安貝斯支持地方農產，以在地米為基礎，釀造出最傳統的米酒。就連製作白酒，也將焦點轉移到使用國產高粱，與農改場和本地青農契作，不再依賴進口。水果酒則採在地水果釀造，如招牌水果酒「柑杯」選用石岡椪柑和桶柑，保留原汁原味全果實釀製而成。其他水果酒原料也非常在地化，包括以東勢的桃形梅製成窖藏梅酒；取外埔黑后葡萄搭配大甲溪上游的梅子，為葡萄梅酒增添獨特風味。這些優質多樣的在地原料，為酒廠開創出滋味豐富的酒款。

安貝斯致力於使用在地農產釀酒，與農改場和本地青農契作高粱製作白酒。

除了以在地農產釀造，安貝斯釀酒故事館的製酒技術也獨具特色。首先，水果酒是以全果實進行釀造，與市面上常見的釀酒技術有所不同。其次，白酒的製作遵循固態發酵和固態蒸餾的工藝。這種方式對設備、技術、人力和時間有較高要求，但成品的風味與口感更有層次。如經典的「53%陳釀白酒」，是台灣罕見的醬香型白酒，歷經1年半的固態發酵，再經過6年的熟成，口感溫潤而立體，香氣停留於口腔間久久不散。

安貝斯致力於使用在地農產釀酒，與農改場和本地青農契作高粱製作白酒。

而酒廠內多款酒品曾獲國際殊榮，如53%陳釀白酒榮獲比利時iTi三星評鑑獎，窖藏梅酒則贏得比利時iTi二星評鑑獎。酒廠更秉持優質原物料與獨特工藝，為品酒者帶來獨一無二的品味體驗，遊客可聆聽品牌故事，實地參觀酒廠，並享受現場品飲及參與製酒DIY。

安貝斯的多款酒類獲得比利時iTi三星及二星評鑑殊榮。

>>雅啤精釀啤酒 實驗精神玩出創意風味

台中地區規模最大的精釀啤酒廠—雅啤，其創立源於老闆Tonic對啤酒的熱愛。他喜歡動手釀造，不僅涉足啤酒原物料生意，更親自釀酒，最終成立啤酒廠。酒廠原位於大雅，因此得名「雅啤」。

精釀啤酒以麥芽、啤酒花、酵母和水為主要成分，與商業啤酒追求統一口味不同，「少量多樣」就是特點，所以每款啤酒產量不多卻各具風味。由於啤酒花種類多達上百種，麥芽經烘烤也賦予啤酒不同的色澤和味道，透過比例調配、釀造時間和溫度調整，使每一款啤酒各自擁有不同性格與層次。這些啤酒風味各異，有的突出焦糖香氣，有的散發清新花香，還有些帶有堅果味道。此外，雅啤也嘗試加入水果，釀造出帶有濃郁果香的啤酒。每支精釀啤酒都充分展現了創意，讓人可以品嘗到多種獨特口感，這也是啤酒愛好者喜愛的原因之一。

雅啤有超過30款的精釀啤酒，每支都展現不同的色澤和味道。

Tonic表示，在啤酒製程中，麥芽、啤酒花和酵母需要進口，然而水的品質則取決於在地。水的質量對於啤酒的釀造影響深遠，而雅啤酒廠位於外埔，處於溪流和海水交會的地方，源自大雪山的水質極為純淨。優質水源為雅啤的啤酒釀製提供了有利條件，確保每款啤酒都能具備出色的口感和品質。

目前，雅啤的產品已經超過30款，其中包括一些極具特色的暢銷款。例如，波西米亞皮爾森啤酒（no.3）具有香檳般的口感；花香美式小麥啤酒（no.7）以台中大雅的小麥為原料，有著獨特麥香；雅啤蜂蜜拉格啤酒（no.47）帶有龍眼蜜的甜香；超時酒吧美式淡艾爾（no.73）則散發濃郁的啤酒花香氣。這些酒款都是不容錯過的經典之作。此外，酒廠還附設「超時酒吧」，供民眾入夜小酌，放鬆身心感受精釀啤酒的魅力。

雅啤酒廠附設有酒吧，可供民眾品飲精釀啤酒風味。

>>督拿開酒莊 葡萄故鄉尋找美酒軌跡

位於外埔的督拿開酒莊，名稱取自閩南語「都拿來開」，傳達熱情歡迎客人多吃多買的心意。當地曾是葡萄種植的重要區域，眾多農戶與當時的公賣局契作釀酒葡萄，督拿開酒莊的前身亦是其一，不僅投入釀酒葡萄的種植，同時也栽種巨峰葡萄，打造了吸引遊客前來採果的觀光果園。

後來，公賣局停止契作，政府開放民間釀酒第一批申請，督拿開酒莊也抓住機會由種植葡萄的農戶轉型，以多年的葡萄種植經驗與技術和極佳的果實的品質，自行釀造葡萄酒，成為該地的一顆璀璨明珠。

由於外埔的地理和氣候條件，為葡萄種植提供了極佳的環境。督拿開酒莊以栽培黑后、金香和台中5號等品種的葡萄為主，並藉由每個品種獨特的風味，釀造出令人驚豔的葡萄酒。以黑后葡萄釀造的「珍紅督紅葡萄酒」，透過傳統釀造技法和橡木桶陳年，賦予酒款豐富的黑櫻桃香氣和層次感。而「珍金督白葡萄酒」則展現出台中5號獨特的荔枝香氣，並以國外冰酒釀造方式，讓酒款呈現出濃郁的葡萄甜香口感。

督拿開酒莊投入葡萄栽種多年，以果實的獨特風味，釀造出令人驚豔的葡萄酒。

除了釀造葡萄酒，督拿開酒莊也提供野餐體驗以及葡萄樹下餐酒會，遊客可以在葡萄園中，一邊享用著新鮮的葡萄，一邊品嘗著酒莊釀造的葡萄酒，氣氛寧靜愉悅，好不愜意。每一口酒，都隱藏著督拿開酒莊的故事和心血，讓人們感受到真摯的情感和熱情。

最特別的是，督拿開酒莊生產的葡萄酒並未在外批發販售，只能在酒莊內購買，這讓每一瓶葡萄酒充滿了獨特的價值和回憶，建議親身前來酒莊，感受酒莊獨有的魅力，將每次品味化為難忘的回憶。

督拿開最具特色的「珍紅督紅葡萄酒」和「珍金督白葡萄酒」，各有不同風味與口感。

《漾台中》2023年10月號NO.27

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