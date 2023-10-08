連假這樣玩最精彩！112國慶焰火在台中

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府新聞局、台中觀光旅遊網、台中長榮桂冠酒店、海灣繪本館】

10月的台中熱鬧非凡，國慶焰火耀眼璀璨，搖滾台中釋放熱情能量，爵士音樂節慵懶一下，購物節抽大獎滿載而歸，活動多連發，令人充滿期待！

本期封面故事，精選3條暢遊路線，城市熱門景點、商場購物娛樂、海線戲水吹風，好吃、好玩、好買一網打盡，搭配精彩絕倫的活動，連假就到台中Chill一下吧！

｜｜都心湊熱鬧｜｜樂聲動聽花火絢爛 熱門景點好好玩

10月的台中處處精彩可期，睽違9年的「國慶焰火」重返台中，在中央公園天際精彩綻放；集結高人氣樂團、歌手的「搖滾台中」與慵懶浪漫的「爵士音樂節」也蓄勢待發，還有許多魅力景點等待遊人造訪，從火車站出發，搭乘四通八達的捷運與公車在城市裡輕鬆踩點，從早到晚不怕玩膩，只怕沒體力！

>>絢爛花火 照亮中央公園夜空

10月全台最值得期待的盛事，莫過於國慶焰火睽違9年重返台中，首度在中央公園施放。為了獻給觀眾絕佳的聲光饗宴，10月9日及10月10日分別舉辦「魅力台中之夜」及「璀璨國慶之夜」，除了10月10日當天施放璀璨耀眼的焰火之外，連續兩晚都安排無人機升空進行各種高難度演出，搭配美妙爵士樂與藝人熱力演唱，精彩活動不間斷。

國慶焰火表演於10月10日晚間8點開始，全程36分鐘，光彩奪目點亮台中夜空，並邀請台灣指標性爵士樂團──TPO踢霹歐樂團，為國慶焰火打造全新編曲，以輕快優美的旋律，為花火譜出不一樣的美妙配樂。

「魅力台中之夜」及「璀璨國慶之夜」則各有10分鐘的無人機展演，無人機在空中排出充滿在地特色的圖樣，包括珍珠奶茶、代表台中爵士之都的薩克斯風、象徵世界棒球之都的棒球，還有許多令人驚喜的大小彩蛋，10月10日當晚更有全台首創的「無人機搭載焰火表演」，雙十字樣的瀑布焰火絢爛奪目，是晚會一大亮點。

國慶焰火表演於10月10日晚間8點開始，全程36分鐘，光彩奪目點亮台中夜空。

建議民眾參與活動可多加使用大眾運輸前往，搭乘高鐵或捷運，可乘坐捷運至文華高中站、文心櫻花站，沿指標步行約20-25分鐘，或到捷運市政府站轉乘「市府線」接駁車；搭乘火車，則建議於台鐵松竹站下車，再轉乘「松竹線」接駁車。會場周圍也設有6處汽車停車場，於逢甲商圈、洲際棒球場周邊及市政公園亦有停車空間，可搭配接駁車使用。

台中長榮桂冠酒店為歡慶國慶焰火重返台中，特別打造國慶版巧克力。

>>老屋新生復古之美 富興工廠1962

而國慶連假來台中，除了參與國慶焰火盛事，更有好玩、好買、好吃一網打盡，邀請全台民眾共襄盛舉，感受這座城市的獨特魅力。

從白日開始，就有好玩的景點逛不完，例如一踏出台中火車站，臨近就有富興工廠，其前身是台灣首間化妝品公司「盛香堂」超過一甲子歷史的老廠房，在老屋再生、重新規劃後，吸引許多文創與設計團隊進駐，成為遊客必訪的美學空間。漫步在時光走廊，兩旁擺設的燈具、鏡子、留聲機、電視等古董老件，散發復古工藝之美，是最佳的拍照打卡點。三樓的盛香藝廊記載老工廠的歲月故事，一旁的古董店兼舊書店內收藏滿滿的老件與二手書，精心佈置的氛圍彷彿回到上個世紀，別有一番風情。

進駐富興工廠的店家類型多元，在這裡可以試穿復古風服飾、把玩趣味造型公仔，還能聆聽類比音樂的懷舊美聲，若想放鬆小憩，也有風格咖啡廳、越夜越美麗的酒吧，還有甫獲《2023臺灣米其林指南》新入選餐廳的餐館，好吃又好玩，值得造訪。

富興工廠的歷史超過一甲子，建築散發懷舊之美。

>>青春洋溢文青據點 審計新村

開幕以來人氣居高不下的審計新村，原是省政府時期審計處的員工宿舍，經活化改建，成為「摘星青年、築夢臺中」輔導基地之一，提供青年族群微型創業的場域，不僅有許多特色店家，更時常舉辦文青市集，販售服裝、飾品、文具、茶點、手作小物等，攤商展現手藝與創意吸引遊客目光，不時還有街頭藝人現場表演，人潮絡繹不絕。

審計新村十分適合漫步小憩，悠哉品嘗下午茶，手作冰淇淋、泡芙、杏仁茶、鬆餅、茶飲等應有盡有，熱愛手作的人也能報名職人DIY課程，帶個滿意的紀念品回家，像是藺草編織、袖珍模型製作、繪畫潛能開發、原民織布體驗、手作音樂盒等。想待久一點的旅人，還能入住二樓的青年旅宿「地表最潮文旅」，直接在懷舊的眷村老屋中睡上一晚。

想拍照的人不妨沿著具歷史感的舊樓梯，走上二樓向下取景，一棟接一棟小而精緻，頂著磚紅瓦屋頂的鵝黃色建築，在兩旁夾出一條狹長走道，攤販在其中撐起洋傘，彷彿綻放一朵朵奶白色大花，逛街人潮穿梭其中，散發出滿滿的熱情與活力，這幅典型的審計新村景象，一定要留在手機與記憶之中。

審計新村的眷村老屋和文青市集，總是吸引不少遊客前來。

>>潮流時尚逛街首選 草悟勤美商圈

從審計新村出發，沿著中興街往公益路方向走，就會抵達草悟勤美商圈，草悟道北起國立自然科學博物館，南至國立台灣美術館綠園道，沿線大小景點錯落，綠蔭形成的帶狀空間時而緊密相連，時而隔空遙望，因如同書法裡「行草」般自然流暢的律動與韻律所發想的「 行草悟道 」設計概念，而有了「草悟道」之稱。

結合公共公園與商業空間的Park2草悟廣場，由白色建築環繞著下沉式戶外廣場，隨處可坐下歇息，除了有多間異國風情的餐廳與酒吧、戶外用品選品店與塊根植物專賣店，更特別的是，廣場裡的綠色植栽展現獨樹一幟的熱帶風貌，是城市中貨真價實的綠洲。

Park2草悟廣場的下沉式戶外廣場呈現超吸睛的熱帶植栽風貌，每到假日人潮絡繹不絕。

鄰近的市民廣場綠地寬廣，是市民熱愛的遊憩場域，也是遊客必訪的觀光熱點，不分平假日都人潮滿滿，每年10月會舉辦「爵士音樂節」，邀請國際大師、在地樂手，還有青少年樂團輪番演出爵士樂曲，吸引海內外觀光客共襄盛舉，在微涼的秋日裡，聆聽優美抒情的爵士樂，還能嘗在地美食佳釀，是不容錯過的國際級音樂饗宴。

今年的爵士音樂節為10月13日至10月22日，除了音樂表演，文化局也特地規劃精彩的「爵士探索」、「城市爵起」周邊活動，與超過80間友好店家結盟，有美食、旅宿也有販售多元類型的商品，加入官方LINE帳號@taichungjazz 領取優惠，活動期間都能消費享折扣，支持音樂也支持在地商家。

台中爵士音樂節，每年都吸引滿滿民眾共襄盛舉。

10月的音樂盛事，還有風格截然不同的「搖滾台中」，表演者拼盡全力演出，台下粉絲沉浸在震撼樂聲中，隨著節奏舞動身體，釋放青春活力，每年都湧入大批搖滾愛好者。今年的演出陣容包括金曲獎最佳新人持修、民謠搖滾樂團老王樂隊、擅長台語搖滾的拍謝少年，還有荷爾蒙少年、固定客、OBSESS等人，於10月7日、10月8日兩天在文心森林公園熱力開唱。

搖滾台中的表演者在台上熱力開唱，台下觀眾也跟著擺動身體ROCK起來。

>>在地小吃味蕾盛宴 逢甲夜市、東海大學夜市

走完一天的行程、參加過精彩的活動，也別急著回飯店休息，走一趟逢甲國際觀光夜市吧！夜市以逢甲大學側門為起點，周邊文華路、福星路有上百間餐廳與小攤商，即使到深夜也燈火通明，隨處都能品嘗數不完的排隊美食，金黃酥脆的明倫蛋餅、香氣四溢的官芝霖大腸包小腸、鮮味十足的海邊小屋乾燒蛤蜊等，都是值得嘗試的人氣名店。

逢甲夜市不僅有美味在地小吃，商家類型更是豐富多元，新潮的韓風、日系流行服飾、3C配件、文具雜貨等都能在這裡挖到寶，夜市常見的打彈珠、九宮格、套圈圈、射氣球等遊戲攤位一應俱全，無論你是愛吃、愛買、愛玩的遊客，都能以平價的消費，獲得高度的滿足。

此外，規模較迷你的東海大學夜市，小吃好滋味也絲毫不打折，鹽水雞、黑肉圓、福州包、滷味、烙餅、雞排堡都是學生口耳相傳的美食名單，逛一圈就能將好料一網打盡，走著走著，也別忘記轉進路旁小巷弄，購買特色伴手禮「蓮心冰雞爪凍」，以可口佳餚寵愛味蕾，為台中之旅劃下完美句點。

夜市是深夜覓食的好去處，更有好玩、好買的各類商家，讓人逛不膩！

｜｜城市購物趣｜｜購物、時尚、娛樂多重享受 商場逛起來

熱鬧繁華的台中，百貨公司、購物中心、特色商場林立，滿足生活、休閒、娛樂、美食的需求，不只買東西吃東西，還能看電影、做運動、堆雪人、吹海風，每間商場各有千秋，等著旅人來尋寶。趁著國慶連假，把握秋季開跑的台中購物節，快來台中消費抽千萬大獎！

>>串接東區新玩法 LaLaport、大魯閣新時代、秀泰

南館與北館在2023年相繼開幕，新加入台中商場版圖的三井LaLaport人氣高漲，商場內多是以日系品牌為主的生活娛樂用品，除了台灣常見的UNIQLO、GU、無印良品，也首度導入日本大型超市，以生鮮肉品聞名的「LOPIA」、東京人氣壽司名店「壽司美登利」、爸爸媽媽最愛的「阿卡將本舖」這裡也通通找得到。

LaLaport有免費室內外兒童遊樂區，多樣的兒童遊具與戲水池供小孩盡情放電，以光影互動遊戲為主軸的兒童遊樂園Little Planet也在此設點，還有能打迷你高爾夫的親子餐廳，趣味十足，非常適合親子共遊，逛完街還能順遊商場周邊的帝國糖廠、建國市場、台中火車站的鐵鹿大街等，留下難忘回憶。

三井LaLaport主打日系風格，商場內超多日系品牌可買可逛。

而鄰近的大魯閣新時代購物中心，則融入集團的本業「運動休閒」，商場內設有保齡球館、棒壘球打擊場、籃球場、健身工廠，還有充滿鮮豔色調與霓虹燈，美式復古風格的Roller 186滑輪場，深受年輕人喜愛。無論是想來逛街、吃美食或運動娛樂，都能滿足。

而大魯閣新時代威秀影城在10月13日至21日舉辦「2023台中國際動畫影展」，台灣製作的動畫長片《妖怪森林》會在此舉辦世界首映，還有主題論壇與映後座談，與影迷交流互動，來自法國、日本等國的動畫強片也陸續登場，內容精彩可期。

主打運動休閒風格的大魯閣新時代購物中心，廣受年輕及親子族群喜愛。

此外，另一以影城事業聞名的秀泰集團，其站前店也在同一區域，步行可達。秀泰集團於台中設有秀泰生活文心店與站前店，結合影城、娛樂、時尚、餐飲四大元素，引進國內外廣受歡迎的服飾、家電、運動、生活、美食品牌，還加入裝置藝術並舉辦藝文展，打造獨特的消費環境，站前店S1、S2兩館都有影城進駐，特地設計「巨幕廳」與「動畫廳」，滿足不同需求的電影愛好者。

文心店同樣有眾多知名品牌與美食店家進駐，影城內還有全台唯一的「丹普廳」，設有多張頂級電動床，觀眾可以躺在柔軟的床上，自己調整最舒適的角度，享受美味餐點直接送到床邊，躺著看電影、品美食的頂級觀影體驗。

>>樂園、美食、住宿 一次滿足 麗寶樂園渡假區

台中后里的麗寶樂園渡假區緊鄰國道，園區占地200公頃，擁有「探索世界」、「馬拉灣」水陸雙主題樂園、Outlet Mall、麗寶國際賽車場、密室逃脫旗艦館、落羽松大草原，還有五星級的福容大飯店，娛樂設施豐富多元，玩上三天兩夜都沒問題。

Outlet Mall建築走悠閒歐洲風，正中央設置的鐘樓，是最佳的打卡熱點，擁有超過200間精品、時尚、運動、休閒、親子品牌商店及異國美食街，滿足購物與用餐需求。建議搭乘全台最大摩天輪「天空之眼」，從384公尺的高空中向下俯瞰，白天將園區美景盡收眼底，夜晚則能欣賞絢麗夜景，浪漫又迷人。

麗寶樂園歐式風格的Outlet Mall，好拍又好逛。

>>濱海美景盡收眼底 MITSUI OUTLET PARK 台中港

全台唯一的海港型Outlet，善用港灣美景設置高60公尺的海景摩天輪與望海觀景台，能飽覽台中港的壯闊景色，園區內特地融入碼頭、貨櫃等設計元素，以繽紛亮麗的色彩點綴，吸引遊客拍照打卡，傍晚還有很多人吹海風看夕陽，不僅是台中熱門觀光景點，更是情侶約會、全家出遊的好選擇。

在這裡共有超過220間國際精品、生活時尚、運動休閒、親子玩樂品牌進駐Outlet，購物需求一次滿足，美食區匯集多間當紅的日本美食名店、異國料理及在地小吃，還設置面海用餐區與海景露台區，讓民眾邊品嘗美食，邊欣賞海天一色的遼闊風景。室內恆溫冰雪樂園「雪樂地」也進駐Outlet，即使身在冬天不下雪的台灣，也能體驗堆雪人、玩雪橇的雪國樂趣。

MITSUI OUTLET PARK 台中港融入碼頭和貨櫃元素，是全台唯一海港型Outlet。

台中購物商場魅力十足，是不是每間都好想逛逛看？趁連假來台中玩樂消費，上網登錄發票參加第5屆台中購物節活動，就能享有「天天抽、週週抽、月月抽」等好禮，說不定你就是下個幸運兒！

台中購物商場魅力十足，趁連假來台中玩樂消費，上網登錄發票參加第5屆台中購物節活動。

｜｜海線chill遊｜｜吹風漫遊賞美景 秋遊海線最迷人

台中海線蘊藏著許多自然景觀與人文景點，等待旅人前來探索，國慶連假來趟迷人的海線漫遊小旅行，吹著涼爽的海風，放鬆心情Chill一下！

>>百年老街時光旅行 梧棲文化出張所

位於梧棲老街的梧棲文化出張所興建於日治時期昭和6年（1931年），是全台少數完整保留了日式派出所廳舍與宿舍群的古蹟，園區內有木造、磚造宿舍還有小巧的防空洞，設置展覽空間，不時舉辦陶藝、茶道、花道等活動與課程，處處洋溢文藝氣息。出張所的旁邊是百年老廟朝元宮，日式元素與台式風格的建築在老街上昂然並立，散發衝突又和諧的趣味。

這裡可以租借日本浴衣拍照，旅客穿著亮麗繽紛的浴衣，拿起涼扇漫步在木造建築中，把心願寫在祈福繪馬上，或在日式庭園中悠閒餵錦鯉，拍出一張張和風美照，是非常受歡迎的人氣行程。此外，梧棲文化出張所還是全台首間古蹟民宿，旅人可以選擇入住所長的家、副所長的家、巡佐的家等，在典雅空間內細細品味懷舊氛圍。

梧棲文化出張所融合了日式元素與台式風格，別有一番風情。

>>閩式建築與復古風情 港區藝術中心、清水眷村文化園區

來到台中港區藝術中心，其閩南風格的建築，外觀典雅、氛圍清幽，書香氣息濃厚，館內設置演藝廳、展覽廳、會議廳、美術家資料館、教室區及戶外劇場休閒區，是一處功能完備的複合式藝術展演中心，時常舉辦課程與藝文表演，是在地居民學習與休憩的最佳場域，閩式庭院內涼亭與小橋流水的院落景致，別有一番趣味。

隔著一條馬路，與港區藝術中心相望的是清水眷村文化園區，前身是空軍眷舍信義新村，也是國防部核定全國13處「國軍老舊眷村文化保存區」之一，至今仍保留部分原建築。眷村內狹長的巷弄與緊鄰的屋舍，可以想像早期居民往來密切的熱鬧情景。低矮的房舍配上木窗框、花磁磚，以及內部懷舊的傢俱、擺設，皆散發復古風情，是旅客喜愛的打卡景點。

園區也舉辦藝術家駐村計畫，每年徵選出4名藝術家，應用傳統書畫、跨域複合媒體、實驗動畫錄像或纖維創作等各式媒材，發揮創意進行全新的藝術創作，將眷村精神與脈絡融入作品中，也會推出工作坊、座談、成果展演與遊客交流互動，共同創作更多的眷村新風貌。

港區藝術中心的建築為閩南風格，小橋流水的院落景致宜人。

>>夢幻鯨魚閱讀空間 海灣繪本館

穿越兩旁綠油油的稻田，順著園區旁塗有繽紛彩繪的小路繼續走，就會看見牆面畫有大翅鯨的海灣繪本館，畫中有以粉紫為主色調的巨大鯨魚和小鯨魚，兩條魚背上背著繪本館，還有被海風吹動的齒輪，象徵推動繪本館持續向前，風格夢幻又科幻的壁畫，為灰色的建築增添活潑氣息。

繪本館空間不大卻充滿巧思，天花板吊掛的巨大白色鯨魚，是以淘汰繪本打成紙漿再造的藝術裝置，傳遞環保永續的意義。為推動親子共讀，週末會舉辦「故事接接力」、「週末故事派」，由老師精選繪本唸故事給小朋友聽，帶領孩子做手作、聽音樂、玩遊戲、繪畫等，館外還設有玩沙區，讓小朋友在樹蔭下盡情玩耍，是爸爸媽媽帶小孩放電的好去處。

從清水眷村文化園區往海灣繪本館走，就能看見館外牆面的大翅鯨的繽紛彩繪。

>>臨海自然生態饗宴 大安濱海樂園

熱愛水上活動的旅人，必定要造訪大安濱海樂園，平坦遼闊的海岸綿延數百公尺，砂質柔細，堤岸周邊廣設觀景平台與座椅，可以聽海濤、吹海風，眺望海天一色的湛藍美景。台中市政府也開放沙灘戲水、衝浪及風箏衝浪等水上活動，今年10月7-8日、14-15日也在此舉辦風箏衝浪競賽及各式活動。

順著濱海自行車道騎乘，沿線有大安紅樹林生態步道、龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區等，能充分體驗大安生態之美。

在大安濱海樂園可沙灘戲水、坐看海景、聽海濤。