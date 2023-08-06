涼一「夏」 夏日．消暑趣

【撰文｜蔡蜜綺、攝影｜莊震烽、圖片提供｜北區國民運動中心】

夏季來臨，是時候親水、玩水去，讓清涼感貫穿全身啦！不過，戲水與安全兼顧才能玩得盡興，不妨選擇親水公園或國民運動中心，享受沁涼的夏日時光！

每到夏天，許多民眾樂於從事水中活動，然而不管是在室內或室外親水、戲水，最重要的就是安全第一。

親水觀魚好消暑

設有人工湖泊或噴水池的公園，環境優美，綠樹成蔭，北屯區的「新都生態公園」就有這樣的風景。閒坐水岸邊，享受微風拂面，可以放鬆身心、遠離煩囂，度過愉快的午後時光。

首座以生態工法開闢的新都生態公園，公園內有一片美麗的蓮花造型生態池。雖然不能直接入池戲水，但沿著延伸的親水石階走入池中央，可以近距離觀賞魚群在水中悠游，非常適合闔家大小一起散步，親近水域美境。

公園南側的生態池，採疊石護岸頗為吸睛，水中有許多魚兒自在悠游，景色如詩如畫，帶有小橋流水的美感。循著步道一樣可近距離觀賞魚群，在這片綠洲中漫步，給人森呼吸的清涼感，潺潺水聲，涼適又安逸。

新都生態公園的蓮花造型生態池，非常適合闔家大小一起散步親水。

毗鄰清泉崗空軍基地的「圳前仁愛公園」，以空軍主題為靈感，處處可見飛機、防空洞、停機坪和碉堡為設計元素的裝飾和設施。公園地勢起伏有致，構思巧妙，給人一種小而美的感覺。

園區主要引入下埤幹線的水源規劃生態池，水道蜿蜒流淌，營造出曲水逶迤的景致，空氣帶著濕濕的氣息，蕩漾幾許涼意。生態池內有許多魚群，漫步水上棧道可享受觀魚樂趣。

此外，圳前仁愛公園的巨石階梯草坡還設有環形親水區，採溝渠式規劃，渠水輕淺，適合泡腳，一旁還有小朋友最愛的沙坑，玩沙後再來親水區玩水，感受清涼湧入，最是愜意不過。

圳前仁愛公園的親水區採溝渠式規劃，淺淺的水深很適合泡腳消暑。

踩水打水仗玩透透

「坪林森林公園」則有個可愛的水利小公園，以互動式親水遊具傳達水資源教育。在「水道互動合作區」，有長頸鹿汲水器、踩踏式水車，可以觀察水流，也培養對水的認識與想像力。

「流水聲音體感區」也有長頸鹿造型汲水器、水畫牆和雲朵造型噴霧等設施。水畫牆可用沾濕的刷子在牆上作畫，揮灑創意；當水從長頸鹿汲水器進入踩水池後，小朋友更可以進去踩踏玩水，樂在其中。

此外，坪林森林公園也擁有優美的景觀生態池，周邊規劃環湖步道。曲橋連接池中的親水平台，水中的魚群在湖面引起漣漪。寧靜自然，閒坐片刻，感覺身心皆放鬆。

大部分的親水公園，除了提供近距離接觸水的區域外，公園水域僅供觀賞，禁止游泳、釣魚和戲水等行為。然而，如果很渴望打水仗、享受沁涼的話，「中科公園」絕對是不二之選。

潭雅神綠園道中科公園戲水區於今年6月強勢回歸，全新設施包括水霧水幕噴水、汲水幫浦、隧道噴泉、火山噴泉和葉子噴柱，水花四濺保證過癮，感受絕對涼爽刺激。尤其新增加的兩座噴水槍，是打水仗的必備武器。另外也增建20噸的水塔，確保供水充足，在炎熱的夏天恣意潑水玩耍，清涼暢快。

中科公園是炎炎夏日帶孩子戲水的好去處，水花四濺絕對沁涼！

整建過的中科公園戲水區，衛生與安全成了首要考量，不僅有過濾循環系統把關水質，還加強防滑，並增設欄杆避免車輛誤入，民眾可以放心玩樂。同時，設置了淋浴間，方便戲水後沖洗身體。

民眾除了在中科公園玩水外，也可到台中知名鐵馬路徑「潭雅神綠園道」騎乘自行車，沿途一段段綠色隧道坡度平緩，非常適合親子戶外休閒騎乘，無論是小孩還是大人，都能在這兒度過一個難忘的夏日時光。

中科公園是炎炎夏日帶孩子戲水的好去處，水花四濺絕對沁涼！

游泳戲水 安全第一

除了戶外公園，想在室內玩水也可以。台中現有的朝馬、北區、南屯國民運動中心，以及長春、大里和潭子國民暨兒童運動中心，都提供了完善的游泳池設施，無論大人還是小孩，皆可以盡情體驗水中活動。

國民運動中心的泳池邊，配置有合格證照的救生員，並隨時檢查和更新救生器材。此外，泳池內的水質，符合檢測標準，也會定期刷洗、清除雜質，確保民眾不會不小心滑倒或受傷。

除了硬體設備完善，國民運動中心也提供游泳教學或自救課程，游泳教學針對幼兒、兒童或成人開課之外，另有一對一至一對四的個別班供選擇；自救防溺課程，則教授學員如何應對溺水或緊急情況。這些課程旨在提升安全意識和自救能力，讓民眾在水中能夠更安全地活動。

北區國民運動中心的水中課程豐富，從浮潛、SUP立式划槳或游泳等，皆不定期開課。

泳池也能玩SUP！

台中市大多數的國民運動中心皆採用25公尺標準泳池，但北區國民運動中心特別專攻泳池領域，在這方面尤有所長，設有訓練池、競賽池、跳水池三大游泳池，不僅用途多樣，規模也是全台數一數二。

其中，訓練池長50公尺、寬20公尺，深度範圍在1.5至2公尺之間，共有8條水道，是一般民眾最常使用的泳池，不論是想輕鬆游幾圈還是參加水中課程，在這個訓練池都能滿足需求。

符合國際標準的競賽池同樣長50公尺，但寬度達到25公尺，水深固定在2公尺，共有10條水道。競賽池主要開放給學校游泳隊、國家代表隊等專業團體使用，也有一些自由潛水者會來這裡訓練。

北區國民運動中心的水中課程豐富，從浮潛、SUP立式划槳或游泳等，皆不定期開課。

至於令人驚艷的跳水池，其深度可不一般，有5公尺！除了供應跳水運動之外，它還開放給持有潛水證照的人練習或授課。有興趣的話，不妨參加中心推出的跳水課程，試試從跳台一躍而下俯衝入水，有如自由落體般的刺激體驗。

因為完善的泳池設備，北區國民運動中心的水域項目課程特別豐富，除了跳水課之外，還提供了SUP立式划槳、浮潛以及自由潛水、水肺潛水等潛水課程。此外，北區國民運動中心也經常舉辦活動，例如：人魚體驗活動可穿上華麗的人魚裝，成為水中的美人魚，優雅自在地在水中嬉戲；而即將在9月熱鬧登場的第二屆凱格盃水運會，則是人人都可以來報名參加游泳比賽或水中接力等趣味競賽，既有挑戰性又充滿樂趣。

北區國民運動中心的水中課程豐富，從浮潛、SUP立式划槳或游泳等，皆不定期開課。

北區國民運動中心的水中課程豐富，從浮潛、SUP立式划槳或游泳等，皆不定期開課。

貼心叮嚀

戲水應選擇合格且有安全防護設施及配置救生員的水域從事活動，留意水域遊憩安全，遠離危險水域，確保自身安全。