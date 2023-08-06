美好家園的守護者 愛心英雄行善台中

【撰文｜張名榕、圖片提供｜許慧韶、台中市政府社會局】

天光剛亮起，導護媽媽高舉旗幟護送學童過馬路，志工協助長者登上復康巴士，醫療巡迴車正在山路上顛簸前行。尋常的每一天，城市的每個角落，都有人不求回報地默默奉獻，無論來自何方，是什麼樣的背景，他們個個都是守護家園的愛心英雄。

台中市政府為維護身障者醫療復健、就業、就學及參與各項社會活動的權益，積極推動無障礙交通。其中，台中市的復康巴士更是六都唯一可免費搭乘，且採取智慧化管理，效率全國第一，使用率六都最高。

台中市的復康巴士更是六都唯一可免費搭乘。

♥愛心故事1｜樂當台中新住民

今年4月份開始，有輛寫有香港知名的海報畫師阮大勇名字的復康巴士，也開始在梧棲、沙鹿一帶的海線地區服務。

2018年，當時居於香港的海報畫師阮大勇，與許慧韶共結連理，婚後逐漸萌生移民台灣的念頭，「因為曾在媒體看過一對想移民台灣的香港夫妻，在台環島旅遊尋找理想居住地，最後選擇落腳台中，讓我印象很深刻。」阮大勇說。

於是，抱持著好奇與憧憬，阮大勇與許慧韶親自造訪台中，而遇到的第一位計程車司機，就帶給他們滿滿的文化衝擊，「才遲到沒幾分鐘，他卻非常誠懇地頻頻道歉，香港住了幾十年從來沒遇過這種事，不要被司機罵就很好了。」許慧韶大笑著說，接下來的日子，兩人攜手走訪彩虹眷村、高美濕地等景點，浪漫美景與溫暖人情讓兩人一致同意，台中就是他們嚮往的移居城市。

阮大勇和許慧韶夫婦再造訪台中後愛上這塊土地，因而移居落腳台中。

擅長將大明星卡通化，創作出許多唯妙唯肖的電影海報，在香港幾乎無人不知的阮大勇，來到台灣鮮少被人認出，少了當公眾人物的壓力，偶爾接接商業合作案，生活過得悠閒自在。

阮大勇身為電影海報畫師，和他的作品李小龍畫像合影。

送給在地人的愛心禮物

就在去年9月，許慧韶突發奇想，希望給阮大勇一個獨特的生日驚喜，要以先生之名捐贈復康巴士。

許慧韶透露，陪伴阮大勇去醫院做健康檢查時，時常看到復康巴士接送患者，讓她既感動又心生感觸，「我先生已經80多歲了，或許有天也會需要復康巴士的服務，況且我已經拿到台灣身分證，應該要以台中市民的身份，為這座城市做點事。」許慧韶認真地說。

許慧韶瞞著阮大勇偷偷聯絡台中市政府，不熟悉市政運作的她，連要找哪個單位都不知道，只能打去總機慢慢轉接詢問，「對方問我好多問題，很疑惑一個香港人怎麼會想捐復康巴士，聽我說是送先生的生日禮物，完全不相信，還以為我是詐騙。」許慧韶苦笑著說，最後對方還約許慧韶碰面聊天，確定她是認真要做公益，才正式轉給負責單位。

復康巴士車體可以標註捐贈人名字，許慧韶決定除了阮大勇，還要寫上他喜歡的偶像，香港知名歌手姜濤，以及姜濤對粉絲的暱稱「姜糖」，更特地選在4月，阮大勇與姜濤兩人的生日月份交車，用「聯名」的方式給阮大勇一個驚喜。

捐贈儀式當天，許慧韶半哄半騙阮大勇出門，不知情的他還帶上了心愛的寵物狗，看到復康巴士時驚訝萬分，差點說不出話，「我比較內向，雖然好開心還是嚇了一跳，市府的人來道謝，也不好意思說我現在才知道，只好強裝鎮定了。」阮大勇笑著說。

透過這份愛心，飄洋過海而來的新住民，與在地的情感連結也更緊密了，「來台中落地生根是一種緣份，我送一個禮物給我先生，也送給所有的台中市民，若有一天在台灣大道巧遇有他名字的復康巴士，我們一定會好開心的。」許慧韶笑著說。

在台中有許多默默行善的人士，以行動捐贈復康巴士、托育資源車等相關資源，是守護家園的愛心英雄。

♥愛心故事2｜低調行善20年

只要是熱愛戶外活動的台中人，對「鄉野情戶外休閒中心」絕對不陌生，創辦人王世杰去年因病過世後，妻子余幼絢忍痛結束營業，老顧客紛紛表達不捨，惋惜失去一個優秀的在地店家，但許多人不知道的是，鄉野情不僅是知名品牌，更是默默行善多年的愛心企業。

王世杰與余幼絢夫妻，自鄉野情草創時期就投身公益，負債累累仍堅持捐款行善，「剛開始每個月欠幾百萬的貨款，連員工薪水都用現金卡預借才能發出來，但我們每個月就是5,000、8,000元的捐贈，用一點微薄的心意貢獻給社會。」余幼絢堅定地說，兩人咬牙苦撐了好幾年，神奇的是當捐出的善款越來越多，公司生意竟也漸入佳境，鄉野情的營運就此步上軌道。

經濟較寬裕後，夫妻倆開始捐贈復康巴士，希望讓長者與病患能舒服地往返醫院與住家，後續也陸續將資源投注於兒少與弱勢族群，包括捐助接送早療兒童就醫的外展服務車，以及提供偏鄉托育服務的托育資源車；捐款給沙鹿兒少之家更新設備，以及為親子館添購教具與圖書等；也曾捐款百萬，協助瑪利亞社會福利基金會興建「極重度多重障礙綜合服務大樓」，多方行善不遺餘力。

由許多善心人士捐贈的托育資源車，會巡迴市區和山海屯各區，將服務貼心送到社區，讓民眾可就近使用育兒資源。

盼拋磚引玉 傳承公益理念

從前的余幼絢，相信為善不欲人知，連自家員工幾乎都不知情，直到友人勸說她這是件值得榮耀的事，余幼絢才決定在春酒時與員工、廠商、親友分享過往的善行，「大家都很訝異，畢竟零售業毛利不高，但只要有心還是能回饋社會。」余幼絢指出春酒過後，許多合作廠商自發性投入公益，讓她更深信適度的分享，拋磚引玉，可以激勵更多人加入「善的循環」。

余幼絢透露，王世杰生病治療期間，愛心不中斷，甚至聽到瑪利亞需要善款，不只捐款，還大量認購愛心襪送給員工與顧客，積極協助瑪利亞行銷，在行有餘力的範圍內盡力幫助他人，是夫妻倆的共識也是信念。

余幼絢女士因多年來默默行善，獲傑出人士慈光獎章。

「只要有我在的地方，一定會越來越好。」回想王世杰生前常說的這句話，余幼絢感性表示，儘管鄉野情不復存在，過往對社會的回饋仍在持續發酵，公益理念也將永遠傳承，只要有心有愛，我們的家園會越來越溫暖。

由許多善心人士捐贈的托育資源車，會巡迴市區和山海屯各區，將服務貼心送到社區，讓民眾可就近使用育兒資源。

復康巴士｜領有身心障礙證明，並經評估有復康巴士需求者，台中市政府提供免費搭乘復康巴士服務，欲申請者可利用網站預約或撥打社會局專線，詳情可至台中市政府社會局網站查詢。

托育資源車｜台中市推行友善育兒，設置有12座親子館、10處托育資源中心（小親子館），另有10輛托育資源車，針對資源較少的偏鄉地區深入巡迴，提供教具、玩具、繪本租借服務，並不定期舉辦活動，詳情可至台中市育兒資源網查詢。