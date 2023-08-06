透過互動科技與歷史對話 《我家的兩岸故事》巡展台中

《我家的兩岸故事》巡展2019年自高雄啟航，第六站抵達台中，以豐富的人物影音及典藏文物為主題，連結在地記憶，藉由數位科技藝術，虛實整合再現遷台歷史，自7月5日至9月20日於文化部文化資產園區雅堂館AB棟盛大展出。

風雨飄搖的年代，無論原籍何處，被時代浪潮驅趕著的百萬軍民奔赴台灣，有不少人落腳台中撰寫傳家篇章。本省人與外省人混居的模範新村，有前台中市長胡志強至今難忘的眷村光景；200公尺外的日式建築，曾是孫立人將軍幽居之所，隨軍攝影官羅超群以照片守護一代傳奇名將被噤聲的過往。

而參與搶救計畫的歷史見證者：彩虹爺爺黃永阜、銀聯三村眷村媽媽、走過大時代的百歲女性賈李樹芝、烽火中護送國寶安抵霧峰北溝的索予明等人，也紛以他們的生命故事，溯源一頁遷台史的流變脈動。

老照片訴說著一群故宮守寶人歷經17年顛沛，寫下的文物遷移史傳奇。

《我家的兩岸故事》展覽透過這些人物，結合互動科技與新媒體藝術，展映見證動盪年代的影片與文物，運用不同數位媒材訴說生命故事，以情境式策展手法帶領觀眾重返歷史現場。

「跨越黑水溝」展區，以大型船艙造景與三面投影，營造驚滔駭浪中橫渡凶險的不安環境及心境，觀眾可沉浸式體驗戰亂中倉皇離家、迢遙渡海的顛沛氛圍；數百萬軍民經歷漫長的遷徙落腳台灣，「生命路線地圖」展區讓觀眾透過3D感應式互動劇場，與不同身份的遷台人物一同經歷命運的關鍵轉折點，從歧出的生命路徑，探尋兩岸情感的軌跡地圖。

象徵遷台人物改變一生的「命運艙門」，引領民眾漫步遷台歷史的多重宇宙。

「一卡皮箱到台灣」以眷村VR及換裝遊戲，穿越時空復刻舊日情懷；走入「八千里路」懷舊VHS 出租店，一支支錄影帶成為思親懷鄉的載體，透過VR與感應式互動影像，與歷史重新對話。

《我家的兩岸故事》透過沉浸式遊戲和VR虛擬實境，引領民眾漫步遷台歷史的多重宇宙，提供不同世代近距離接觸歷史的機會，是今夏闔家大小探遊的絕佳選擇。

「跨越黑水溝」以大型船艙造景與三面投影，提供民眾沉浸式體驗。

●展覽期間：2023年7月5日～9月20日(週一休館) 09:30-17:30

●活動地點：文化部文化資產園區雅堂館AB館(台中市南區復興路三段362號)

●主辦單位：財團法人沈春池文教基金會