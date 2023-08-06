來去中山73看電影！

【撰文｜鄒明珆 圖片提供｜中山73影視藝文空間】

坐落於台中市中區中山路73號的「中山73影視藝文空間」，是中部地區唯一一個以商業電影院規格放映非主流藝術電影的場域。自2018年11月開幕以來，不斷透過放映多樣化的影視主題，喚起民眾對非主流電影的關注，同時也活絡了在地的文化創新動能，為中部地區重要的影音作品分享平台。

為了促進台中市影視產業的發展，2017年台中市影視發展基金會成立，並於2018年進一步將位於中區中山路73號的老建築，翻新為台中首座以放映非主流藝術電影的複合式場館——「中山73影視藝文空間」（簡稱中山73）。

打造非主流影音作品的分享平台

5年來，中山73陸續推出「焦點主題」、「首輪藝術電影」、「台中拍」等常態放映電影單元。「我們的目標在於推廣影視，因此商業電影不會是我們放映的首選；同時，為了推廣並培養大眾有觀賞不同類型作品的能力，我們盡力選映其他戲院未放映過的片子，可能是新片，也有可能是經典數位修復的作品。此外，我們也會依據不同的需求來規劃不同主題的放映單元。」台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，「焦點主題」的部分，團隊盡量將同一位導演的作品或同一主題的單元接續放映，以便觀眾更容易聚焦；「首輪電影」則會精選放映觀眾想先睹為快的得獎作品；而「台中拍」則放映將台中作為電影場景的作品，藉此提升市民的參與感和光榮感。

擴大受眾 放映多樣化

今年，為了拓展觀影族群，中山73更推出了「中山73嚴選電影」與「WOW！動畫」單元，期望能夠提供更多樣化的影視作品給市民朋友。

林盈志說，相較於一般商業電影院，中山73的影廳座位較少，因此為了讓更多民眾可以觀賞「中山73嚴選電影」，除了在現有的影廳內放映外，也特別與不同的單位合作，像是今年4月底曾與台中大遠百威秀影城舉辦一場《油麻菜籽》的特映會，吸引近200位觀眾在母親節前夕走進戲院，重溫這部闡述上一代台灣女性故事的經典電影。

勇奪奧斯卡金像獎多項大獎的《媽的多重宇宙》即將在8月份於中山73登場。

在「WOW！動畫」單元中，除了擴展親子觀影族群，也是為了呼應「台中國際動畫影展」，期待透過選映國內外優秀的動畫作品，讓民眾可以更全面地了解宮崎駿、高畑勳、井上雄彥等大師的作品，並從中感受到動畫作品的魅力。

呼應「台中國際動畫影展」，中山73也選映動畫大師作品《灌籃高手》讓民眾感受動畫作品魅力。

林盈志強調：「無論是故事主題或是製作方式，電影其實都是很多樣化的，包含像是動畫製作也不僅僅只有用電腦繪圖製作的才叫動畫，用黏圖、紙片拼貼等方式來達到視覺暫留的作品，也都可以是動畫。」即將邁入第5年的中山73將持續透過更多樣化的放映企劃，並串聯不同的合作對象，豐富閱聽大眾的觀影視野。

中山73定期舉辦專業電影講座，邀請周美玲導演以「慾望與記憶的邊界」為題進行分享。

※為推廣影視，中山73也推出「會員專屬集點活動」，即日起至112年12月31日止，到中山73看電影（限付費場次），可到1樓服務台索取集點卡，觀影一次即可獲得1點，集滿點數，就可以獲得限量好禮。