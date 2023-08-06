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超有感！ 台中TPASS全國最優惠

聯合新聞網／ 漾台中

【撰文｜吳宥穎、圖片提供｜台中市政府交通局】

6月中旬，台中「公共運輸定期票」（下簡稱TPASS）開賣，以全國最優惠市民專屬早鳥價格199元之姿，在短短半個月內累積超過1萬7,000人訂購，反應相當熱烈。7月1日，台中TPASS正式上路，包含「台中市境內」的都市內通勤與「中彰投苗」的城際間通勤優惠套票，提供民眾省錢又便利的通勤新選擇。

響應「中央促進公共運輸使用方案」政策，台中市政府推出「台中市定期票」，並攜手彰化縣、南投縣、苗栗縣政府聯合發行「中彰投苗定期票」，透過優惠的交通套票價格，減輕民眾通勤負擔。

早鳥價199 台中市民超幸福

使用「台中市公共運輸定期票」的民眾，於台中境內搭乘捷運、市區公車、公共自行車（含電輔車前30分鐘免費）及台鐵火車，市民每人每月只要299元，非市民每人每月599元；而「中彰投苗」公共運輸定期票則是橫跨4縣市生活圈，涵蓋了縣市間的公路客運，台中市民每人每月只要699元，非台中市民999元，皆已於7月上路。

其中，今年6月間推出市民限定的五星級早鳥優惠價，只要在台中市境內且為台中市民，於期間內預購，就可享受一個月內199元「吃到飽」。

交通局葉昭甫局長指出，定期票累積至7月15日止，有超過2.3萬人購買，反應熱烈，其中購買方案以台中市境內的方案為大宗，約佔9成，顯示優惠深受民眾喜愛及肯定，台中市民好幸福！

除區公所外，台中捷運、台鐵及2處客運站皆有販售交通定期票。
除區公所外，台中捷運、台鐵及2處客運站皆有販售交通定期票。

雙十公車＋公共運輸定期票 優惠更完善

台中市於2021年起，即推出市民限定「雙十公車」優惠政策，綁卡人數年年攀升，市民乘車的優惠資料庫也日漸完善。那麼公共運輸定期票和原先享受的公車政策優惠有何不同？

台中市公共運輸及捷運工程處說明，原先的「雙十公車」，只限定在公車的載具運輸上，而「台中市」公共運輸定期票境內方案，擴大納入了捷運、火車和公共自行車，並不影響原先使用「市民限定卡」的民眾，「雙十公車」方案一樣會繼續施行，反而更擴大了使用的族群。而且方案實施後，雖然也會發行公共運輸定期票卡，但對於原先就有使用卡片習價的民眾，也可自行綁定舊有卡片，並不強迫購買新卡才能使用。

公共運輸定期票串連了不同的大眾交通運輸，提供民眾通勤出行既省錢又便利的選擇。
公共運輸定期票串連了不同的大眾交通運輸，提供民眾通勤出行既省錢又便利的選擇。

此外，公共運輸定期票，其中最大的焦點就是將台鐵的火車路網，也納入其中，獲得了交通部的全力支持。

台中捷運自2021年度通車以來，運量逐年上升，並在2022年12月成功實現單月通勤人次破百萬的運量，顯示市民在出行習慣上，已漸漸將捷運納入考量。此次的「境內299方案」將捷運、公車、台鐵火車、公共自行車綁定之後，相信能進一步推升捷運的運載人次，對於後續向中央爭取其他捷運路線也更有利。

除了台中市境內的公共運輸定期票，「中彰投苗」公共運輸定期票橫跨4個縣市，台中市民699元，非台中市民999元，這全國最優惠的票價，讓中部區域的民眾十分有感。交通局長葉昭甫表示：「能順利推行，是因為縣市間各局處都有相同的目標，要持續提升公共運輸搭乘率，希望能最大化地吸引民眾使用，也因此大家都全力互相配合支持。」

葉局長也補充：「未來市府也預計將公共運輸定期票向北擴展到新竹縣市，往南延伸到雲林縣及嘉義市，已邀集了中部地區8縣市交通單位，共同研商跨區定期票合作方案，會上7縣市皆表達樂意與台中市合作，共同推出跨城際公共運輸定期票。」

公共運輸定期票串連了不同的大眾交通運輸，提供民眾通勤出行既省錢又便利的選擇。
公共運輸定期票串連了不同的大眾交通運輸，提供民眾通勤出行既省錢又便利的選擇。

7月已上路 多點購買好便利

目前，台中市境內購買定期票地點除台中市29個區公所、捷運綠線全線18個車站及台鐵23個車站，再加入總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，合計72處，中彰投苗區域合計則有140處。初期定期票採實體卡電子票證乘車，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額後，再至上述指定地點臨櫃購買。

交通局提醒，民眾購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必走TPASS專用通道進站，以避免誤扣，籲請民眾留意。

盧市長邀請民眾一起來享用定期票的吃到飽優惠，自由搭乘捷運、台鐵、公車、公共自行車。
盧市長邀請民眾一起來享用定期票的吃到飽優惠，自由搭乘捷運、台鐵、公車、公共自行車。

《漾台中》2023年8月號NO.26
《漾台中》2023年8月號NO.26

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