回應「月經平權」呼聲 消弭月經貧窮與污名

【撰文｜鄒明珆、照片提供｜台中市政府社會局】

對於生理女性而言，月經是每個月都會經歷的生理現象；然而，許多女性在一生當中，都曾因為月經遭受過生理或心理上的困擾。隨著性別平權意識的提升，台中市政府透過各項作為，回應「月經平權」的呼聲，期望將台中打造成一個更加平等友善的城市。

你是否聽過「月經來不能進寺廟」這樣的傳統民俗？你曾以「大姨媽」、「好朋友」、「那個」等不同的說法來代稱月經，甚至在使用生理用品時小心翼翼，盡量不讓其他人察覺？

對月經的陌生與不了解，或多或少造成了以上的情境發生，為了建立更友善的環境，世界各國近年紛紛提出「月經平權」的概念。月經平權涵蓋了月經貧窮、月經不平等、月經污名化、月經教育，以及月經權益等不同議題，且每個議題也都有相互關聯性。

其中，月經貧窮與月經污名化更是亟需被解決的問題。前者指的是資源缺乏或經濟上無法負擔月經用品，導致在月經期間不得不減少使用數量，抑或是無法選擇最符合自己需求的用品，進而對女性的身體和心理帶來負面影響；後者則包含了社會上所有因為月經而產生的社會禁忌與歧視，包括對月經使用其他名詞代稱、禁止生理期女性參與特定的習俗活動，導致人們對月經感到羞恥和壓力，甚至無法公開談論月經。

為了消弭月經貧窮與污名化，在政策方面，市府根據教育部推行的「友善提供多元生理用品計畫」準則，整合各機關提倡月經平權的倡議措施，透過分階段的推廣方式，舉辦性平教育研習活動，向大眾傳達月經議題的正確知識；同時亦結合社會福利系統，穩定提供弱勢女性所需的生理用品，減輕他們的經濟負擔，讓台中成為一個月經友善的城市。

此外，市府也分別就教育、社會兩大面向，漸進式地推動一系列的措施和計畫。

教育面／與校園積極合作

教育方面，市府教育局除了與各級學校合作，在保健室提供生理用品，讓有需求的學生可以主動索取外，也積極向中央政府爭取補助款項，計畫從今年8月1日開始，為國小五年級至高中三年級的弱勢家庭女學生，提供每個月200元的生理用品兌換券，可至台中各7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商及台灣楓康超市等通路兌換合用的生理用品，藉此消弭月經貧窮的問題。

另一方面，將正確的性教育與月經教育知識傳遞給學生也是重要的一環，因此，教育局除了配合中央政策，將月經教育的內容納入十二年國民基本教育課程綱要，也透過跨領域的方式，協助教育現場的教師一同規劃更多元、更有趣的月經教育教材，提升學生對於月經與生理用品的認識，像是生理用品不只有衛生棉，也有棉條、月經杯（月亮杯）等，透過正確知識的宣導，讓學生更知道如何照顧自己的身體，同時也破除月經污名化的問題。

市府社會局除了主動配送給有需求的族群衛生棉外，也推動在68處社會福利據點放置衛生棉的服務。

社會面／推動協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫

根據統計，台灣女性平均一生要花10萬元購買生理用品，因此對於經濟弱勢的女性來說，如果無法取得足夠的生理用品，除了會對生理和心理的健康造成影響外，也容易導致婦科疾病。

為了減輕台中市內弱勢女性的經濟負擔，在社會層面上，市府社會局主責推動協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫，除了根據特殊境遇家庭領有子女生活津貼名冊，主動向特殊境遇家庭的子女配送衛生棉外，也同步於市內68個社會福利據點，進行衛生棉的定點放置服務，包含婦女及新住民培力中心、新住民據點，家庭福利服務中心、兒少及家庭社區支持服務方案、食物銀行等，提供有需求的民眾自由領取，讓弱勢的婦女群體逐步擺脫月經貧窮的困境。

月經平權行動是一項長期的社會實踐，期盼透過各界的努力，共同營造性別友善的環境。

市府社會局除了主動配送給有需求的族群衛生棉外，也推動在68處社會福利據點放置衛生棉的服務。

市府社會局除了主動配送給有需求的族群衛生棉外，也推動在68處社會福利據點放置衛生棉的服務。