快訊

清水岩古道驚見2000隻鵪鶉屍體疑被「放生」 地方人士：有夠恐怖

掃到颱風尾受重創 南投縣仁愛鄉明繼續停班停課

振興經濟三部曲 把錢放大了！

聯合新聞網／ 漾台中
「台中消費5 go力」打頭陣，揭開台中普發現金振興經濟三部曲。
「台中消費5 go力」打頭陣，揭開台中普發現金振興經濟三部曲。

【撰文｜陳怡如　圖片提供｜台中市政府】

今年5月，市府啟動「2023台中普發現金振興經濟」三部曲，多項優惠方案輪番登場，期盼把握疫後關鍵時刻刺激買氣，全力拚經濟。

物調券大放送！活絡買氣

三部曲從5、6月揭開序幕的首部曲「台中消費5go力」開始，內容包含「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」及「台中加碼動」等五大方案。透過餐飲、美食、住宿、文化藝術、運動場館等優惠加碼，全方位滿足民眾需求，放大手中現金。

其中「台中加碼購」首創推出「物調券大放送」，總計發放30萬份物調券，活動期間，民眾只要拿出100元現金，就能兌換200元物調券，現金放大非常有感。市府分兩階段選定台中商圈、公有市場及攤販集中區發放物調券，不僅民眾反應熱烈，店家攤商也相當支持，紛紛推出超值優惠響應政策，一同活絡買氣。

物調券大放送讓民眾非常有感，店家攤商也熱烈支持。
物調券大放送讓民眾非常有感，店家攤商也熱烈支持。

「鍋烤節」接棒 「購物節」壓軸 拚商機

邁入暑假檔期，接力的二部曲「台中鍋烤節」盛大展開，展現台中獨具特色的美食魅力。台中火鍋、燒烤頗負盛名，店家數破千，一年約有100億元商機，口味琳瑯滿目，還有許多知名品牌發跡台中，不少遊客來台中，就是為了朝聖知名的火鍋店和燒烤店。

今年夏天首次舉辦的「台中鍋烤節」，攜手當地火鍋和燒烤業者，喊出「鍋烤雙饗、台中獨享」，邀請民眾票選出十大人氣店家，只要參加票選就有機會抽300份「萬元鍋烤抵用券」，吃遍台中人氣鍋烤店家，最大獎還有百萬汽車。

除此之外，年終消費旺季也將迎來第三部曲，就是每年都讓民眾引頸期盼的「台中購物節」。根據統計，2022年第四屆台中購物節消費登錄金額超過350億元，外縣市民眾消費金額更是一舉突破100億元，成長近9成，佔總消費登錄金額約3成，成果斐然！

今年，邁入第五屆的台中購物節預計在9至12月壓軸登場，消費者只要在台中店家購物後登錄發票，就能享有「天天抽、週週抽、月月抽」的現金好禮。另外，也將比照前四屆，送出3億元現金，還有一棟近千萬元的精緻好宅，獎項高達95%都是現金，歡迎全國民眾走訪台中，感受台中迷人風采。

去年台中購物節消費登錄金額破紀錄，讓民眾更引頸期盼今年的活動。
去年台中購物節消費登錄金額破紀錄，讓民眾更引頸期盼今年的活動。

《漾台中》2023年8月號NO.26
《漾台中》2023年8月號NO.26

延伸閱讀

新竹市人氣咖啡館「貳參咖啡」：老屋風華裡品咖啡香，甜點也好吃

投票了沒？台中鍋烤節首波開獎100組萬元券下周開吃

獨／開業近8年！知名精品火鍋「寬巷子」 台灣最後一間熄燈成絕響

喝火鍋湯很奇怪？他疑惑「只有我會喝完嗎」 網喊母湯：下一站洗腎

相關新聞

涼一「夏」 夏日．消暑趣

夏季來臨，是時候親水、玩水去，讓清涼感貫穿全身啦！不過，戲水與安全兼顧才能玩得盡興，不妨選擇親水公園或國民運動中心，享受沁涼的夏日時光！

美好家園的守護者 愛心英雄行善台中

天光剛亮起，導護媽媽高舉旗幟護送學童過馬路，志工協助長者登上復康巴士，醫療巡迴車正在山路上顛簸前行。尋常的每一天，城市的每個角落，都有人不求回報地默默奉獻，無論來自何方，是什麼樣的背景，他們個個都是守護家園的愛心英雄。

透過互動科技與歷史對話 《我家的兩岸故事》巡展台中

《我家的兩岸故事》巡展2019年自高雄啟航，第六站抵達台中，以豐富的人物影音及典藏文物為主題，連結在地記憶，藉由數位科技藝術，虛實整合再現遷台歷史，自7月5日至9月20日於文化部文化資產園區雅堂館AB棟盛大展出。

在地好味登國際舞台 跟著米其林來台中美食巡禮

「美食聖經」米其林在年度星級餐廳揭曉前，每月都會公布新入選的餐廳名單。身為全台第二座納入米其林評鑑的城市，今年1到7月台中有7家餐廳入選，包含FReNCHIE FReNCHIE、老士官擀麵、沙卡、滿堂、地坊、夜間部爌肉飯、豬肉榮小料理，本次精選其中2家，跟著米其林來趟美食巡禮。

來去中山73看電影！

坐落於台中市中區中山路73號的「中山73影視藝文空間」，是中部地區唯一一個以商業電影院規格放映非主流藝術電影的場域。自2018年11月開幕以來，不斷透過放映多樣化的影視主題，喚起民眾對非主流電影的關注，同時也活絡了在地的文化創新動能，為中部地區重要的影音作品分享平台。

超有感！ 台中TPASS全國最優惠

6月中旬，台中「公共運輸定期票」（下簡稱TPASS）開賣，以全國最優惠市民專屬早鳥價格199元之姿，在短短半個月內累積超過1萬7,000人訂購，反應相當熱烈。7月1日，台中TPASS正式上路，包含「台中市境內」的都市內通勤與「中彰投苗」的城際間通勤優惠套票，提供民眾省錢又便利的通勤新選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦