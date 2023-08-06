振興經濟三部曲 把錢放大了！

【撰文｜陳怡如 圖片提供｜台中市政府】

今年5月，市府啟動「2023台中普發現金振興經濟」三部曲，多項優惠方案輪番登場，期盼把握疫後關鍵時刻刺激買氣，全力拚經濟。

物調券大放送！活絡買氣

三部曲從5、6月揭開序幕的首部曲「台中消費5go力」開始，內容包含「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」及「台中加碼動」等五大方案。透過餐飲、美食、住宿、文化藝術、運動場館等優惠加碼，全方位滿足民眾需求，放大手中現金。

其中「台中加碼購」首創推出「物調券大放送」，總計發放30萬份物調券，活動期間，民眾只要拿出100元現金，就能兌換200元物調券，現金放大非常有感。市府分兩階段選定台中商圈、公有市場及攤販集中區發放物調券，不僅民眾反應熱烈，店家攤商也相當支持，紛紛推出超值優惠響應政策，一同活絡買氣。

物調券大放送讓民眾非常有感，店家攤商也熱烈支持。

「鍋烤節」接棒 「購物節」壓軸 拚商機

邁入暑假檔期，接力的二部曲「台中鍋烤節」盛大展開，展現台中獨具特色的美食魅力。台中火鍋、燒烤頗負盛名，店家數破千，一年約有100億元商機，口味琳瑯滿目，還有許多知名品牌發跡台中，不少遊客來台中，就是為了朝聖知名的火鍋店和燒烤店。

今年夏天首次舉辦的「台中鍋烤節」，攜手當地火鍋和燒烤業者，喊出「鍋烤雙饗、台中獨享」，邀請民眾票選出十大人氣店家，只要參加票選就有機會抽300份「萬元鍋烤抵用券」，吃遍台中人氣鍋烤店家，最大獎還有百萬汽車。

除此之外，年終消費旺季也將迎來第三部曲，就是每年都讓民眾引頸期盼的「台中購物節」。根據統計，2022年第四屆台中購物節消費登錄金額超過350億元，外縣市民眾消費金額更是一舉突破100億元，成長近9成，佔總消費登錄金額約3成，成果斐然！

今年，邁入第五屆的台中購物節預計在9至12月壓軸登場，消費者只要在台中店家購物後登錄發票，就能享有「天天抽、週週抽、月月抽」的現金好禮。另外，也將比照前四屆，送出3億元現金，還有一棟近千萬元的精緻好宅，獎項高達95%都是現金，歡迎全國民眾走訪台中，感受台中迷人風采。

去年台中購物節消費登錄金額破紀錄，讓民眾更引頸期盼今年的活動。