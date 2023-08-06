多元類型應有盡有 吃鍋烤就來台中

【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽、圖片提供｜shutterstock、屋馬燒肉、涮屋馬、激旨燒き鳥、昭日堂鍋煮、老舅家鄉味、築間幸福鍋物】

台中的火鍋、燒烤真的無極限！不僅類型多元，口味多變，價位也是豐儉由人，琳瑯滿目的豐富選擇，只恨自己不能多一個胃。本次介紹五大鍋烤種類，滿足不同饕客的喜好需求。

台中的火鍋、燒烤發展至今，已開枝散葉，長出多元樣貌。以火鍋來說，有多人共鍋，也有單人獨享，口味以麻辣為界，劃出辣與不辣，還有特殊風味的沙茶鍋、酸菜白肉鍋，以及異國風情的日式、泰式、韓式火鍋，就連廣義的羊肉爐、燒酒雞或薑母鴨，也能算在火鍋家族中。

以燒烤來說，從平價到頂級、從單點到吃到飽，任君挑選。有的強調食材等級，有的強調菜色豐富度，不僅有氣派的燒肉店，也有愜意的串燒攤，簡單來說，在台中你可以吃遍所有類型，想吃火鍋和燒烤，來台中就對了！

高品質燒肉 刷新燒肉店定義

說起台中的燒肉代表，不少人腦中浮現「屋馬」二字。早在15年前，台中流行燒肉吃到飽時，屋馬以高品質單點切入市場，從2008年開出第一家門店至今，大份量套餐制、用英式下午茶層架擺放肉盤、無限暢飲的乳白雞湯、客製化的甜點畫盤，還有豪華大器的裝潢，在台中颳起一陣旋風，其中不少創意更是首見，刷新燒肉店定義。

已有7家分店的屋馬，嚴格把關食材品質，匯集日本A5和牛、美國安格斯黑牛和西班牙伊比利豬等夢幻肉品，而店裡所有蔬菜都和台灣小農契作，高CP值的套餐，讓不少人直呼過癮。

用英式下午茶擺放肉盤的屋馬燒肉，主打高品質單點。

今年2月，屋馬首度跨出燒肉，推出全新火鍋品牌「涮屋馬」，主打個人套餐鍋物，同樣走高品質路線，精選日本A5和牛、美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬、澳洲龍蝦等食材。

不只肉品精彩，蔬菜盤更匯聚台灣小農精華，有一般火鍋店少見的奶油白菜、金滑菇、黑早冬菇、翠峰高麗菜等，吃不過癮的話，還免費提供續菜服務。扮演火鍋靈魂角色的湯頭，有三種選擇，其中「昆布云腴湯」以文山包種茶入湯，清爽茶香更能襯托食材滋味。

屋馬燒肉跨足火鍋「涮屋馬」，主打個人套餐鍋物。

創意日式串燒 烤出獨特滋味

除了燒肉店以外，串燒也是不能錯過的燒烤美食。來到逢甲夜市的露天商店街中，大片燈籠海高掛，大夥一邊吃著串燒配啤酒，一邊聽著現場駐唱歌手表演，宛如封街舉辦祭典的超嗨氛圍，是人氣很高的日式串燒店「激旨燒き鳥」。

從逢甲夜市路邊攤起家的激旨燒き鳥，如今已有4家門店，逢甲總店不僅有媲美居酒屋的用餐氣氛，對料理也很講究。老闆曾開過燒肉餐廳，12年前再創業時，瞄準當時少見的日式串燒，用創意口味做出差異，甚至取得發明專利，獨樹一幟的風格特色，成功在台中闖出名號。

餐檯上，整齊肉串以獨家的十字包法，用肉片包覆各種食材。肉包糯米腸和麻糬是招牌必點，還創意十足的包入水果、剝皮辣椒、黑糖年糕、干貝、草蝦等，總品項多達200種，每天食材都會變換，每次來都有驚喜。

不只是日式串燒和個人火鍋，激旨燒き鳥也有串炸、燒肉可以選擇。

老闆堅持串燒一定要用炭火，不經油炸、從生烤到熟，才能瞬間鎖住肉汁，又有迷人炭火香。過程中，肉串還需反覆浸泡5、6次特調醬汁，起爐前再撒上獨家炭烤粉，鹹香涮嘴。不只有串燒，店裡還有串炸、個人燒肉、個人火鍋可點，每天第100位客人還享有串燒免單優惠，不妨相約三五好友來這試試運氣。

不只是日式串燒和個人火鍋，激旨燒き鳥也有串炸、燒肉可以選擇。

火鍋結合自助吧 Semi Buffet 吃得盡興

台灣人愛吃鍋，一年就有高達300億元商機。從單純吃一個鍋開始，周邊配料也越來越豐富，連帶出現單點火鍋結合自助吧吃到飽的Semi Buffet 模式。擁有氣派日式禪風空間的「昭日堂鍋煮」，以個人套餐的鴛鴦鍋，搭配20多種蔬菜和鍋料的自助百匯，給你滿滿的澎湃餐點。

店家特別設計「重肉量海陸套餐」，肉量加倍，厚切肉片更彈牙有感，海鮮則有火鍋店少見的紅條石斑。多人聚餐推薦「皇品龍蝦豪華海陸」四人套餐，以台灣高品質的極品豚嫩肩和美國安格斯霜降牛，搭配一大盆龍蝦為首的海鮮拼盤，視覺效果驚人。

澎湃的海陸肉量，再搭配多種蔬菜和鍋料的自助百匯，讓顧客在昭日堂鍋煮都能吃得盡興。

特製湯頭有六種選擇，嗜辣者首推「川藏大紅袍麻辣牛奶鍋」，以獨門中藥混合多種辣椒拌炒，搭配豬大骨和濃純牛奶熬煮，湯頭濃郁不刺辣。白鍋推薦特有的「松露醬燒文蛤鍋」，在昆布鍋中加入法國黑松露醬，散發濃濃香氣。

自助吧除了常見蔬菜、鍋料、飲品和甜點無限吃之外，還供應現做熟食、炸物，菜色隨季節更換，選擇多元，無論老少都能吃得盡興。

昭日堂鍋煮的鴛鴦鍋，主推用心熬煮的特製湯頭，還有多種選擇。

鑽研特殊風味湯頭獨領風騷

不只有常見的紅鍋和白鍋，專精單一口味的特殊火鍋也很受歡迎。在台中開業17年，「老舅家鄉味」老闆祖籍瀋陽，以家傳醃漬手法，端出正宗東北酸菜白肉鍋，不僅許多名人都是座上賓，甚至還被選為宴請諾魯總統的國宴餐廳。

酸菜白肉鍋最關鍵的食材，就是酸白菜。老闆採用繁複的「熟漬」作法，先將嚴選的韓國大白菜洗淨剖開，浸鹽水軟化再汆燙，待冷卻後放入大陶缸中，只用純粹的鹽巴醃漬。一缸白菜得要30天才能發酵完成，老闆為此打造專用的發酵室，全年維持最佳發酵溫度19度，只為了做出純天然的酸白菜。

因為成分單純，不添加額外調味增酸，酸白菜味道溫潤不刺鼻，自然酸香更加清爽，湯頭還會越煮越甘甜。而鍋內另一主角五花肉片，採用台灣溫體豬，肉質更新鮮。

店內其他東北料理也是一絕，以招牌酸白菜為基底的酸白菜水餃和酸白菜包子，幾乎每桌必點；韭黃鍋貼外皮煎到金黃酥脆，內餡鮮甜多汁；乾烙的手工家常餅，吃得到麵粉香；手工川丸子先油炸再下鍋煮，吸飽湯汁超級對味。

老舅家鄉味以正宗東北酸菜白肉鍋擄獲人心。

火烤兩吃 兩個願望一次滿足

想一次品嘗鍋烤兩大霸主，那就試試「火烤兩吃」，既有火鍋的鮮，也有燒烤的香，兩個願望一次滿足。在全台擁有超過120間分店的「築間幸福鍋物」，以招牌的石頭鍋湯底聞名，近年也跨入火烤兩吃市場。

3年前，築間集團推出「有之和牛鍋物」，主打以火鍋吃到飽為主，加價再享燒烤吃到飽；隔年又推出「本格和牛燒肉放題」，反轉消費模式，以燒烤吃到飽為主，加價再享火鍋吃到飽，同時滿足鍋烤兩大客群。

兩大品牌主打頂級和牛，匯集日本A5和牛、澳洲M9+等級和牛和美國見島和牛等三大和牛。身為國內唯一擁有自有海產供應鏈的火鍋集團，嚴選天使紅蝦、磯岸鮑魚、台灣龍虎石斑、北海帆立貝等海鮮，海陸都精彩。

不只有頂級肉品、海鮮，兩大品牌都有無限享用的自助吧餐點，主食區還提供濃郁的和牛黑咖哩，很受饕客歡迎。

築間集團的龍王鍋，海陸食材皆精彩！

除了上述提到的鍋烤美食，還有許多口袋名單等著大家分享，歡迎民眾踴躍參加「台中鍋烤節」，下載「台中通暨購物節APP」投票，選出心中十大人氣店家，還有機會抽萬元抵用券！