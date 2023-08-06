第一屆台中鍋烤節 火熱登場

【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽、圖片提供｜shutterstock、昭日堂鍋煮、台中市政府經發局】

台中愛吃火鍋、燒烤出了名，不僅店家數破千、口味任君選擇，更是許多遊客來台中的必訪清單，一年吃出100億元商機。瞄準火鍋、燒烤的火熱商機，市府舉辦第一屆「鍋烤節」活動，邀請民眾票選出十大人氣店家，更要秀出對鍋烤的熱愛！

現切肉片下鍋輕涮，立即綻放粉嫩色澤；場景一換，肉片在烤網上滋滋作響，瞬間迸發迷人焦香。無論是火鍋還是燒烤，總能挑動無數饕客的味蕾。

無論是火鍋還是燒烤，總能挑動無數饕客的味蕾。

天氣越熱 越愛吃鍋烤

對台中人來說，一年四季都是吃鍋和燒烤的好時機，即使邁入盛夏，業績仍然強強滾，爆棚人氣比料理溫度還要高。

台中的火鍋和燒烤有多熱門？根據台中市政府經濟發展局統計，台中市的餐飲業約有2.2萬家，其中餐館和餐廳接近4,000家，火鍋和燒烤店就有1,200家，占比達30％，總商機約100億元，火熱商機不容小覷。

這幾年，台中「美食之都」的形象越來越鮮明。今年3月，《DailyView網路溫度計》進行台灣「美食之都」的網路聲量調查，台中躋身前三名之列，市府經發局表示「台中是美食之都已經成為大家的共識」。

來到台中美食一級戰區公益路和崇德路上，平均每30公尺就有一家火鍋店或燒烤店，品牌之多，口味琳瑯滿目，台中燒肉店的數量更是全台最多，成了另類的「台中之光」。

不少知名的燒烤和火鍋店家都發跡台中，燒肉如名氣響亮的屋馬、茶六、燒肉風間、森森燒肉，還有米其林一星加持的俺達の肉屋；火鍋如耳熟能詳的鼎王、無老鍋、這一鍋、萬客什鍋和輕井澤鍋物等，鍋烤兩大霸主成了台中的代表美食之一，不少人專程來台中，就是為了朝聖知名的燒肉店和火鍋店。

鍋烤是台中的代表美食之一，許多遊客甚至會專程到台中朝聖知名的燒烤和火鍋店。

拚人氣 十大人氣店家票選開跑

今年夏天，台中的火鍋和燒烤要再次擄獲饕客的心！繼去年首創「台中好甜」主題競賽，展現台中甜點魅力，今年市府首次舉辦「鍋烤節」活動，以「鍋烤雙饗、台中獨享」為口號，在炎熱盛夏逆勢操作，邀請民眾選出十大人氣店家。

市府經發局表示，「在很熱的時候推很熱的東西，一定會引起話題，大家就會更想去了解，提升整體產業商機。」另一方面，看準火鍋和燒烤多人共享的型態，消費者常呼朋引伴，一起享受美食，期望透過活動，用美食把人潮引來台中，帶動旅遊商機和周邊經濟效益。

「鍋烤節」分為兩大部分，首先是「十大火鍋燒烤店家」票選活動，只要在台中有實體營業位置，並具有公司登記、商業登記或稅籍（三擇一）的火鍋或燒烤業者，皆可報名參加。火鍋和燒烤類分為「品牌店家」及「巷弄美食」兩大類別，個別選出十大名單，店家可自行決定參賽分類，不論是大型連鎖餐廳或是中小型店家都能一同共襄盛舉，已吸引將近500家業者響應。

第一屆台中鍋烤節登場！盧市長強調，希望把台中的特色飲食文化介紹給全世界。

重頭戲的票選活動，在7月17日至8月17日登場，消費者只要下載「台中通暨購物節APP」，就能投下心中一票，不僅支持喜愛店家，市府還祭出抽獎優惠，提供300份「萬元鍋烤抵用券」，民眾只要參加票選就有抽獎資格，每位獲獎者共有萬元額度吃遍台中人氣鍋烤店家，在8月21日十大店家公佈記者會上，還會抽出壓軸大獎百萬汽車。

第二部分則是「就是愛鍋烤徵件競賽」，邀請民眾發揮創意，表達對鍋烤的熱愛，不限內容形式，想要拍影片、表演或唱歌都可以，目前收到的投稿中，就有人以日本知名節目《超級變變變》的變裝方式呈現。最終評選將以愛的火熱炙燒度（熱愛感）、豐盛澎湃度（內容）及幾分熟成度（呈現技術性）等面向來評分，首獎可獲得10萬元獎金，總獎金高達30萬元。

只要下載台中通暨購物節APP，就可以參與「台中鍋烤節」票選和抽獎活動。

五大因素 吸引餐飲品牌插旗台中

台中對火鍋和燒烤的熱愛，不僅撐起一片商機，更因為處於中部的地利之便，成為南北火鍋和燒烤品牌往外拓點的第一選擇。去年，馬辣集團旗下頂級麻辣鍋「新馬辣Plus+」、新竹知名的「岩漿火鍋」紛紛插旗台中，王品最新的燒肉品牌「最肉」也以台中為首發起點，究竟台中有什麼吸引餐飲品牌的魅力？

市府經發局分析，第一，台中店面以「大」出名，由於台中腹地廣闊，店租成本相對負擔較小，同樣成本，台中店面可以開得很大，裝潢設計比氣派、比創意，更能營造特色吸客，消費者不只享用美食，就連五感體驗也是一大饗宴。

台中的火鍋和燒烤店面以大器出名，不同品牌的裝潢設計氣派又有各有特色。

第二，雖然台中火鍋、燒烤商機驚人，但市場還未達飽和，比如以口味來說，還能往下細分韓式、日式等不同料理風格，在市場成熟的基礎下，多元口味紛紛開展，吸引不同業者插旗進駐。

第三，像公益路這種一級戰區，會產生「聚客效應」，消費者已經習慣，想吃美食就來這裡，對餐飲品牌來說，只要開在這裡，就能吸引消費者青睞，也是另一種廣告曝光。

第四，台中人愛嘗鮮，對新口味的接受度高，「只要有新品牌開幕，一定會先排隊，大家都想吃吃看新品牌表現如何。」如果有餐飲品牌想要試水溫，台中是很好的首選之地，在市場沒有飽和的情況下，就會吸引業者不斷開店。

第五，台中擁有280萬人口，是台灣人口第二多的城市，有廣大的消費市場。過去幾年，各大重劃區也有許多外來人口移入，其中多半是年輕族群，年輕人對新口味的接受度高，也間接推升台中美食市場蓬勃發展。

由於人口多、民眾對於新口味的接受度也高，使台中吸引各大鍋烤品牌插旗展店。

在創意、口味加持下，台中的美食文化正在質變，從傳統的「糕餅之鄉」，蛻變為兼容並蓄「美食之都」，多元豐富的火鍋和燒烤，就是台中美食最鮮明的特色之一。今年夏天，就來台中一嘗鍋烤的美食魅力！

看準火鍋和燒烤多人共享的型態，台中鍋烤節期望透過美食吸引人潮，帶動周邊經濟效益。