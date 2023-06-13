台中東區尚武段社會住宅 2023下半年受理申請

【撰文｜唐祖湘、照片提供｜台中市住宅發展工程處】

「東區尚武段社會住宅」，是台中目前最大量體的社會住宅，建築樓層為地下4層、地上14層，共4大棟，2樓以上提供居住單元，共計800戶。是一座結合生活、工作、居住元素，並設有共同交流空間，為住戶打造優質有品味、人情味濃厚的居住環境，預計於2023下半年公告招租、受理申請。

對於社會住宅，你的印象是什麼？眼前這一座社區，地處交通與生活機能完善的區域，與周遭環境、社區共融共好；在建築設計上，力求各戶空間寬敞，且每戶皆有良好的通風與採光，也會規劃不同房數的房型，以滿足不同家戶類型的需求；內部裝潢設計明亮、溫暖、通透，為減輕居住者的負擔，每戶也會配備基本傢俱或必要家電；社區具備完善的公共共享空間與設施，有專業物業管理進駐，維持並打理社區大小事。

以上都是台中市政府自建的社會住宅樣貌。不僅積極推動社宅數量，更追求各方面居住品質，因此在台中，社宅不只是社宅，更是「好宅」！

市長盧秀燕曾表示，無論是設施、居住環境，台中社會住宅提供的服務比「豪宅」還要好，並強調運用市府能量營造地方鄰里互動，不僅讓社區好，還讓鄰里關係共好。

台中市住宅發展工程處總工程司陳靖怡表示，「我們希望透過社會住宅，回歸居住的基本需求。不少居民入住社宅後反映，居住在像這樣空氣通透、採光明亮的舒適環境，生活品質明顯改善許多。」

此外，台中的社會住宅也因地制宜融入社會服務站、日照設施、托嬰中心、幼兒園等社會福利設施，以便滿足住戶與周遭居民需求。在空間規劃上，則盡量縮減私人使用面積、減輕租金負擔，同時增加共享場所，希望透過空間設計創造更多交流的可能性。

東區尚武段社宅 追求美好生活的新設計

東區尚武段社宅為台中市政府自建的第7棟社宅，加上民間回饋的社會住宅，為台中市的第9棟社宅，地處東區自由二街、富榮街與福仁街交叉口，緊鄰台中公園與一中街，周邊鄰近台中火車站，大眾運輸發達。附近也有台灣體大、台中科技大學、中國醫藥大學、台中一中等學校，可謂集交通、學區等生活機能於一身。

陳靖怡指出，市府自建的每一案社宅在設計規劃時，都會考量周遭社區環境以及當地歷史脈絡，讓社宅與周遭社區能夠建立共融共好、互助合作的關係，也希望能夠透過社會住宅改變大家對於居住生活的想像。東區尚武段社宅因鄰近商圈及多所學校，充滿年輕氣息，故以創意育成基地作為發想，以結合設計、創意的育成孵化基地，並實踐生活、工作、居住相結合的空間設計，是其獨特之處。

舉例來說，房型方面除了傳統的1、2、3房的房型，還設計有共居和SOHO房供選擇，每戶皆配有冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等家具。其中一棟樓12至14層，共36個1房型單元規劃的共居房型，就是類似求學時期與同學一起在校外租屋的生活樣貌，除套房能擁有個人獨享天地外，亦具備共享客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作之場域，希望藉由增加互動的公共空間，讓家成為居住者關懷與支持力量，是頗為創新的設計。

陳靖怡形容，這是一種「類家人」的概念，「來自四面八方的人來到台中打拼，親人都不在身邊，共居的夥伴就像是都市裡的家人，回家後可以一起煮飯、聊天，從事休閒娛樂，重建人與人連結的社群感。」

另一棟樓12至14層，共21個1房型單元成立SOHO房型，則提供生活與工作結合的居住或生活空間，室內家具採收納折疊式設計，可以是居所，也可以當作工作室，落實自由、彈性而新型的生活和工作方式。

綜合上述兩種居住型態，東區尚武社宅定位為台中市青年創業基地，希望未來能成為台中成功創業者的搖籃。

東區尚武段社會住宅的頂樓甚至打造了融合綠意的跑道。

導入軟硬體資源 鄰里關係共好

為避免都市住戶搭電梯就直接走進家門，長年下來左鄰右舍互不相識，東區尚武段社宅除解決居住問題、亦藉由設置讓住戶交流的共享空間，凝聚社區意識，例如，每棟社宅都有一個錯層平台，讓居民在回家的路徑上增加可以停駐的空間，做為引導鄰居相遇、打招呼的場所，建築中也分別設置多功能教室、瑜珈教室、交誼廳、屋頂農園等多樣設施，讓住戶透過互動聯繫出好感情。

東區尚武段社宅並規劃有店舖、運動中心、社會服務站、設計育成中心、托嬰中心暨親子館等多元附屬設施，一方面全方位照顧社會住宅住戶所需，另一方面也能透過社宅興辦補足當地欠缺的公共設施，店舖部分將由全家便利商店進駐，運動中心及社服站則將由弘道老人基金會進駐營運，提供體適能、瑜珈等課程，社會服務站則派社工長期進駐，主動且即時提供照顧與關懷，住戶及附近民眾還可將小孩就近送托嬰中心，滿足日常生活所需，亦達到敦親睦鄰的效果。

目前台中已完工、開工的社會住宅戶數逾7,000戶，後續目標至10,000戶，未來加計中央興辦戶數8,000戶，總計可提供逾1.8萬戶社會住宅，陳靖怡指出，設計上繼續朝向共居文化進行，希望創造居住空間不同價值，「除了建材設備，也要有好的生活場景，可以讓住戶容易享受陽光與空氣，與人交流、鄰居互助不冷漠，希望帶給市民好的居住體驗，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。」

台中市政府積極興建與推動社會住宅戶量，以減輕青年、弱勢民眾居住負擔。