打造富足宜居家園 台中力拚招商投資

【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府經濟發展局】

從好市多北台中店、三井OUTLET台中港二期，再到近期開幕的東區三井LaLaPort購物中心，市府團隊落實「前店、後廠、自由港」經濟富市三政策，期望在疫後經濟復甦之際加強招商投資，持續創造更好的投資環境。

位於台中市東區的三井LaLaPort購物中心，是日商三井集團繼台中港OUTLET購物中心後在台中的大型投資案，於今年5月中正式營運，剛開幕便引發熱烈討論，吸引大批民眾朝聖。這個佔地超過2萬坪、匯聚近300個品牌的消費娛樂天堂，可滿足消費者的多樣化需求。

在百貨零售業的投資案中，不僅有三井集團，日商廣三SOGO也看好台中前景，取得高鐵台中站前的「超級娛樂購物城」投資權；另一方面，在大型量販店、離岸風電業、半導體等產業，也分別吸引美商好市多、德商西門子歌美颯及美商美光等知名集團投資台中。

5月中正式營運的LaLaPort購物中心，是日商三井集團在台中的大型投資案，估計帶來2,500個就業機會。

四大優勢 成為備受國內外企業矚目的投資場域

「台中最主要具備優勢的交通區位、完整的產業群聚、龐大人口紅利帶動的強勁消費動能，以及專門排除投資障礙的單一窗口等4大優勢條件，因而成為備受國內外企業矚目的最佳投資場域。」台中市政府經濟發展局局長張峯源一語道出台中在投資招商方面的4大優勢。

張峯源進一步解釋，在交通區位上，台中除了因為地理位置居中，本來就是中台灣的商業核心外，同時也具備高鐵、台鐵、捷運的交通優勢，自2021年中捷綠線通車以來，又進一步完善從高鐵到市中心的公共交通基礎設施，並帶動捷運沿線區域的商業發展。

在產業發展的部分，台中具有優異的機械製造產業基礎，除了在工具機產業方面，名列全球第五大出口地外，更是手工具、光電、航太及風電等尖端產業的重要聚落，在全球產業快速分工的當下，可充分扮演好特斯拉、蘋果等國際大廠的關鍵零組件供應角色。

除了地理與產業基礎優勢外，台中擁有超過280萬的人口優勢，更磁吸了苗栗、彰化、南投等鄰近地區的消費人口，因此成為許多商業投資的首選之地。「根據財政部資料顯示，2022年台中的營利事業年成長家數超過7,000家，而今年疫情解封，產業專家也特別看好台中的百貨零售、餐飲等內需產業的發展！」張峯源補充說明。

2019年7月，經濟部為鼓勵台商回鄉，推出「投資台灣三大方案」，而市府也在此基礎下，率先六都成立「台商專區」，提供投資人諮詢和服務的單一招商服務窗口外，更同步成立「招商工作小組」，由張峯源局長親自率領工作小組訪視企業，協助排除投資障礙，至今已訪視近170家企業，顯見市府力拚招商投資的決心。截至今年4月，獲得「投資台灣三大方案」補助的台中廠商數已達269家、投資金額近3,190億元，除穩居六都第一外，更間接創造超過2萬3,000萬個就業機會，成績斐然。

積極推動經濟富市三政策 招商成果看得見

看準台中的投資招商優勢，市長盧秀燕所提「前店、後廠、自由港」的經濟富市三政策，市府團隊在上述政策的基礎下，透過一系列產業輔導措施，協助企業排除投資障礙。

所謂「前店」指的是藉由興建會展中心及舉辦各式展覽活動來強化台中的展銷能力；「後廠」則在於強化台中既有的產業聚落技術能力，以成為全球供應鏈的重要核心；「自由港」則是鬆綁體制，並結合在地特有的海港、空港、高鐵港優勢，讓台中成為一個自由港的全國樞紐。

不僅重大基礎建設均有顯著進展，如台中國際會展中心、綠美圖，於2022年先後上樑，邁向完工階段，台中巨蛋則已完成公開招標。市府經發局也在上述3項目標的準則下，進一步規劃招商輔助策略，包含：主動邀集相關的中央與地方權責單位，召開跨局處投資障礙排除協調會議，提供企業完整明確的問題解決方案；協助企業向勞動部申請外籍營建工解決缺工問題；完善基礎建設及交通路網，持續尋找適合的地點開闢產業發展園區，滿足相關產業的用地需求。

全台唯一美術館與圖書館共構建築「台中綠美圖」，主體工程預計今年底完工。

台中國際會展中心（上）工程進度超過80%，台中巨蛋（下）今年已公開招標，讓企業擁有可以安心發展的環境，扎根台中持續投資。

在上述的積極作為下，近期台中市陸續完成許多重要的投資案，像是在百貨零售業的部分，日本指標企業三井集團投資150億元，打造台中港OUTLET二期與東區LaLaPort，前者為台灣首座海港型購物商城，一、二期合計每年吸引超過800萬人次造訪，更帶動海線的經濟繁榮；後者預估可創造超過2,500個就業機會，同時也可串接周邊的建國市場、帝國糖廠與綠空廊道等景點，讓東區成為台中最熱門的一日遊景點。

綠空廊道串連了鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈。

另一間百貨零售產業的指標性企業—廣三SOGO，也與桂亞國際股份有限公司組成「第一大國際開發」，取得位於高鐵台中站前第一排的「超級娛樂購物城」開發權，預計2026年完成營運工程，未來除有望為台中創造1.6萬個就業機會，更將成為集結百貨購物中心、國際多功能展示場、國際五星級酒店、AI商務旅館等多項設施的全台最大購物商城。

除了百貨零售業，另一個被吸引到台中投資的重要產業，正是與淨零碳排趨勢息息相關的離岸風電產業。在夕陽西下時分，走進台中港便可看見德商西門子歌美颯、艾納康，與丹麥商沃旭能源等國際風電大廠陸續進駐，攜手在地產業鏈共同建置「台中港離岸風電產業專區」，未來將成為亞太地區的風電樞紐帶。

風電業者德商西門子歌美颯於台中港投資興建在歐洲之外的第一個機艙組裝廠，將創造更多就業機會。

不只完善投資環境 更為市民打造幸福宜居家園

張峯源表示：「有別於雙北地區是金融服務業與企業總部的群聚城市、新竹是半導體產業重鎮，台中的優勢在於我們擁有完整且舉足輕重的精密機械產業聚落。」

放眼未來，市府團隊將持續透過招商輔助策略的落實，加速企業投資落地，並協助既有傳統產業進行轉型，使其跨足智慧製造領域，同時建構半導體、機械、光電綠能等高附加價值產業；另一方面，則透過提升薪資水準、推動青年一站式就業服務、生育津貼的補助及社會住宅的興建等措施，為市民打造幸福宜居的家園。

市府團隊積極尋覓適合地點規劃及開發產業園區，力求滿足產業用地需求，其中太平產業園區已於2021年開發完成，引進45家廠商。