感受「臺中好橘」 多汁甜美滋味

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府農業局】

台中是全台主要的柑橘產區，每年產季之時，走入柑橘產地，可見黃澄澄的柑橘在綠意間結實纍纍，並散發出誘人的果香。為傳遞將這份美好滋味，市府農業局整合在地農會，打造「臺中好橘」品牌，透過線上線下串聯的行銷模式，逐步讓「台中有好橘」的城市印象深入人心。

市府農業局創立的「臺中好橘」品牌，透過禮盒包裝、聯名活動等，期望讓更多人認識台中的農特產品。

在東勢、石岡、豐原、新社、和平及北屯等地區，由於氣候溫和涼爽，特別適合柑橘類水果生長，每年從10月開始至隔年的5月，會陸續出產酸甜多汁的椪柑、桶柑、茂谷柑等不同品種的橘子，深受消費者的青睞。

為更有效地將這份多汁甜美的好滋味推廣給更多消費者，2020年台中市政府農業局特別整合在地產區的農會資源，以環保永續、在地文化與照顧農民等3大目標，共同創建擁有產銷履歷與友善栽培的「臺中好橘 Top Orange」品牌。同時因應數位行銷趨勢，舉辦多場線上串聯線下的行銷推廣活動，協助農民拓展市場，讓更多人認識屬於台中的美好農特產品。

台中市政府農業局表示，台灣素有「水果王國」的美名，像是屏東蓮霧、台東釋迦、高雄荔枝、台南芒果、苗栗草莓等多樣化高品質的水果，而台中是茂谷柑與椪柑的全台最大與第二大產區，因此多年來除了持續透過產業輔導協助各個產區的農會進行產業升級外，更期待透過「臺中好橘」品牌的建立，增加市場區隔，進而提升品牌形象和宣傳效益，為在地農民創造更高收益。

創造聯名機會 提升品牌知名度

自「臺中好橘」品牌創立以來，農業局便積極與不同的食品業者展開合作，藉由雙方共同打造新產品的模式，為在地柑橘產業創造新價值，例如：2020年與台灣水果冰棒知名品牌「春一枝」攜手合作，開發「茂谷柑」口味的台中限定聯名冰棒，提高茂谷柑產品的附加價值；近期，農業局則與在地糕餅業者「1% Bakery」合作開發椪柑口味的季節限定乳酪蛋糕，清新香甜的口感深受消費者喜愛。

此外，農業局也輔導豐原區農會開發椪柑汁，更與塔拉朵義式冰淇淋店合作，以臺中好橘品牌，研發柑橘雪酪，完全不含一滴牛奶成分，純粹以台中在地椪柑榨汁調配製成的雪酪，有剉冰口感，加上柑橘酸甜且天然的風味，最適合炎熱天氣品嘗。

天然豐原椪柑等柑橘類及白葡萄水果壓製而成的椪柑汁，有著酸甜好滋味。

臺中好橘」品牌促成豐原區農會與塔拉朵義式冰淇淋店合作，研發柑橘雪酪。

除了透過異業合作打造出別具特色的產品外，農業局也媒合「臺中好橘」參與在地的大型實體活動，藉此提高品牌的曝光度，包含2022年10月與職棒球隊中信兄弟進行跨界合作，舉辦「這橘我來」行銷活動，邀集球迷到洲際棒球場觀看賽事的同時認識品牌，並以行動支持在地農民與高品質農產；同年10月中，則與爵士音樂節共同行銷，結合柑橘與花卉元素，於市民廣場旁設置「花現好橘」裝置藝術，讓民眾在享受爵士樂之餘，也能認識屬於台中這座城市的產業和文化特色。

2023年3月，世界棒球經典賽（WBC）在台中舉行，農業局也發揮主場優勢，以「這橘我來，臺中好橘」為主軸，透過線上結合線下的行銷模式參與這場體育盛會。在賽事現場，特別打造可愛溫馨的攤位，也精選優質農特產品進行展售，包括外埔區香芋冰淇淋、豐原區椪柑汁、大甲區紫香芋薯片等；同時也以數位推廣的方式，每日發布精彩的圖卡，搭配現場播放的精彩活潑品牌廣告短片，向全世界的朋友介紹台中柑橘的美好。

農業局在今年3月的世界棒球經典賽中發揮主場優勢，以「這橘我來，臺中好橘」為主軸，行銷台中的農特產品。

藉食農教育、銷售通路

延伸品牌觸角

特別的是，農業局除了致力於向消費者推廣銷售「臺中好橘」，亦同時將觸角鏈結到「食農教育」面向，帶動民眾對台中在地農產品的認識與支持。2021年底至2022年春天的柑橘產季期間，特別以「沒有人是橘外人」作為主題，於國立公共資訊圖書館策劃食農教育展，加深消費者對台中柑橘產業的認識，以及對於「臺中好橘」的品牌認同。

在拓展銷售通路方面，農業局除了持續與家樂福、全聯、愛買、好市多等實體通路合作販售本市柑橘的優質產品，也借重網路力量 ，與霧峰區農會建置的網路商城——「普利共好商城」合作，在網站中特別增設「臺中好橘」專區，讓消費者可以透過更便捷的方式，買到優良的柑橘產品。

市府農業局更積極輔導農民團體外銷柑橘，不僅可平衡國內市場供需、穩定價格，也持續開拓海外市場，每年穩定外銷超過1,000公噸柑橘至日本、馬來西亞、新加坡、汶萊等國家，打造台中水果優良品牌形象。

台中擁有優質的柑橘以及加工產品，農業局也邀請民眾好好地認識「臺中好橘」，這個充滿魅力的品牌！

市府農業局積極輔導農民團體外銷台中優質茂谷柑至馬來西亞。