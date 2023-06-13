行車禮讓停看行 行人優先安心行

【撰文｜唐祖湘、圖片提供｜台中市政府交通局】

根據交通部道路交通安全督導委員會的統計顯示，2022年台灣有394位行人因為交通事故死亡、1萬6,757人受傷，平均每天有近47位行人在道路上傷亡。近期數起車子不禮讓行人造成的傷亡意外，讓國內交通與道路設計再度成為民眾關注焦點，「台中身為台灣第二大城，更要積極改善交通。」市長盧秀燕強調，一定要維護道路安全，讓行人獲得尊重、安全獲得保障。

稽查公車路口停看行 確保行車安全

鑑於行人路權相對弱勢，市府第一優先做的就是嚴加取締，今年3月率先全國辦理「行人正義大執法」專案，強力取締車輛行經路口不暫停禮讓行人，專案期間已取締9,107件，希望藉由強力執法手段，讓駕駛養成行車時讓行人優先通行的習慣。

台中市擁有多達200餘條公車路線，公車駕駛身負將乘客載到目的地的重要任務，也必須嚴格落實路口停看行等行車安全機制，台中市政府持續實施路口稽查，去年12月29日起至今年1月，共稽查971輛公車，計16輛公車違規未停讓行人，今年2月至4月份共累計稽查711輛公車，計6輛公車違規未禮讓行人，每案處以5,000元罰款。

「維護友善交通環境，公車行車安全絕不容忽視。」台中市政府交通局長葉昭甫強調，公車駕駛在轉彎時須注意「停、看、行」三字訣，確保用路人及大眾運輸安全，若公車駕駛違規未停讓行人，一定究責到底，絕不寬貸。

駕駛視線死角經常是車禍肇事原因，市府交通局持續輔導各公車業者提升車輛安全設備，規劃補助台中市客運業者可以執行盲點偵測功能的先進駕駛輔助系統，讓駕駛除了直接目視注意車外狀況，也能利用感測器偵測大客車車體周遭環境，強化主動提醒功能，降低視線死角及駕駛行為中的人為失誤，以維護行人用路安全。

台中市政府警察局取締汽機車路口不停讓行人，維護市民安全。

增設專用時相 小綠人變綠巨人

近期中央提高相關罰鍰， 自3月31日起，汽車行經行人穿越道，或是轉彎時不暫停禮讓行人優先通行，最高罰3,600元、機車罰1,200元。台中市警局配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，自今年5月起規劃執法專案勤務，並於每週五、六同步在各分局轄區易肇事路口及易違規路口，配置警力強力取締，統計5月1日至14日，2週共取締11,380件，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締9,910件最多，呼籲民眾勿貪圖一時便利違規停車，影響行人用路安全。

為使行人安心過馬路，台中市政府交通局特別針對人行流量大，易導致轉向車輛與行人交織的地方劃設行人專用時相，至去年底共有26處行人專用時相，今年再新增4處達到30處行人專用時相路口，希望藉由時間區隔人車，降低人車衝突，提升安全性。

「台中市的交通號誌揪感心！」很多長者看到十字路口的行人專用號誌燈，原本鏡面呈現會跑步的「小綠人」長高了，原來是號誌鏡面放大，變成「綠巨人」，而且還會配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠、下次再過」、「穿越馬路請勿低頭」、「注意轉彎車」等警語，讓市民過馬路時十分有感。

市府交通局設置的行人專用號誌燈和路口警語，貼心提醒民眾過馬路需要注意安全。

葉昭甫指出，一般行人專用號誌燈的邊長為20公分，因應醫院、商圈與重要節點，有很多高齡民眾出入，考量其視力問題，特別將行人燈鏡面放大到邊長30公分，跑步的小綠人明顯易見，民眾都覺得放大版的小綠人更吸睛，有效提升行人號誌辨識度。

另外，為提供行人安心通行的道路空間，交通局在南區行人穿越道試辦LED感應照明燈，交通號誌綠燈時，感應行人穿越馬路，照明光源即會亮起，增加能見度，輔助汽機車駕駛注意路況，在小綠人倒數7秒時，感應式照明還會「放閃」，提醒行人快步過路口或等下個綠燈再通行，常於交通尖峰參與協勤的義交表示：「民眾覺得過馬路像走在光芒四射的伸展台上，晚上光線清楚，安全多了！」今年將分階段於重要交通節點、學校、醫院及行人穿越量大的20多處路口評估擴大設置。

改善校園周邊步道 建立人本友善環境

為完善全齡友善人行道與無障礙環境，台中市政府建設局也提出一系列策略，建設局長陳大田表示，包括縮減路口擴大人行空間、縮短行人穿越距離並配合停車帶或設施帶、擴大路口轉角處人行空間、減少行人馬路滯留時間並保障人行道淨空間、無障礙斜坡道遠離路口、設置導盲設施或增設車阻與庇護島等，讓民眾感受人本友善的交通環境。

截至今年5月，台中市人行道建置總長度達1,839公里，過去4年也優化95所學校通學步道，成果全國第一；日前積極爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲營建署第一階段核定補助北屯區軍功國小及沙鹿區公明國中2案，兩校周邊人行道均有鋪面老舊、人行道寬度不足、缺乏無障礙坡道及家長接送區等情況，將由建設局、教育局、交通局等跨局處分工，協助學校以人本無障礙通用設計原則辦理改善，整體規劃周邊通學人行環境及接送空間，營造安全的學童上下學步行環境。

市府建設局、教育局、交通局合作分工，持續優化通學步道，提供學童安全的步行環境。

交通問題並非一朝一夕能夠解決，需要政府和市民的共同努力，台中市政府將繼續打造行人友善的城市文化，未來透過不斷的改善和協作，讓交通變得更加便利和安全，行人路權亮起來。

市府交通局邀各家客運業安全宣誓，要求公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。