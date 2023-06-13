大眾運輸網完善 輕盈移動大台中

【撰文｜邱睦容、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

台中市的大眾運輸網綿密，無論是捷運、公車或公共自行車（YouBike 2.0）皆建置完善，讓你即使不開車或騎車，也可以自在又便利地利用大眾運輸網，輕盈移動於城市與近郊。

捷運：風景區到高鐵 一線暢通

2021年4月底正式啟用的台中捷運，營運迄今已2年多。以北屯總站為起點，高鐵台中站為終點，共18個站點，沿線周遭涵括觀光景點、公園、美食商圈等。

如果是初次搭乘捷運，建議可儲存一份「台中捷運觀光地圖」到手機裡，地圖中列有幾大觀光景點和商圈，也提供簡要的交通轉乘方式與時間建議，讓人規劃行程不用再一個頭兩個大。對於搭乘高鐵、台鐵或國道客運來到台中的朋友，透過搭捷運再轉乘公車、公共自行車，是一個便利的選擇。

公車：暢遊台中的神經網絡

另一個常被使用的大眾運輸則為市區公車，穿梭在台中的道路上，築起了綿密的交通路網，而近年來也積極開發觀光公車，如「台灣好行-台中時尚城中城線」、「山（153-谷關線）」、「海（309-高美線）」、「屯（151-阿罩霧線）」。這4條路線都分別可以從火車站及高鐵站出發，轉乘相當方便。

台中市觀光公車153-谷關線以山城「山林綠」作為車身設計代表色。

其中，觀光公車路線「台中時尚城中城線」串連了市區的熱門景點，如：台中州廳、台中公園、帝國製糖廠、國立台灣美術館、國立自然科學博物館、審計新村、草悟道等，當然還有吃吃喝喝都能一次滿足的一中商圈。城中城線，可以說是一條探尋台中的最佳路線。

而在市區公車方面，在路網完成後，下一步最能讓人有感的，就是公車硬體的提升。台中市今年補助核定達408輛電動公車，截至5月下旬已有271輛上路。電動公車的優勢在於能源使用效率高、大幅減少空氣汙染、減少溫室效應，不僅降低環境負擔，且公車行駛時安靜無噪音、乘坐平穩舒適，提供乘客良好的搭乘體驗，是節能又減碳的好選擇。

台中市逐步提升電動公車比例，數量在去年即已超前達標。

YouBike 2.0：

串連大街小巷的分子運輸

當然，公車和捷運的路網再密，也總有些路線稍微偏離了想去的地方一些些，這時候就是YouBike 2.0出馬的時候。

台中擁有全國數量最多的YouBike 2.0站點，截至今年5月24日建置數量已達1,309站，從市區到海線、山線，都有站點設置。無論是工作、上學等日常通勤，或想靠著雙腳一日暢遊山海，還是鑽進未曾見過的小巷發掘新事物，都可以借重YouBike 2.0，由於站點夠多，借還車都相當方便。

如果擔心腳力不夠，也可以租借深橘色車身的電動輔助車。台中市是六都中第一個導入電動輔助車的城市，目前已有300輛電輔車在大街小巷，讓騎公共自行車不再是一件費力的事情，也可以是穿梭在大樓與綠樹中，優雅的風景。

公共自行車的站點密集，方便隨時租借。

無論是假日想帶孩子到郊外、公園走走，不想塞車在路上；或是閨蜜、好友想出門大啖美食，卻擔心自駕對路況不熟；甚至是沒有自己的交通工具，又想各個好玩景點跑透透，透過縝密完善的大眾交通運輸建設，就能串起點和點，既省時、省錢又省力，也能替節能減碳盡一份心力。

深橘色車身的電動輔助車，也是台中市民眾通勤或出遊的好選擇。