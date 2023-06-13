與世界共好 友善環境！消費新選擇

【撰文｜邱睦容、圖片提供｜二八樹巷藝術文旅、綠宿行旅、許愿、enrich restaurant & café、上下游News&Market（新聞市集）】

旅行作為身心的調劑，已經是日常生活不可或缺的一部分，而現今訴求減碳的時代中，有沒有可能讓減碳與旅遊並存？其實只要透過適當的住宿和飲食選擇，就可安排一場同時兼顧生態環境的旅遊。

跟著評鑑 一起綠色消費

你的每一次消費，都在為你理想的世界投票。」這是生態環保倡議家安娜．拉佩（Anna Lappé）的名言。

綠色消費是一種在日常生活中可採行的生活方式，包含減量消費(Reduce)、重複使用(Reuse)、回收再生(Recycle)、講求經濟(Economic)、符合生態(Ecological)及實踐平等(Equitable)。也就是自我們的消費行為開始，實踐綠色生活，而旅行也可以是其中一環。

市府推行有關綠色消費的計畫，其中就包含了以「做好源頭減量（不主動提供一次性用品）、使用在地食材（優先使用國產食材）、推行惜食點餐（提供餐點份量調整服務）」等三大要點所選出的「綠色餐廳」，以及「呼應消費者綠行動給予房價優惠、提供用餐優惠券、商品折價、套裝行程或旅遊景點參觀優惠等回饋，或自節省備品費用中提撥部分經費，贊助推廣環保活動」措施的「環保旅店」等等。民眾皆可利用台中市綠色消費地圖查詢：

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光牆連結環境意識：綠宿行旅Green Hotel

踏進位於草悟道附近的綠宿行旅，就能感受其秉持著「環保」的精神。1樓大廳，陽光會穿透7層樓的天井灑下——旅館在起造之時，便考量到增加採光以減少對於照明設備的依賴，而貫穿天井的，則是用2萬6,000個寶特瓶築起的「心之光牆」，這座LED光牆不僅可以用專屬 APP進行互動，增添旅客驚喜，更重要的是，這些寶特瓶都是早期旅館回收品的再利用，公共藝術的打造不僅環保，也是守護環境初衷的提醒。而旅館使用的能源設備，捨棄燃燒性燃料，以熱泵替代，作為熱水、空調的能源，讓旅館的日日營運，都在為環保盡心力。

陽光透過天井灑落用回收寶特瓶築起的心之光牆，象徵綠宿行旅強調的環保特色。

綠宿行旅還提供了「守護地球環保專案」，專案房型不提供備品及盥洗用品，但相對地提供入住折扣，以及贈送套餐式早餐。此外，還提供住宿的旅客借用自行車，當騎著車暢遊城市之時，就是低碳旅行的一種實踐。

綠宿行旅館內可選擇是否需要牙刷等備品與借用自行車，顯示了為環保盡的心力。

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以樹為名 住進自然：二八樹巷藝術文旅

位於逢甲夜市附近，二八樹巷藝術文旅的一側面向著路樹成蔭的公園，陽台上種植了比人還高的植栽。白天，大面積採光流洩入屋，襯著綠意，身心都受到和煦的洗禮；夜晚，則可在陽台感受徐徐晚風，享受寧靜。

陽台的植栽和公園綠意相輝映，呼應二八樹巷藝術文旅之名。

二八樹巷藝術文旅，建築如其名，1樓大廳牆面使用的是回收木棧板，請師傅費心多磨建造而成，重複使用木材，就可以避免二次砍伐樹木。

二八樹巷藝術文旅的一樓大廳牆面，是使用回收木棧板打造而成。

除了旅館建築，二八樹巷藝術文旅對環境友善的意識，也體現在旅客服務上。提供給旅客的洗漱用品，如牙刷、梳子等，使用可分解的小麥材質，不僅質感提升，也降低了塑膠的使用；洗沐用品則選用訴求零碳的台灣在地品牌，支持永續減碳行動。至於公共區域，無論是節約安排開燈時段，或是堅持不使用一次性餐具的點心區等等，不經意的小細節，都有著守護地球的心意。

二八樹巷藝術文旅對環境友善的意識，部分體現在將牙刷、梳子換成可分解的材質。

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從產地到餐桌的心意：許愿

說起許愿，可以從店名的「愿」字講起——「原」和「心」代表著「原來的心意」，所許下的，則是連結產地和餐桌的初衷。許愿主要供應預約制餐食，以及自家烘焙麵包，所用食材都來自理念合拍的農場，並精選友善環境的食材，隨著節令更換菜單，從餐桌領略四季風景。

雖已是「綠色餐廳」，也榮獲不少獎項，但許愿還要做更多，主要的負責人媛婷與竣為，不僅要掌廚、上菜和接待，和客人的互動往來之間，從不忽略的環節是為每一道料理進行「說菜」，因為他們深信，友善環境不只是把食物吃下肚，更包含了廣泛的社會關注、議題參與。

參與各種活動是許愿關注社會議題與環境的行動之一。

因此，在繁忙的店務之餘，許愿也擔任食農教育志工，或是參與西海岸濕地保護、猛禽保育、原住民傳統領域等議題。有了親身實踐的經驗，最後再把所見所聞帶回來，以結合演講與餐食設計的特色餐桌呈現，收入再部分回捐給相關單位。如去年所辦理的「猛禽餐會」，主軸為「島嶼友善餐桌 — 如果我是老鷹」，邀請了研究者到餐桌前分享，並以老鷹的聽覺、視覺與味覺設計相關菜單，今年則預計以深受風電與光電影響的西海岸地區為題，將在地重要產業的牡蠣與赤嘴（環文蛤），以及社會議題的討論一起端上桌。

許愿提供的料理，皆採用友善環境且符合時令的食材。

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「食」尚中西式蔬食：enrich restaurant & café

木質餐桌上，像捧花一般的「無花果沙拉」，在生菜中點綴著隨著季節更換的醃漬物，許多人便是為了這盆沙拉，慕名來到enrich restaurant & café。

無花果沙拉和各式中西合併的季節蔬食，是許多顧客慕名而來enrich restaurant & café的原因。 -------- 5 美術館旁的農產基地：上下游News&Market（新聞市集） 位於美術館旁邊的園道，沒有偌大招牌吸引目光，只有綠色植栽爬滿門面，以及偶爾傳出的花生香氣，陣陣撲鼻，成為隱形招牌。這裡是網路媒體「上下游News&Market新聞市集」在台中的實體據點。 很難想像在高樓大廈中，藏身著這樣一處連結著農友與市民的地方，除了常溫乾貨，還販售有產地直送的新鮮蔬菜、水果、小農雞蛋牛奶，以及週週配送的新鮮豆製品等當季時令鮮品。 創辦人蕭名宏表示，之所以選擇台中，是因為這裡就是他的家鄉，相較於在網路上販售產品，實體空間能有與更多族群接觸的機會，溝通靠的不是口號的說服，食物本身即是傳達理念的介質。 上下游最具特色的產品，便是在店內用小型機器直接加工、每週現磨的花生醬，讓台灣的雜糧，能以無添加、最新鮮的呈現。另外，融合了12種在地、自然栽培水果乾的「12味水果乾禮盒」，搭配中英日語的水果介紹摺頁，更是廣受喜愛的商品。 圖說 1-2：上下游最具特色的商品，就是每週現磨、自然無添加的花生醬。 3-4：運用「食物」為媒介，上下游連結起農友與消費者。

開業6年來，他們堅持以在地食材，靈活運用西餐的各種烹調手法——結合烘蛋、薄餅、牧羊人派等，讓蔬食吃起來不像傳統的「呷菜」（吃菜），廣受各族群喜愛。不只有西式的選項，enrich延伸蔬食料理品牌新創立的餐廳「日春堂」，則是以中式創意料理的形式，讓蔬食融入三餐。

自我要求甚高的主廚陳彥嘉（Webber），每年5月底跟10月底都會固定為餐廳換菜單，雖然烹調手法、備餐步驟要因此跟著調整，但唯有這樣的做法，食材才能符合時令，也藉此讓蔬食千變萬化的面貌，呈現給所有來用餐的客人，在驚喜中達到推廣蔬食的目的。

Webber預告，今年夏季預計推出的新菜色，就包含了南洋風味的芒果沙拉，運用香茅、檸檬葉，將芒果入菜；夏天也是各種瓜類的季節，澄黃的南瓜搭配香料，將在盤裡與大家一起迎接盛夏。

enrich restaurant & café為了推廣蔬食，運用不同烹調方式，讓料理吃起來絕對不是「吃菜」而已。

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美術館旁的農產基地：上下游News&Market（新聞市集）

位於美術館旁邊的園道，沒有偌大招牌吸引目光，只有綠色植栽爬滿門面，以及偶爾傳出的花生香氣，陣陣撲鼻，成為隱形招牌。這裡是網路媒體「上下游News&Market新聞市集」在台中的實體據點。

很難想像在高樓大廈中，藏身著這樣一處連結著農友與市民的地方，除了常溫乾貨，還販售有產地直送的新鮮蔬菜、水果、小農雞蛋牛奶，以及週週配送的新鮮豆製品等當季時令鮮品。

上下游最具特色的商品，就是每週現磨、自然無添加的花生醬。

創辦人蕭名宏表示，之所以選擇台中，是因為這裡就是他的家鄉，相較於在網路上販售產品，實體空間能有與更多族群接觸的機會，溝通靠的不是口號的說服，食物本身即是傳達理念的介質。

上下游最具特色的產品，便是在店內用小型機器直接加工、每週現磨的花生醬，讓台灣的雜糧，能以無添加、最新鮮的呈現。另外，融合了12種在地、自然栽培水果乾的「12味水果乾禮盒」，搭配中英日語的水果介紹摺頁，更是廣受喜愛的商品。

運用「食物」為媒介，上下游連結起農友與消費者。