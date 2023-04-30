老宅基地孵育青年創業夢

【照片提供｜黃建彬、撰文｜陳怡如】

選擇創業的青年們，勇往直前閃閃發亮的模樣，是追求夢想之路動人的一幕。而台中市政府的「摘星青年、築夢台中」計畫則提供了助力，幫助青年們更快圓夢，伸手摘下屬於自己那顆閃亮的星。

憇吃甜點｜青年互助 創業之路不孤單

蓊鬱大樹包圍眷村老宅，來到「光復新村」，時間好像也慢了下來。鑽進小巷，順著庭院樓梯爬上2樓，驚喜發現藏著一家甜點店「憇吃甜點」，「『憇』和『憩』同義，我們希望大家享受一段愜意時光；『甜』再加上『心』，也希望大家吃的開心。」創辦人陳立庭笑著說。

從小就對料理有興趣的她，大學唸餐飲管理，畢業後又在異國餐廳工作，有次她帶著拿手的提拉米蘇，幫大學同學張喬婷慶生，沒想到張喬婷一吃驚為天人，當下就決定：「我一定要找她開店！」

這款提拉米蘇好吃的祕密，在於同時加了奶酒、咖啡酒和蘭姆酒，酒香特別濃郁。陳立庭透露，這其實是個意外，大學有次在課堂上做這款甜點，不小心加了太多咖啡酒，本以為失敗收場，沒想到意外造就獨特風味。直到現在，這款提拉米蘇仍是店內招牌。

酒香濃郁的提拉米蘇一直是憇吃甜點的招牌。

為了創業，兩人先參加勞動部的課程，有位學員向他們介紹「摘星青年、築夢台中」計畫，這是台中市府為了協助20至45歲青年，一圓創業夢想的服務，不僅讓青年能以優惠租金進駐審計新村和光復新村兩大創業基地，在進駐的4年期間，也提供創業獎勵、諮詢輔導、媒合資源、創業課程等協助。兩人認為，這對新手創業非常友善，在創業之初便遞交申請，於2019年順利進駐光復新村。

負責操刀甜點的陳立庭，對食材特別講究，店裡的甜點，沒有華麗外觀，但保證吃得安心，「做出來的東西絕對是我們自己喜歡、也會吃的。」比如像季節限定的草莓選用來自南投國姓的無毒草莓，還有一系列有機花紅茶。

陳立庭坦言，第一次創業壓力不小，但進駐創業基地對他們幫助很大，光是開店就有租金優惠，疫情時期又再減免。她透露，當時因為觀光客銳減，兩人直接關門3個月，如果按市場行情，在沒有營運的情況下，還要繳3個月房租，負擔肯定不小。計畫也補助青年報名學習相關課程，每年最高補助50%費用，以5萬元為上限，陳立庭就經常參加甜點課程，持續精進自己。

也因為進駐基地，兩人認識一群夥伴，創業之路再也不孤單，「我非常喜歡村裡的氛圍，青年之間會互相幫助。」陳立庭說。有年聖誕節，店家便彼此串聯，舉辦集點活動，只要客人到店裡打卡或消費就可以集點，兌換小禮物，攜手合作一起提升買氣。基地創業夥伴的多元背景，也迸出更多火花。陳立庭表示，店裡的蜂蜜鮮奶茶選用的百花蜜，正來自村裡另一位創業青年「詹姆士農場」，保證純天然。

在計畫幫助下，陳立庭和張喬婷已順利展開第一步，去年12月也在竹北開了第一家分店，靠著在光復新村累積的養分，慢慢打造自己的甜點王國。

從光復新村創業起步的憇吃甜點，擁有優雅舒適的空間和食材講究的甜點。

愚室實驗所｜揮別擺攤生活 一圓開店夢

來到另一個創業基地審計新村，同樣也有為創業夢想堅持的青年。創立8年的插畫品牌「愚室實驗所」，由兩位大學同學李宥廷和張嫚宸共同成立，兩人從市集擺攤起家，到2018年申請「摘星青年、築夢台中」計畫，進駐審計新村，小店散發濃濃的復古風情，好似穿梭時空回到過往的日治時代。

念商業設計出身的兩人，過去從事美編、設計工作，其實一開始並沒有創業念頭。直到2015年，李宥廷趁離職空檔，參加台中「生活在舊城的30天」實習計畫，當時有個擺攤機會，兩人在很短的時間內想出角色與故事雛型，沒想到那次市集反應不錯，「很多人看到圖案都說好可愛！讓我們有點信心，覺得可以繼續下去。」張嫚宸說。

從那之後他們開始了「市集人生」，走遍台中大大小小的市集，還把版圖擴大至台北。雖然征戰不少市集，但許多市集都是一次性的，難以累積效益，而想要自己開店，成本又高。「所以摘星計畫對我們的幫助很大！沒有真的開店時，你不知道真實營運會碰到什麼問題，但參加計畫可以讓我們用比較優惠的租金，提早體驗開店的感覺。」李宥廷說。

愚室實驗所位於審計新村的空間有濃濃復古風情，商品更是充滿童趣。

顧問諮詢輔導 最有力的創業靠山

愚室的插畫世界，以解決人類的煩惱憂慮為核心，延伸出兩大系列，在白日夢系列中，角色因為做了逃避現實的白日夢而穿越時空回到過去；另一個解憂系列，則以人常有的煩惱，如人際、戀愛、工作出發。

負責創作的李宥廷，在畫畫時做足功課，像是角色穿越回去的「光食堂」、「東京堂時計店」等，都是過去真實存在的地方，也因為在台中創業，發展出一系列台中歷史建物的圖案，如台中車站、鈴蘭通、天外天劇場等，旅客入手格外有紀念價值。

一系列和台中相關的明信片，是旅人走訪此地時最愛入手的小物。

參加計畫不僅讓他們有實體據點，和更多粉絲互動，遇到疑難雜症時，也能諮詢顧問。張嫚宸透露，前陣子國外有人仿冒他們的圖案做成童裝，兩人雖然有去報案，但對於處理這類的法律問題還是沒有經驗，當時摘星顧問便提供法律建議，讓他們更加安心。計畫也會幫忙媒合曝光資源，讓愚室的角色融入在不同活動裡，獲得更多關注。

雖然創業維艱，「但只要看到粉絲的回饋，就是我們最大的成就感！」張嫚宸說，有對4、50歲的日本夫婦，曾在網路上買過他們的作品，實體店剛開張時，這對夫婦還特地來台中，只為了和他們見上一面。後來兩人跨海去大阪擺市集，不僅夫妻現身支持，就連夫妻的妹妹也一同前來，「讓我們在日本好像有親戚的感覺！」

「因為有這些機緣，加上計畫幫忙，我們才能一直不斷扎根，可以走到現在真的很幸運！」李宥廷有感而發的說。追夢之路，洋溢著花香，也佈滿著荊棘，只有奮勇前行，才能靠近夢想，點燃摘星的熱情。

顧客回饋對於各種插畫商品的喜愛，就是李宥廷（右）和張嫚宸（左）持續開發新商品的最大動力。