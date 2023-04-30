【撰文｜游苔、圖片提供｜震大金鬱金香酒店、台中豐邑MOXY酒店、台中李方艾美酒店】

無論是闔家出遊度假、情侶與閨蜜的小旅行，或是商務洽公，新開幕的國際酒店集團以別具特色的硬體設施、滿足各族群的服務，讓你不管在什麼時候造訪這座城市，都能擁有美好體驗，舒適又放鬆地享受在台中住一晚！

高空絕美景觀風格 台中李方艾美酒店

座落於台中火車站正對面，萬豪集團旗下五星酒店品牌台中李方艾美酒店，這座25層樓高、圓弧形建築結構的玻璃帷幕大樓，每間房都有落地窗，甫開幕就吸引許多名人、網美來打卡。

拜「中區第一高樓」的稱號所賜，旅客除了對李方艾美酒店的高空泳池引頸期盼，更期待的是在房間就能「看好看滿」的高空景觀。李方艾美酒店提供3種不同方位的景色，可欣賞到3種台中的多變面貌。最受矚目的就是面台中火車站這一側，居高臨下的俯瞰視角，台中車站裡彷彿變身湯瑪士小火車玩具一般進進出出，讓鐵道迷與小朋友興奮不已。

其他各房型依樓層高低及面向，也帶給旅客不同視野感受，有機會看到一望無際的大台中市景或是百萬夜景。

不過要提醒的是，訂房時雖然可以附註方位偏好，但能否如願還是得視當天房況而定，如果非常執著要看到火車站景觀，建議直上套房房型、一定100%心願達成。

雖然是國際品牌，但台中李方艾美酒店依舊在諸多小細節透露滿滿的在地元素，除了酒店四處可見大大小小的圓形意象、呼應東方哲學的「圓滿」概念，1樓大廳部分沙發採取「米袋」造型，呼應早年霧峰產米特色。在客房的地毯上，也融入台中市花山櫻花造型。

台中李方艾美酒店的大廳處處可見圓形意象的設計，呼應「圓滿」概念。

推薦入住飯店可以享用美味的英式下午茶，或是選擇有現點現烤燒烤區的自助餐廳、主打粵菜的中餐廳享用美食。

入住台中李方艾美酒店，可別錯過優雅又美味的三層盤英式下午茶。

人文薈萃 順遊推薦

台中李方艾美酒店鄰近許多知名景點，例如台中市役所、台中刑務所官舍群等等，可透過iBike或散步抵達，除了悠哉探索周邊歷史人文景點之外，還可散步前往柳川水岸，更別忘了周邊亦匯集許多美食小吃，可以安排大快朵頤一番。

蔚藍海洋度假風格 震大金鬱金香酒店

整片木麻黃林道散發出濃濃的度假氣息。佔地2.5公頃前港務局時代的宿舍與教育園區如今大變身，由震大集團引進荷蘭國際旅館品牌「金鬱金香」(Golden Tulip）是台中海線第一家國際級飯店。

以度假風格為主的震大金鬱金酒店，部分客房以藍色系波浪紋路的地毯展現海線印象。

客房間間都有大面積落地觀景窗，即使「廢」在房裡不出門也很愜意。仔細看，旅館內四處都藏有台中海線特色，風車和帆船造型的房號門牌、藍色系波浪紋路的地毯展現海線印象，大坪數客房更是利用家具堆砌出濕地沙丘與海洋緊密相依的浪漫意象。

園區內設有可容納百人以上的宴會廳、多功能展演國際會議中心、景觀花園、健身房等等，試營運至今，商務客、會議旅客與觀光為取向的親子家庭客群三強鼎立，面面俱到。考量到不同族群的旅行需求不同，也特別設計多元早餐選擇，除了基本的自助形式早餐，想要好好休息、睡晚一點的旅客，可以在11點半退房後，免費升級享用早午餐Semi-Buffet.中西式餐盤。

震大金鬱金香的餐酒館還規劃了娛樂與吧台座位空間，滿足不同客群需求。

震大金鬱金香酒店的餐飲也極富地方特色，全餐期供餐的Hoi Bistro＆Bar禾憶餐酒館主打摩登歐亞創意料理，其中最受歡迎的「震大東泉炸雞」是由「台中神醬」東泉辣椒醬製作出的創意韓式炸雞，是最佳下酒菜。

「震大東泉炸雞」是酒店餐廳禾憶餐酒館用東泉辣椒醬製作出來的招牌餐點。

逍遙海線 順遊推薦

震大金鬱金香酒店附近有三井Outlet、梧棲漁港、高美濕地等景點，適合來場悠閒的看山望海休閒之旅。若想讓身心靈都徹底放鬆得到滋養，除了走訪上述這些熱門景點之外，也非常建議花上半天時間感受梧棲老街在時光淬鍊之下散發出的沈靜之美！

時尚潮流美式風格 台中豐邑MOXY酒店

如果您喜歡嚐鮮、熱愛潮流文化，萬豪旗下潮流飯店品牌台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）簡直就是為您而生的住宿空間！

走進MOXY，迎面而來的大廳空間挑高而寬敞，工業浪板與創意交融的裝潢設計，每一個角落都很好拍，絕對是手機記憶體的頭號殺手。

服務人員遞上住客點購的珍珠奶茶口味的Moxy瓶裝調酒，吸睛度五顆星。飯店營運總監簡玉瀅表示，台中是珍珠奶茶的發源地，也是台灣享譽國際的國民飲品，因此將珍奶元素打造成創意調酒，開幕至今都相當受歡迎，連同飯店門口的大型珍珠奶茶造型裝置藝術品，也成為入住旅客必拍的打卡熱點。

台中豐邑MOXY酒店 門口和室內的大型珍珠奶茶造型裝置藝術品，吸睛度極高，是旅客喜愛的打卡熱點。

台中豐邑MOXY酒店另一吸睛設施則是頂樓的半露天酒吧，以大量霓虹燈營造摩登風格，充分展現活潑、創新的品牌特色。半夜若睡不著覺，不僅可在1樓交誼廳小酌，玩玩撞球檯、桌遊等遊樂設施，也可登高望遠，欣賞城市夜景。

不希望住客只把飯店當成睡覺的地方，台中豐邑MOXY酒店每個禮拜都會舉辦不同形式的派對活動，最受歡迎的莫過於頂樓Rooftop XOXO的烤肉派對，高空夜景搭配現烤美食與DJ現場音樂演出；或是1樓The Moxy Bar由專業舞蹈老師所帶領的騷莎舞派對，即便對舞蹈一竅不通，也可以輕鬆跟著節奏搖擺，搭配酒類飲品、更是放鬆心情。

也因為鼓勵旅客多花時間在公共空間創造人與人之間的交流，台中豐邑MOXY酒店的客房走的是小巧精緻路線，非常有創意地把桌椅等家具懸掛在牆上，讓住客依據實際需求取下擺放、打造客製化的室內空間。來到台中豐邑MOXY酒店，拋下所有你對酒店的刻板印象，享受一場自由、有趣、好玩、且道地的旅行吧！

不論是頂樓的半露天酒吧或是交誼廳空間，都展現台中豐邑MOXY酒店的創意、潮流風格。

文青潮流 順遊推薦

台中豐邑MOXY酒店距離台中捷運「豐樂公園站」僅幾分鐘，適合搭乘大眾交通前往，與閨蜜、情人來場台中小旅行。推薦可以順遊Park2草悟廣場，除了逛市集、拍照，還有許多獨家品牌進駐，值得探訪，例如：販售塊根植物、甜點的「酉5pm.twcaudex」浪漫玻璃屋充滿綠意；鹿港老街知名的日式點心專賣店「米弎豆MISATO」；知名漢堡店「Big Al's Burgers」也快閃前進台中。但也別把行程安排太緊湊，否則會錯過酒店舉辦的好玩活動喔！