多面向著手 優化營養午餐！

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜大享食育協會】

營養午餐是許多孩子一天之內最重要的一餐，因此，希望孩子在校吃得均衡、美味且安全，是家長的共同心聲。為了持續優化營養午餐，台中市政府從預算、硬體設施與食材等方面著手，全面優化營養午餐，畢竟孩子吃得安心，家長才能放心。

為了讓孩子吃得營養又健康，台中市政府逐年增加營養午餐相關補助，除了積極鼓勵各校選用「在地生產可溯源食材」、協助校園廚房設備汰舊換新；並結合民間單位如大享食育協會舉辦飲食教育研習，同時鼓勵各校廚房工作人員參加臺灣學校午餐大賽，從多方角度切入，逐年提升台中市營養午餐供膳品質。

市府團隊協助各校改善廚房環境及設備汰舊換新，以兼顧衛生與永續環保。

把關校園食安 吃出安心與健康

「食材」的安全與衛生關係著營養午餐的品質，市府團隊自2017年率先響應中央政策，鼓勵學童午餐優先選用在地生產的可溯源食材，截至去年底，全市314所學校「三章一Q」食材選用率高達96.61%，高居六都之冠。

教育局並以獎勵金制度，鼓勵午餐供應商增加有機米、有機蔬菜與產銷履歷蔬菜的供應次數，減少食物碳里程之餘，同時確保學生吃到最新鮮的當令食材，並透過餐盤認識在地農作物，有助於在地農業長久發展。

此外，為了強化學校午餐肉品的安全監控，市府要求全市各級學校的肉品供應商，一率採用經國產認證的肉品與再製品，若檢驗出瘦肉精（萊克多巴胺），將立即中止契約並公布名單，透過嚴格的監控，使萊豬遠離校園。

臺灣學校午餐大賽 以成績證明實力

台中的營養午餐不只為了食安議題而努力，更連續數年在結合了永續（SDGs）和食安議題的「臺灣學校午餐大賽」拿下亮眼成績！

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，營養午餐是每個地方政府責無旁貸的重任，於是大享參考日本民間組織做法，於2018年舉辦第一屆臺灣學校午餐大賽至今，為辛苦的校內午餐從業人員，打造值得驕傲的舞台。

台中地區學校營養師和廚師對於孩子食育的努力，在賽事中令大享食育協會印象深刻。

「台中市學校從上到下都非常積極參與每一屆比賽，並投注相當大的努力！」黃嘉琳指出，在眾多參賽隊伍中，她對台中市的營養午餐印象深刻，尤其第四屆獲得季軍的大鵬國小，以五味虱目魚柳便當及堅果地瓜燒濃湯，獲得便利商店鮮食部長青睞，「我自己也覺得超好喝的，有堅果有地瓜，很羨慕他們小朋友可以吃到這麼好吃的營養午餐！」後來這份餐點也於全家便利商店上市販售。

大鵬國小在第四屆臺灣學校午餐大賽獲獎的菜色曾經於全家便利商店上架。

她認為，營養午餐要好吃，不能光靠大魚大肉投其所好，而是要讓營養師與廚師透過專業，烹調出讓孩子期待的校園午餐。而她曾到訪台中多所校園廚房，看見許多校園營養師為了孩子的食育而努力，在許多細節上，都能看見媽媽市長對孩子的用心。

攜手讓營養午餐更好

大享也在去年與台中市政府合作規劃研習營隊，與300位學校午餐秘書、營養師分享日本營養午餐與食育教育等實踐方法，透過他山之石，為第一線廚房工作人員帶來新思路。

此外，黃嘉琳表示，台灣是融合多元文化的地區，飲食更有各式各樣的面貌，他們期待除了帶孩子品嘗異國美食之外，也能透過餐盤上的食育，讓孩子認識不同的國家「吃」的文化，例如他們近期就以東南亞飲食文化為主題，製作學校午餐廣播劇。

黃嘉琳相信：「午餐不只是吃一頓飯，小小的餐盤就是最好的食育場所。」於是大享將持續關注孩子們的營養午餐，希望讓孩子在營養均衡之外，還能透過餐盤學習飲食文化、健康管理、環境永續與正確選擇食物等議題，讓陪伴孩子長大的營養午餐，持續守護下一代的競爭力！