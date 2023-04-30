多面向著手 優化營養午餐！
【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜大享食育協會】
營養午餐是許多孩子一天之內最重要的一餐，因此，希望孩子在校吃得均衡、美味且安全，是家長的共同心聲。為了持續優化營養午餐，台中市政府從預算、硬體設施與食材等方面著手，全面優化營養午餐，畢竟孩子吃得安心，家長才能放心。
為了讓孩子吃得營養又健康，台中市政府逐年增加營養午餐相關補助，除了積極鼓勵各校選用「在地生產可溯源食材」、協助校園廚房設備汰舊換新；並結合民間單位如大享食育協會舉辦飲食教育研習，同時鼓勵各校廚房工作人員參加臺灣學校午餐大賽，從多方角度切入，逐年提升台中市營養午餐供膳品質。
把關校園食安 吃出安心與健康
「食材」的安全與衛生關係著營養午餐的品質，市府團隊自2017年率先響應中央政策，鼓勵學童午餐優先選用在地生產的可溯源食材，截至去年底，全市314所學校「三章一Q」食材選用率高達96.61%，高居六都之冠。
教育局並以獎勵金制度，鼓勵午餐供應商增加有機米、有機蔬菜與產銷履歷蔬菜的供應次數，減少食物碳里程之餘，同時確保學生吃到最新鮮的當令食材，並透過餐盤認識在地農作物，有助於在地農業長久發展。
此外，為了強化學校午餐肉品的安全監控，市府要求全市各級學校的肉品供應商，一率採用經國產認證的肉品與再製品，若檢驗出瘦肉精（萊克多巴胺），將立即中止契約並公布名單，透過嚴格的監控，使萊豬遠離校園。
臺灣學校午餐大賽 以成績證明實力
台中的營養午餐不只為了食安議題而努力，更連續數年在結合了永續（SDGs）和食安議題的「臺灣學校午餐大賽」拿下亮眼成績！
大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，營養午餐是每個地方政府責無旁貸的重任，於是大享參考日本民間組織做法，於2018年舉辦第一屆臺灣學校午餐大賽至今，為辛苦的校內午餐從業人員，打造值得驕傲的舞台。
「台中市學校從上到下都非常積極參與每一屆比賽，並投注相當大的努力！」黃嘉琳指出，在眾多參賽隊伍中，她對台中市的營養午餐印象深刻，尤其第四屆獲得季軍的大鵬國小，以五味虱目魚柳便當及堅果地瓜燒濃湯，獲得便利商店鮮食部長青睞，「我自己也覺得超好喝的，有堅果有地瓜，很羨慕他們小朋友可以吃到這麼好吃的營養午餐！」後來這份餐點也於全家便利商店上市販售。
她認為，營養午餐要好吃，不能光靠大魚大肉投其所好，而是要讓營養師與廚師透過專業，烹調出讓孩子期待的校園午餐。而她曾到訪台中多所校園廚房，看見許多校園營養師為了孩子的食育而努力，在許多細節上，都能看見媽媽市長對孩子的用心。
攜手讓營養午餐更好
大享也在去年與台中市政府合作規劃研習營隊，與300位學校午餐秘書、營養師分享日本營養午餐與食育教育等實踐方法，透過他山之石，為第一線廚房工作人員帶來新思路。
此外，黃嘉琳表示，台灣是融合多元文化的地區，飲食更有各式各樣的面貌，他們期待除了帶孩子品嘗異國美食之外，也能透過餐盤上的食育，讓孩子認識不同的國家「吃」的文化，例如他們近期就以東南亞飲食文化為主題，製作學校午餐廣播劇。
黃嘉琳相信：「午餐不只是吃一頓飯，小小的餐盤就是最好的食育場所。」於是大享將持續關注孩子們的營養午餐，希望讓孩子在營養均衡之外，還能透過餐盤學習飲食文化、健康管理、環境永續與正確選擇食物等議題，讓陪伴孩子長大的營養午餐，持續守護下一代的競爭力！
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