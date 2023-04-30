校園中央廚房設備層層把關 食在安心

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜梧棲區中正國小】

梧棲區中正國小校內廚房自1996年啟用，長年供應全校數千名師生營養午餐，但2019年因相鄰的老校舍天花板崩塌，連帶使舊廚房面臨拆除命運。市府教育局爭取經費，協助重建校內廚房，歷時3年終於在全校師生的期待中完工，新廚房不只兼顧衛生、節能與環保，還要讓全校師生吃得安心又健康！

每天一大早，當孩子們準備出門上學時，新鮮的食材早已送達梧棲區中正國小的學校廚房，主廚與廚工媽媽們換上圍裙、工作帽，並踩入泡鞋消毒池，確保每一個細節都兼顧衛生與安全。緊接著從備料、烹飪到配膳，他們與時間賽跑，一刻也不得閒，在動線流暢的中央廚房裡，靠著多年累積的經驗，精準掌握每道餐食的出菜時間，要讓孩子們吃到健康美味的營養午餐。

經費挹注 爭取重建

梧棲區中正國小是海線學生人數最多的小學，校內廚房不只供應全校師生營養午餐，還曾供應鄰近的大德國小、中港國小和梧南國小等數千名師生的營養午餐，並曾獲得模範廚房殊榮，可說是孩子們最重要的營養午餐供膳基地。然而廚房所在的舊校舍因天花板塌陷，同時鑑定為危樓，在2019年暫時拆除。

但校內自設廚房不僅能減少團膳運送過程的食安疑慮，還能讓孩子們吃到熱騰騰的飯菜，為此，校方向市府教育局提出新建廚房需求。

其實，台中市政府每年皆持續編列預算協助台中市學校午餐廚房進行整建及設施設備汰換，亦積極向國教署爭取相關整建補助經費，以增進既有集中式午餐廚房產能，且使之符合環境衛生查核及食品之良好衛生規範準則(GHP)規定。至2022年，已挹注 2.95億元新建或改善128校廚房，也補助97校汰換鍋爐及油煙防制設備，降低空氣汙染，守護學生健康。而梧棲區中正國小也因此受惠，逐步爭取了3,802萬元的經費補助，重建新廚房。

新添購的烘乾消毒設備和專業洗碗機，讓師生都能食得安心。

歷時3年 校園廚房嶄新落成

梧棲區中正國小校長洪秀菊回憶，中央廚房的工程設計，涵蓋埋設天然氣管線與汙水處理等細節，廚房設備的項目、設置與使用，每個環節都是專業領域，換言之，蓋一間廚房遠比蓋一棟校舍來得困難。為了將每一筆經費用在刀口上，校長與行政團隊多次討論，學務主任、午秘、營養師更是多次參訪他校廚房，並邀請餐飲業專家學者到校指導，針對師生用膳需求量身打造出面面俱到的校內廚房。

營養午餐會影響孩子們上學的心情，一頓好吃的午餐是他們一天當中最期待的時光。洪校長說:「廚房施工期間，大家只能吃團膳，2年多來常聽到老師與小朋友懷念過去熱騰騰的營養午餐。」大家的心聲成為校方的動力，長 達3年的工期，同時克服缺工缺料、通膨以及原 物料成本不斷攀升等難題，最後，在今年1月下旬，明亮又新穎的校園廚房，在全校師生的期盼下終於完竣了!

「為了讓廚房在開學日當天穩定運作，除了 大年初一到初六，營養師與廚房工作人員整個 寒假幾乎天天到校加班，因為完工後的廚房才正要開始忙碌呢!」洪秀菊回憶，年假結束到開學只剩短短幾天，廚工們幾乎以校為家，忙著清潔環境並熟悉烹飪流程，但大家不喊累也不喊苦，因為心中都有個共同目標:讓孩子們在開學第一天，笑嘻嘻地吃到校內廚房、自家廚工與校內營養師精心設計的營養午餐。

梧棲中正國小營養師盧芝庭、校長洪秀菊、午餐秘書蔡智媛（由左到右）為了供應學童營養又美味的營養午餐，費盡心思。

節能環保新設備 為食安層層把關

「不只要讓學生吃得開心，還要吃得安心。」在校服務10餘年的營養師盧芝庭說，舊有的廚房驗收區入口緊鄰西濱快速道路，長年有著風沙與車流廢氣的問題，重新規劃的新廚房在專業人員的評估下，添購許多特殊設備， 在衛生與安全方面層層把關。

一踏入中正國小廚房，迎面而來的是一陣清爽的涼風。在盧芝庭解說下才發現，原來廚房頂樓採用環保又節能的隔熱磚，透過阻隔太陽光照射，減少室內能源負擔;而烹調區建置新鮮風系統，除了過濾外來空氣，還將烹調時產生的油煙，經特殊處理後再排出室外;至於最容易受到細菌與灰塵汙 染的配膳區，則採用中央空調過濾氣流，減少空氣中的塵埃。

廚房烹調區上方建置的新鮮風系統，可過濾外來空氣，也能排出油煙。

此外，舊廚房的洗碗機使用超過25年，內部零件生鏽、沖水柱老舊，除了維修不易，清潔效果也大打折扣，加上以往清潔後的菜桶採自然風乾，若不慎殘留水氣，容易導致細菌滋生。因此新廚房全面汰舊換新，增添包含4道清潔程序的專業洗碗機與烘乾消毒室，透過乾燥加熱的方式烘乾菜桶，讓油漬與水氣無所遁形。

在烹飪設備方面，校方額外添購大型蒸烤箱，豐富營養午餐的變化。盧芝庭笑說，孩子們喜歡吃炸物，但炸物對健康無益，有了新烤箱後，可以透過噴油的方式烘烤，或設計焗烤、烤雞或是小餅乾，為師生帶來兼顧健康且更多元化的菜色。

新添購的烘乾消毒設備和專業洗碗機，讓師生都能食得安心。

營養午餐鐵三角 用心創造美味

為了迎接嶄新的校園廚房，中正國小今年也特別外聘經驗豐富的主廚帶領廚房媽媽，並由營養師、午餐秘書與專業 廚房團隊組成陣容堅強的「鐵三角」，他們用心創造美味，用愛守護下一代的健康。

營養師盧芝庭表示，因應新廚房啟用，特地延聘擁有近20年資歷的主廚龔緯程，他擅長歐陸菜系，未來將和營養師一起設計菜單，為孩子們帶來純正 道地的中西式料理。

盧芝庭開心地分享:「小朋友們上次吃到茄汁義大利麵，都超喜歡的呢!」優秀主廚的加入，使營養午餐 透過烹調手法增加更多美味細節，例如主廚將葉菜類料理的烹飪步驟拆解 為煮熟與調味，先以鹽水清燙再拌入蒜油，讓青菜保持翠綠及清脆口感，名副其實地「色香味俱全」。

主廚以先清燙再調味的烹調方式，讓葉菜類料理更色香味俱全。

「為了一口熱騰騰的午餐，我們真的下足功夫呢!」她指著牆上的時間表解釋，不同於大型團膳公司總是一大清早將所有菜色煮好，等到孩子們中午開動時，涼菜冷飯使風味大打折扣。為此，校內廚房嚴格制定出菜時間，並規定最後一道菜必須10點以後才能完成，且配膳時，以不鏽鋼雙層飯菜箱保溫，直到11點半才送達各班，確保孩子們最期待的午餐時間，可以吃到猶如現煮的佳餚。

營養師與午餐秘書同時也是校內食安的守門員，每當新鮮食材送達時，會逐一驗收品質，確保吃下肚的每一口食物都新鮮安全。而校方選用產銷履歷標章蔬菜及「三章一Q」食材，並特別選用台中外埔生產的有機白米、在地產銷履歷豆漿、有機蔬菜和國產豬肉;此外，考量「碘」是孩童智力發展的重要營養素，校方特別選用碘鹽，以海帶、紫菜等含碘食物入菜，確保孩子們攝取足夠的微量營養素。

營養師不定時抽驗確認餐點的溫度，確保餐食的美味與健康。

校方對營養午餐的用心，連茹素的少數師生都照顧到了，在設計菜單時，選擇以大量蔬菜取代素肉等再製品，並透過大豆製品補充優質植物性蛋白質，廚房內甚至保留一口素食專用炒鍋，以徹底隔離葷食的方式，讓素食主義者吃得放心。

其實，新廚房因應更加嚴謹的食安規範，增設了層層關卡，對於服務10多年的廚媽而言，工作量與複雜度都不斷增加，但讓人感動的是，大家即使忙碌卻也甘之如飴。每當工作 告一段落時，只要看見孩子們笑著吃光光，就是忙碌的一天中最好的回饋了。