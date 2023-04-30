午餐好食光 讓孩子吃出幸福與健康

【圖片提供｜大享食育協會、撰文｜邱璟綾、攝影｜黃建彬】

雙薪家庭忙碌的父母有時難以為孩子準備便當，外食比例不斷提高，因此，校內營養午餐也成為學生一天當中最重要的一餐。為了讓孩子不只吃飽還要吃好，各校營養師、廚師絞盡腦汁各出奇招，讓孩子在每天最期待的午餐時光，感受到舌尖上的幸福滋味。

菜單全方位兼顧營養和安心

一到午餐時間，忠信國小廚房媽媽們各自推著特製的送餐車，將裝有三菜一湯的飯菜盒依序送入各班級。只見孩童們專心上課之餘，忍不住大口嗅聞著洋溢滿室的飯菜香，當下課鐘聲響起，孩子們迫不及待地拿出餐盒，爭先恐後地問老師：「今天午餐吃什麼？」對他們而言，營養午餐是一天當中最快樂的時光！

對忠信國小的學童們而言，營養午餐是一天當中最快樂的時光！

究竟忠信國小的午餐有什麼魔力，讓孩子吃完還忍不住裝第二輪的飯菜呢？幕後的美味推手是由校園營養師莊巧筠與駐點團膳營養師張緁洳所率領的廚房工作團隊，他們以當季菜色，依照不同時令設計菜單，加上廚師蘇家弘精湛的手藝，烹調出讓孩子們吃光光的每一道料理。

為了讓小朋友願意嘗試不同的食材，莊巧筠可說是下足了功夫，每當校內提供特殊食材，例如有機米、石斑魚，她會製作海報介紹特性，並透過師生的群組推廣食材知識。她深信「一個孩子會影響一個家庭」，當孩子放學回到家後，會和家長分享食育知識，無形中也為國人建立起正確的飲食觀念。

更重要的是，為了避免農藥與異物殘留，學校特別管控食材的來源與品質，除了大量選用當季盛產的蔬果，更堅持採用符合「三章一Q」（CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品、有機農產品等標章，及台灣農產品生產追溯QR Code）的食材，提供美味且高品質的餐食。

市長盧秀燕重視學生午餐品質與健康安全，堅持要讓孩子吃得飽、吃得好，也讓家長安心。

而且，為了讓小朋友吃飽吃好，市府教育局額外補助的10元水果費用，配合午餐費，也讓忠信國小的孩子們每天都能吃到水果，甚至在常見的葡萄、橘子、香蕉之外，有時還有當季的美濃瓜、草莓等選擇！

即使面對近期市場雞蛋短缺情況，校方表示，市長重視學生午餐品質與健康安全，堅持學校午餐雞蛋料理不能少！為此，市府教育局也啟動應變機制，監控蛋品狀況與供應商密切合作、協調農業局提供完整蛋商聯繫資訊，協助午餐供應商靈活調貨。

教育局長蔣偉民密切關注學生營養午餐的雞蛋料理供應狀況。

多元飲食活動 提高學童期待感

在忠信國小，營養午餐不只吃飽吃好，更是校內推動食育的重要基地。來到廚房後方被闢為為一米見方的小菜圃，莊巧筠笑說：「忠信國小是都市型學校，雖然校地有限，但校長黃美樺相當重視學生飲食，並積極推廣食農教育，所以每位四年級學生，都會在這塊小菜園裡練習種菜。」

在孩子們的開心農場裡，他們依照時令種了空心菜、地瓜葉、毛豆、黃豆、福山萵苣等作物，不只認識自己所吃的食物，還能了解食材的生產方式。等到收成時，莊巧筠會帶著孩子們親自採收，同時在食育教室內一起將黃豆打成豆漿，或將蔬菜做成蔬菜煎餅，她笑說：「加入動手做的環節後，那些平時特別不愛吃菜的孩子，都願意為了這堂課嘗上幾口呢！」

營養師莊巧筠和孩子們在校園開心農場裡，學習認識自己所吃的食物。

而因應各種節慶，校方同時也會規劃不同的午餐活動，帶孩子透過餐盤環遊世界。「孩子的餐盤是最好的活教材」，莊巧筠表示，每學期為期5天的「國際文化飲食教育週」會在主菜供應世界各國特色美食。例如校內曾提供法式油封鴨、德國豬腳與壽司，午餐時間也會利用廣播教學，並搭配雙語小主播介紹各國特色食物、認識飲食文化與習慣等，讓營養午餐成為寓教於樂的美味食光。

此外，現在的「Maker」（創客教育）強調透過手作實踐，將天馬行空的創意具像化。於是校方會在兒童節放手讓孩子們設計菜單，並由專業的主廚挑選好的菜單作品，製作成兒童節餐點。例如去年供應炒麵麵包，今年則設計出由炒烏龍麵、炸豬排與石斑魚味噌湯所組成的「日式套餐」。

家長如果想了解孩子們在學校的營養午餐吃了什麼，校方都會公布午餐菜單於學校官網，或可利用「教育部校園食材登錄平台2.0」查詢，既清楚又安心。

大麥仁飯、香滷雞排、什錦鮮筍、有機小松油菜、蘿蔔排骨粉絲湯，搭配水果，是忠信國小營養又美味的午餐菜單之一。

菇菇雞很芒 快來吃下它！

特別值得一提的是，2021年的臺灣學校午餐大賽，主題為「吃一口永續」，忠信國小營養師張緁洳與廚師蘇家弘特別以消除飢餓為發想，設計出不讓小朋友浪費餐點的作品「菇菇雞很芒」。

回顧2021年，屏東枋山盛產的芒果，正因新冠肺炎疫情銷售無門，於是他們將芒果做成佐餐醬汁，搭配令孩子們難以抗拒的炸杏鮑菇與雞丁，以水果的酸甜滋味化解油膩感，同時在餐盤上呈現出獨特的台灣味。

「這道料理大受學生歡迎，後來我們隨著時令，將芒果換成蘋果、柿子等當季食材，推出蘋安菇菇雞、好柿菇菇雞，每次都大受好評。」莊巧筠表示，市府教育局限制營養午餐每週只能吃一次炸物，於是他們透過炸杏鮑菇與水果醬，讓孩子願意親近更多蔬果，吃炸物也能吃得營養健康。

至於搭配的湯品，則是以學生們普遍喜愛的味噌湯為基底，加入台中大坑盛產的竹筍與新社產的香菇，端出備受孩子們喜愛的鮮筍味噌湯，豐富的口感與層次，讓孩子知道味噌湯不只有豆腐與蛋花，還可以加入各式各樣的食材。

張緁洳說：「一般孩子們畏懼竹筍的苦味，但主廚願意以繁複的料理工序，例如經過3次汆燙，讓竹筍變得鮮甜好吃。」於是每到竹筍盛產的季節，忠信國小的營養午餐時常以竹筍入菜，或端出各種變化的竹筍湯，帶學生品味當季在地的爽脆鮮甜。

以「菇菇雞很芒」命名的營養午餐主菜，將芒果做成佐餐酸甜醬汁，搭配炸杏鮑菇與雞丁。

分鍋出菜 從幼兒園到大人口味一次滿足

目前忠信國小廚房除了提供校內幼兒園、國小以及師生的餐點，還供應鄰近的西區中正國小營養午餐，廚房每天必須烹調出多達2,000人份的餐食，如何在食安基礎下，同時兼顧3歲孩童到成人的口味，成為廚房工作人員的挑戰。

身為校園營養師的莊巧筠表示，為了汲取創意菜單靈感，她與團膳營養師會不斷發想並調整菜色，盡力照顧到每個年齡層的喜好，但孩子與大人的口味畢竟有別，所以主廚會細心地採分鍋烹調的方式，依照不同的年齡層孩子甚至成人，調整料理的濃淡口味。

由於「衛生安全」是所有餐點的基礎，因此廚工穿過厚重的防蟲簾，必須由最乾淨的配膳室進入後，依序進入烹調區，最後才能從洗滌區出來，食材動線則相反，所有人都必須嚴格遵守只進不出的動線，確保食材不會因為頻繁進出而交叉汙染。校方也期待接下來能持續優化廚房環境與設施，例如增設空氣循環設備與蒸烤箱，減少噪音與悶熱的問題，為孩子設計更豐富多樣且健康的餐點。

安全和衛生是忠信國小廚房團隊烹調美味餐點的基本要求。

「我們的廚房媽媽是學生最喜歡的對象喔，她們常收到小朋友寄來的卡片呢！」莊巧筠笑說，從廚師到廚媽，大家早就把校內的學童當作自己孩子般照顧，常年合作下，她看見廚房團隊的用心，也希望在未來持續提升軟、硬體設施，協助改善廚工的工作環境，讓孩子吃到更美味且均衡的營養午餐。

為了感謝廚師廚媽每天用心製作餐點，小朋友們甚至還會奉上可愛的手寫卡片！