台中第五市場 日常料理的美味奧義

【撰文｜郭柏均、攝影｜莊震烽】

台中西區第五市場最早是農民聚集醃漬大頭菜的空地，民眾會在此處買醃菜，遂吸引攤販聚集出售商品。

因鄰近市中心，人潮總是絡繹不絕，市場周邊也進駐各式小吃店家，是重要的生活鬧區，更藏著許多街頭美食。

此次推薦5家在地人的排隊美食，每一家的販賣品項幾乎都是延續幾十年的好味道，也是貼近台中人生活的日常料理。

沒有名字的蚵仔粥

每逢用餐時段走至樂群街與自治街口，有個紅字招牌寫著「蚵仔粥」的店家總是大排長龍，因為沒有正式店名，大家都稱這間店為「沒有名字的蚵仔粥」。

「當時怕做沒多久就不想做了，所以不敢取名字啦。」老闆呂文路說，他原本打算退休，但是鄉下生活太無聊，加上想讓孩子到都市讀書，於是搬到台中生活。「我本來就很會料理，想賣吃的簡單做生意，結果一做下去還不錯，就一直到現在。」

雖然營業時間是早上9點，但老闆從早上6點就開始忙著備料、燉湯，對品質非常講究的他，用的蚵仔都是每日從嘉義東石運送過來，粥的湯頭則是大骨燉煮，完全不添加味素，「我們連肉捲都是自己包、沒有用機器，而且內餡是用花枝漿，會比較香。」看看每位顧客桌前絕對都有一盤肉捲、燒肉，就知道受歡迎的程度了，有機會來品嘗，一定要點上一盤搭配蚵仔粥喔！

蚵仔粥

地址：台中市西區樂群街80號

電話：04-2372-7798

營業時間：09：00~20：00（週一休息）

沒有正式店名的小店專賣蚵仔粥，卻總是大排長龍。

太空紅茶冰

1960年代，人類對太空有無限幻想，而太空紅茶冰也是在這樣的時空背景下誕生！1966年創立的太空紅茶冰，每日幾乎從一大早人潮便沒有停過，雖然表定賣到下午3點，但10幾桶紅茶往往中午後就已見底，提早打烊。原本只專賣紅茶，直到近3年，才又多了3種口味──梅汁紅茶、檸檬紅茶、鮮奶紅茶。老闆二女兒一邊熟練地將紅茶裝袋，一邊分享，「我們的紅茶是阿薩姆紅茶，檸檬汁是新鮮現擠出來的，不是檸檬精，梅子是我弟弟去南投水里買醃漬的青梅。雖然小小一個攤子，賣的品項不多，但都是真材實料。」

最特別的是，來買太空紅茶冰，還可以選用古早味的袋裝！「其實我們使用袋裝飲料很長一段時間，後來為了客人攜帶方便，才用封膜杯裝，生意還因此變得更好。不過現在很多年輕人來買都還是選袋裝，因為打卡看起來比較可愛。」老闆二女兒很慶幸網路的宣傳讓一個小攤子能持續人氣不斷。而現年86歲的老闆雖然已經將攤子交給兒女經營，但偶爾還是會騎著電動車「路過」巡視。也許在近中午時分來買一袋紅茶，就能看到靠著紅茶打遍天下的老闆本人喔！

太空紅茶冰

地址：台中市西區樂群街41-1號

電話：04-2227-9472

營業時間：07：20~15：30，賣完為止

太空紅茶冰的古早味袋裝飲料，是年輕人最愛的打卡風景。

樂群冷凍芋

在樂群街的一條小巷中，掛著一個文青風招牌，上面放了可愛的刨冰機圖案，搭配「樂群冷凍芋」幾個字，獨樹一幟，吸引許多外地人「朝聖」。

老闆從1983年開始做生意以來，就主打冷凍芋和紅豆、花生，而小店可以屹立不搖的關鍵便是食材。「我的芋頭都是請批貨的特別幫我挑，來源把關好，品質才能好。尤其芋頭很麻煩，不同時節、產地，品質就會有差別，我們備料不能一成不變，要根據芋頭的狀態調整烹煮的方式。」除了芋頭，老闆也非常推薦紅豆花生牛奶冰，「我煮的紅豆綿綿密密，吃起來真的非常香。」

在炎炎夏日享受沁涼冰品時，店裡擺放的各式書籍與漫畫，也讓客人在等候或是久坐休息時不無聊。最重要的是，不論是老闆或是接手店家經營的兒子，對食材品質的講究始終如一，讓40年老店換了新裝，仍維持大家最讚不絕口的好味道。

樂群冷凍芋

地址：台中市西區樂群街94巷3號

電話：04-2375-8767

營業時間：10：30~19：00（週六休息）

炎炎夏日，樂群冷凍芋的老闆總是忙著裝盤沁涼的冰品。

㳺記潤餅

潤餅皮塗上醬料，接連放上7種配料，看起來澎湃誘人。㳺記潤餅能夠維持30幾年熱銷，不因某種餡料一枝獨秀，而是老闆用心對待每一樣食材。潤餅皮完全純麵粉製作，沒添加太白粉，且每捲堅持包2張；夏天便使用山區種植的高麗菜，讓蔬菜保有甜味；能增加口感的豆干、蘿蔔乾，也絕對不會少加；擁有獨特口感的蛋酥更是不可或缺，大大提升潤餅香氣。

看似簡單平常的配料，㳺記潤餅卻做得一點也不簡單，是第五市場周邊數一數二的高人氣美食。老闆游春環表示，因為先生喜歡吃潤餅，夫妻倆在1987年創業就決定販售潤餅，「雖然每天賣4個小時手沒有停過，但也不會想休息，因為一直包會越包越有趣。而且做吃的就是將心比心，自己會吃什麼就讓客人也吃一樣的，我不會小氣。」

值得一提的是，攤位上的招牌「㳺」字，與生活常見的「㳺」不同，老闆解釋他們家的祖厝就是使用「㳺」，所以也在招牌上採用原字，來訪的旅人也不必擔心找錯攤位，只是千萬要早點到，否則只會換來老闆一句「賣完了」喔！

㳺記潤餅

地址：台中市西區樂群街60號

電話：0952-817977

營業時間：09：00~13：00（週一休息）

樂群手工麵線

第五市場可說是麵線的一級戰區，周邊有至少5家麵線的攤位，除了樂群手工麵線，還有：陳記蚵仔麵線、加加麵線糊、鹿港嘉慶麵線糊、自治街大腸麵線等，提供多樣化選擇。

「營業日我們清晨4點半就必須開始備餐，要洗蚵仔、洗大腸、滷大腸，肉羹也是自己醃的，通常我們都賣到12點半左右，但收拾後還是得繼續準備食材，到晚上8、9點才收工。主要是賣的量大，加上我們全部純手工，比較花時間。」樂群手工麵線的廖老闆說。

從每一樣食材堅持手工製作、不馬虎，用心對待料理的心情，便不難理解樂群手工麵線從1987年在美村路開賣，2年後搬到樂群街至今依舊生意長紅的原因，總是讓人想一吃再吃。不過老闆直率又風趣地表示：「老實說我覺得我們家的麵線還好而已啦，但是賣給別人的，我說好不好吃不準啊，客人習慣、說好吃就好。」饕客們想一嘗每週僅營業4天的樂群手工麵線，請先做好功課，別撲空囉！

樂群手工麵線

地址：台中市西區樂群街55號旁

電話：無

營業時間：週三、五、六、日 7：00開始，賣完為止

想吃還不一定吃得到的樂群手工麵線，豐富配料讓人念念難忘。