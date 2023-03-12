台中捷運 以心貼心的好鄰居

【撰文｜凃心怡、攝影｜黃建彬、照片提供｜台中捷運公司】

身為台灣第五座擁有捷運的城市，台中捷運於2021年4月25日正式通車，如今即將迎來通車第二週年，2年來不斷以創新與創意，誓言要成為台中市民的好鄰居。

「好漂亮喔！」小朋友在進入捷運車廂之後，望著清爽的蘋果綠與柔和的粉紅色座椅，以又柔軟又驚喜的語氣說著。而這也正是台中捷運想呈現給大眾的第一印象——溫暖、清新又舒適。

這條在疫情下營運誕生的捷運線，雖曾有過低谷，卻未曾退卻，想方設法擴充便捷性，期待對民眾而言，不單單只是交通工具，也能是居民生活中不可或缺的一部份。

互動美學 疫後華麗轉身

「我們營運沒多久，就碰到疫情三級警戒，站內安靜到可以聽得到鳥叫聲。」談起當時一天只有3,000至5,000人次的旅客，台中捷運公司企劃處處長王炳蘊話語雖苦，但語氣卻堅毅，他認為低谷反倒是臻至完美的契機，「當疫情趨緩之後，我們就推出一系列的活動，包含捷粉回饋、節慶活動等。」

王炳蘊笑言，其中捷粉回饋意味著當月以同一張卡片搭乘愈多次，回饋就愈高，且回饋金額將在下個月初即會存入至卡片之中。根據統計，自2021年9月推出之後，直至2022年底，12月份捷粉人數已達4,000位，累積回饋金額將近500萬元！

「每年我們也會針對鐵道迷，推出限量票卡。」王炳蘊坦言，即便是限量票卡，售價也僅100元，倘若算上設計、製作以及人事人本，可謂賠本生意，「但這是我們想要跟民眾之間拉近的互動。」

台中捷運提供溫暖又貼心的服務，讓不同捷運族都能安全舒適的搭乘捷運。

安全便利又環保 大眾交通最佳選擇

互動，不僅是為了要加強民眾對捷運的黏著度，同時也是想將捷運所代表的安全、可靠、舒適、便捷與環保的意識深植在每個人的腦海裡。

例如在情人節時，台中捷運與在募資平台上成立「被遺忘的衣服」循環平台的萬秀洗衣店合作，於市政府捷運站一樓展出萬秀洗衣店將客人忘記取回的衣服清洗乾淨並再次找到新主人的循環再生故事，民眾只要拍照打卡上傳，即能獲得環保小贈品；如此宣導環保的理念，也獲得市長的支持，現場更欣喜地捐出自己的衣服。

此外，台中捷運也跟上節日潮流，於聖誕節期間在站內布置聖誕樹，並進一步舉辦親子園遊會、快閃演唱等活動，甚至去年還主動與在地4間教會以及民政局所舉辦的「1002位聖誕老公公報佳音」活動合作。王炳蘊進一步解釋，往年這些聖誕老公公都必須開車或騎乘機車四處報佳音，「現在我們免費讓他們搭捷運去報佳音！聖誕節那天，我們捷運滿坑滿谷都是聖誕老公公，實在熱鬧，也藉此讓大家明白，捷運是既安全又便捷的交通選項。」

以心貼心 要做市民的好鄰居

捷運同時也是一座城市進步的象徵，然而無論在建設過程中或是正式上路之後，台中捷運皆不斷以謙卑的心傾聽民眾的心聲，為了讓旅客的乘車體驗更加平穩，微調列車加減速度，減少因加減速而產生的頓挫感，為搭乘的舒適度與安全保障大大加分。

另一方面，為了不讓捷運運行的聲音干擾附近居民，不僅增設隔音牆、在輪子上噴油潤滑以降低運行音量、調降離站警示音音量，列車進站時也僅有閃爍燈號提醒。

「直到在去年聖誕節時，我們才以不干擾卻又輕快的聖誕音樂啟動進站音樂。」面對如此的轉變，民眾樂觀其成，反應雀躍，也讓台中捷運更有信心，不僅重啟進站音樂，甚至也會在特殊節慶，如新年期間，改播應景音樂。而目前還正在規劃18個捷運站的專屬進站音樂。

改變成全更好 扎根市民生活之中

除了活動推出，台中捷運也 滿足民眾的生活所需，不僅在捷運站內設置共享行動電源租借站，並佐以甲地借、乙地還的便利性，甚至考量進出站的多元便利性，目前正著手建置行動支付服務，包含信用卡支付、電子／第三方支付掃碼、自發票種QR Code掃碼等。

台中捷運站內建置的共享行動電源租借站，是民眾最佳的充電神隊友！

票務中心主任陳俊宏表示，行動支付已是趨勢，然而台中捷運才剛啟用2年多，汰換閘口並非最佳選項，於是他們選擇走向相對困難的那條路——在現有閘門上增設相關模組。

「不只是增裝模組而已，還要該想如何控制。」陳俊宏解釋，系統必須即時連線確認信用卡與電子／第三方支付掃碼是否為合法授權，對於網路要求相對較高，因此必須加強原有網路並改裝設計，且為防機台線路臨時故障，同時還得有備援系統，以降低可能會有的影響。

一次次的改變，為的是提升民眾對捷運的良好感受，即使這些創意、設置都不那麼簡單，然而卻未擊退台中捷運公司同仁們的熱情。一如王炳蘊所言，捷運為公共服務，但卻不僅是交通工具而已，「雖然目前只有一條線、18個站，但我們期待，這不只是一條交通線，還能是深根在台中市民體內的一條血管，而這條血管，名為生活。」

面對行動支付趨勢，台中捷運也已著手建置，滿足乘客對於便利性的需求。